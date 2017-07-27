Пекин готовится к возвращению из Сирии боевиков

Беженцы – это не иммигранты: если скитаются по миру, то потому что потеряли родину. Я надеюсь на наступление таких времен, при которых все беженцы вернутся в свою страну и построят в ней заново свои дома,

Правительство КНР готовится к возвращению из Сирии своих граждан, воевавших на стороне группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости По данным агентства, «не менее пяти тысяч уроженцев КНР, этнических уйгуров, приняли участие в боевых действиях против президента Башара Асада». Вернувшись, уйгуры могут привезти с собой идеи радикального ислама, уже получившие распространение на границе Китая со странами Средней Азии.По мере того как позиции ИГ на Ближнем Востоке слабели, главари группировки все чаще призывали исламистов Дальнего Востока перенести вооруженную борьбу на территорию своих собственных стран.Пекин разрабатывает собственные методы противодействия: «Первый из них – наблюдение за всеми заподозренными в увлечении радикальным исламом. Программисты КНР разработали приложение для смартфонов под названием Jiwang, позволяющее сканировать мобильные телефоны на предмет наличия исламистского контента. В Уйгуро-Синьцзянском автономном регионе, где сосредоточено мусульманское население, установку Jiwang сделали обязательной». Нарушителей правила ждет арест сроком до 10 дней.«Возвращение радикалов, уже приобретших боевой опыт, пугает КНР, решившую действовать превентивно. Летом 2017 года стало известно, что по договоренности с Египтом студентов-уйгуров, учащихся в мусульманских университетах в этой стране, депортируют на родину. Эксперты сходятся во мнении, что, действуя жесткими методами, в Пекине решили поставить возвращение исламистов с Ближнего Востока под свой контроль», – говорится в статье.Одновременно с форсированным въездом мусульман Пекин делает ставку и на ограничение выезда. Многие представители уйгурского меньшинства были вынуждены под административным нажимом сдать свои паспорта китайским властям. Перемещение людей, просто заподозренных спецслужбами в экстремизме, с тех пор поставлено под жесткий контроль.Правозащитники расценили это как нарушение прав человека. «Власти Китая не дают никаких объяснений своему решению отнять паспорта этих людей, таким образом нарушается их право на свободу передвижения», – сказал глава «Human Rights Watch» по Китаю Софи Ричардсон.Для Пекина же запрет мусульманам на выезд зеркально соответствует нежеланию принимать беженцев внутри своей страны. Глава МИД КНР Ван И прояснил позицию своей страны, которая строится на противопоставлении «беженцев» и «мигрантов».сказал глава МИД, кратко сформулировав принципиальную позицию Пекина.