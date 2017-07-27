09:24 27 июля

Следователи ООН обвиняют саудитов в атаке на беженцев у берегов Йемена

Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер, ссылаясь на конфиденциальный доклад, сообщает об обвинении следователями ООН арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в атаке на лодку с сомалийскими беженцами. Нападение произошло 16 марта у берегов Йемена, по итогам которого жертвами стали свыше 40 человек.

Следователи ООН обвиняют саудитов в атаке на беженцев у берегов Йемена


Тогда вертолет Apache неизвестной принадлежности подверг обстрелу судно с сомалийскими беженцами в Красном море в районе йеменского порта Ходейда. Всего на лодке находилось более 140 человек, 42 из которых погибли и 34 получили ранения.


Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией — единственные участники конфликта, которые имеют возможность задействовать в регионе боевые вертолеты.

— указывается в докладе.

Как утверждается, огонь велся из орудия калибром 7,62 мм.

В документе указывается, что атака на лодку является нарушением международных гуманитарных законов и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.


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Комментарии 13

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  1. Pivot Сегодня, 05:47
    А какие последствия для виновного?
    Pivot
    1. Teberii Сегодня, 05:51
      Apache американские индейцы,кто их накажет.
      Teberii
  2. Teberii Сегодня, 05:48
    Саудиты не справляются с Йеменскими повстанцами, решили воевать с гражданскими. Вертолет неизвестного происхождения.
    Teberii
  3. ИмПерц Сегодня, 06:10
    ...огонь велся из орудия калибром 7,62 мм...

    Это что за орудие?!
    ИмПерц
    1. Shurik70 Сегодня, 07:42
      Цитата: ИмПерц

      Это что за орудие?!

      Это советского российского производства.
      Виновата Россия, однозначно.
      Shurik70
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    Ну вот с такими лодками, сауды могут воевать... bully
    a.s.zzz888
  5. Александр 3 Сегодня, 06:23
    Очень злые саудиты напали на безоружных.Где то мы это уже видели.
    Александр 3
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    вертолет Apache неизвестной принадлежности

    В этом регионе вертолеты летают без опознавательных знаков? И с каких это пор калибр стрелкового оружия стал орудийным?
    огонь велся из орудия калибром 7,62 мм.
    Понимаю, что опечатка, но...
    rotmistr60
    1. Gun70 Сегодня, 06:58
      наверно гуглом перевели
      Gun70
    2. abrakadabre Сегодня, 09:10
      огонь велся из орудия калибром 7,62 мм.
      Вы ничего не понимаете. Это была РСЗО калибра 7,62.и Либо торпеда того же калибра. Не иначе.
      abrakadabre
  7. Вежливый Лось Сегодня, 07:56
    В следующий раз при плавании у побережья Йемена беженцам надо ПЗРК с собой взять. Или хотя бы сомалийский флаг большого размера.
    А вообще то поражает оперативность следователей ООН. 16 марта произошел инцидент, а они уже в конце июля расследование начали. Невиданные темпы.
    Вежливый Лось
  8. rumatam Сегодня, 08:13
    огонь велся из орудия калибром 7,62 мм. страшно остроумно.....
    rumatam
  9. abrakadabre Сегодня, 09:09
    Это как же хреново живется в Сомали, если оттуда бегут в Йемен, где сейчас полномасштабная война!
    По фото к статье: ничего себе долбленка. smile
    abrakadabre
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