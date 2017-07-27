БМО-Т необходимы испытания в Сирии
Военные эксперты новостного портала « Вестник Мордовии » полагают, что в рамках испытаний в боевых условиях различной военной техники следует направить в Сирию машину огнеметчиков БМО-Т .
Фактически она является тяжелым, хорошо защищенным бронетранспортером, выполненным на шасси основного боевого танка Т-72Б.
Включение БМО-Т в состав подразделений, оснащенных Т-90А, ТОС-1А и БМПТ "Терминатор", позволит проверить на практике перспективную концепцию организации «тяжелых» общевойсковых частей и соединений. В недалеком будущем их планируется вооружать танками нового поколения Т-14 и выполненными на их шасси БМП Т-15.
БМО-Т имеет боекомплект из 30 огнеметов "Шмель". Вес боевой машины составляет около 44 т. Экипаж - 2 человека, десант -7 человек. На лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5". Борта также защищены мощными экранами "реактивной брони". БМО-Т также вооружена крупнокалиберным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. Запас хода – более 700 км.
Фактически она является тяжелым, хорошо защищенным бронетранспортером, выполненным на шасси основного боевого танка Т-72Б.
Включение БМО-Т в состав подразделений, оснащенных Т-90А, ТОС-1А и БМПТ "Терминатор", позволит проверить на практике перспективную концепцию организации «тяжелых» общевойсковых частей и соединений. В недалеком будущем их планируется вооружать танками нового поколения Т-14 и выполненными на их шасси БМП Т-15.
БМО-Т имеет боекомплект из 30 огнеметов "Шмель". Вес боевой машины составляет около 44 т. Экипаж - 2 человека, десант -7 человек. На лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5". Борта также защищены мощными экранами "реактивной брони". БМО-Т также вооружена крупнокалиберным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. Запас хода – более 700 км.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20773.htm
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