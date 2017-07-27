09:25 27 июля

Пекин готовится к возвращению из Сирии боевиков

Правительство КНР готовится к возвращению из Сирии своих граждан, воевавших на стороне группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости .



По данным агентства, «не менее пяти тысяч уроженцев КНР, этнических уйгуров, приняли участие в боевых действиях против президента Башара Асада». Вернувшись, уйгуры могут привезти с собой идеи радикального ислама, уже получившие распространение на границе Китая со странами Средней Азии.


По мере того как позиции ИГ на Ближнем Востоке слабели, главари группировки все чаще призывали исламистов Дальнего Востока перенести вооруженную борьбу на территорию своих собственных стран.

Пекин разрабатывает собственные методы противодействия: «Первый из них – наблюдение за всеми заподозренными в увлечении радикальным исламом. Программисты КНР разработали приложение для смартфонов под названием Jiwang, позволяющее сканировать мобильные телефоны на предмет наличия исламистского контента. В Уйгуро-Синьцзянском автономном регионе, где сосредоточено мусульманское население, установку Jiwang сделали обязательной». Нарушителей правила ждет арест сроком до 10 дней.

«Возвращение радикалов, уже приобретших боевой опыт, пугает КНР, решившую действовать превентивно. Летом 2017 года стало известно, что по договоренности с Египтом студентов-уйгуров, учащихся в мусульманских университетах в этой стране, депортируют на родину. Эксперты сходятся во мнении, что, действуя жесткими методами, в Пекине решили поставить возвращение исламистов с Ближнего Востока под свой контроль», – говорится в статье.

Одновременно с форсированным въездом мусульман Пекин делает ставку и на ограничение выезда. Многие представители уйгурского меньшинства были вынуждены под административным нажимом сдать свои паспорта китайским властям. Перемещение людей, просто заподозренных спецслужбами в экстремизме, с тех пор поставлено под жесткий контроль.

Правозащитники расценили это как нарушение прав человека. «Власти Китая не дают никаких объяснений своему решению отнять паспорта этих людей, таким образом нарушается их право на свободу передвижения», – сказал глава «Human Rights Watch» по Китаю Софи Ричардсон.

Для Пекина же запрет мусульманам на выезд зеркально соответствует нежеланию принимать беженцев внутри своей страны. Глава МИД КНР Ван И прояснил позицию своей страны, которая строится на противопоставлении «беженцев» и «мигрантов».

Беженцы – это не иммигранты: если скитаются по миру, то потому что потеряли родину. Я надеюсь на наступление таких времен, при которых все беженцы вернутся в свою страну и построят в ней заново свои дома,
сказал глава МИД, кратко сформулировав принципиальную позицию Пекина.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 08:29
    Пекин готовится к возвращению из Сирии боевиков

    подготоленно уже три кладбища laughing ....похоронная и расстрельная команды проинструктированны, оружие почищено, патроны выданы. laughing
    Чёрный
    1. Толстоевский Сегодня, 08:30
      похоронят по тибетской традиции
      Толстоевский
    2. сибиралт Сегодня, 08:45
      Россия уже как два года выбрала превентивную войну с ИГ. Так, что ничего нового КНР не изобрел, но идет в одном направлении с Россией.
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 08:30
    ещё и вычтут у родственников стоимость патрона
    Толстоевский
  3. Masya Masya Сегодня, 08:35
    Короче, во всеоружии... wink а мы? recourse
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
      Привет , Марина ! hi drinks
      Цитата: Masya Masya
      а мы?

      Вера в спецслужбы позволяет надеяться что в России бармалеев будут встречать точно без оркестра , цветов и шампанского рекой . soldier
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:17
        Приветик, Паша! love закопаем по тихому... и скажем, что так и было... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
          Вот и я о том же . Нефиг их за казённый счёт в тюрьме кормить ! no
          bouncyhunter
    2. хрыч Сегодня, 09:08
      Цитата: Masya Masya
      а мы?

      А мы то их на месте утилизируем laughing Также у Кадырова, Евкурова и Абдулатипов их помнят тоже
      хрыч
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:03
    Надо по методу Дутэртэ.Только-вместо наркоты грохать бывших игиловцев.Без суда и следствия. Черти в АДу разберутся.
    ВЕРЕСК
  5. solzh Сегодня, 09:07
    Молодцы китай. Плевать они хотели на правозащитников. Главное это безопасность страны
    solzh
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