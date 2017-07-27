09:24 27 июля

БМО-Т необходимы испытания в Сирии

Военные эксперты новостного портала « Вестник Мордовии » полагают, что в рамках испытаний в боевых условиях различной военной техники следует направить в Сирию машину огнеметчиков БМО-Т .

БМО-Т необходимы испытания в Сирии


Фактически она является тяжелым, хорошо защищенным бронетранспортером, выполненным на шасси основного боевого танка Т-72Б.


Включение БМО-Т в состав подразделений, оснащенных Т-90А, ТОС-1А и БМПТ "Терминатор", позволит проверить на практике перспективную концепцию организации «тяжелых» общевойсковых частей и соединений. В недалеком будущем их планируется вооружать танками нового поколения Т-14 и выполненными на их шасси БМП Т-15.



БМО-Т имеет боекомплект из 30 огнеметов "Шмель". Вес боевой машины составляет около 44 т. Экипаж - 2 человека, десант -7 человек. На лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5". Борта также защищены мощными экранами "реактивной брони". БМО-Т также вооружена крупнокалиберным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. Запас хода – более 700 км.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20773.htm
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Комментарии 7

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:31
    испытания пройдут с огоньком
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 08:34
      Цитата: Толстоевский
      испытания пройдут с огоньком

      ...и шашлычком.. feel
      Чёрный
    2. Лопатов Сегодня, 09:03
      Очень плохая шутка. Учитывая все факторы:
      -- недостаточную защищённость машины от применяемых боевиками в Сирии ПТС
      -- большие сложности с быстрым покиданием машины, особенно под огнём.
      -- наличия на машине большого количества смеси гексогена, топлива и алюминиевой пудры (96 кг)
      -- необходимости выводить огнемётчиков на дальность эффективного огня

      Ну а "военных экспертов "Вестника Мордовии" во главе с Хлопотовым стоит самих запихнуть в эту чудо-машину и отправить в Сирию для войсковых испытаний. Выжившие меньше глупостей писать будут.
      Лопатов
  2. Strashila Сегодня, 08:32
    Для такой машины просто пулемет... маловато будет. Дистанционно управляемый модуль минимум с 23 мм пушкой и пулеметом, на нем можно было систему поставки помех уставить, что дымовые гранатометы... что Штору.
    Strashila
    1. uav80 Сегодня, 08:54
      Зачем что то придумывать и городить если есть уже БТР-Т...

      uav80
  3. Монархист Сегодня, 08:56
    Если"Весник" решил то в генштабе выполнят,а если серьезно то и ежу понятно: испытать в боевой обстановке это прекрасно.
    Мое личное мнение: после подведения итогов испытаний,помнить,что БМО Т будет эксплотироваться и в Сирии и в Европе,а там условия другие
    Монархист
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:07
    в рамках испытаний в боевых условиях различной военной техники следует направить в Сирию Может сначала на наших полигонах обкатать?Иначе-не успели состряпать и-в Сирию.С таким-то пулемётиком.
    ВЕРЕСК
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