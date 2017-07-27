Следователи ООН обвиняют саудитов в атаке на беженцев у берегов Йемена
Согласно информации РИА Новости , новостное агентство Рейтер, ссылаясь на конфиденциальный доклад, сообщает об обвинении следователями ООН арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в атаке на лодку с сомалийскими беженцами. Нападение произошло 16 марта у берегов Йемена, по итогам которого жертвами стали свыше 40 человек.
Тогда вертолет Apache неизвестной принадлежности подверг обстрелу судно с сомалийскими беженцами в Красном море в районе йеменского порта Ходейда. Всего на лодке находилось более 140 человек, 42 из которых погибли и 34 получили ранения.
— указывается в докладе.
Как утверждается, огонь велся из орудия калибром 7,62 мм.
В документе указывается, что атака на лодку является нарушением международных гуманитарных законов и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.
Тогда вертолет Apache неизвестной принадлежности подверг обстрелу судно с сомалийскими беженцами в Красном море в районе йеменского порта Ходейда. Всего на лодке находилось более 140 человек, 42 из которых погибли и 34 получили ранения.
Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией — единственные участники конфликта, которые имеют возможность задействовать в регионе боевые вертолеты.
— указывается в докладе.
Как утверждается, огонь велся из орудия калибром 7,62 мм.
В документе указывается, что атака на лодку является нарушением международных гуманитарных законов и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.
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