РФ настаивает на посещении сирийского Хан-Шейхуна международными экспертами
Для составления отчета об инциденте, связанном с применением отравляющих веществ, международные эксперты должны посетить город Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат в Сирии, а не делать выводы дистанционно, передает РИА Новости заявление и.о. постпреда РФ при ООН Петра Ильичева.
В конце июня миссия ОЗХО подтвердила, что в апреле в Сирии бал применен запрещенный газ зарин, после чего Запад обвинил Башара Асада в невыполнении обязательств по химоружию. МИД РФ в свою очередь заявил, что доклад ОЗХО «не очень качественный».
В своем письме на имя генсека ООН Ильичев настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО города Хан-Шейхун и авиабазы Шайрат, а также призывает «не пользоваться исключительно свидетельствами очевидцев».
По его словам, доклад миссии «является предвзятым» и «носит весьма тенденциозный характер».
Ильичев полагает, что «игнорирование правил беспристрастного анализа и нахождения на месте со стороны международных организаций дает возможность всем желающим использовать применение химоружия в регионе в своих конъюнктурных военно-политических целях».
Напомним, в апреле сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.
В конце июня миссия ОЗХО подтвердила, что в апреле в Сирии бал применен запрещенный газ зарин, после чего Запад обвинил Башара Асада в невыполнении обязательств по химоружию. МИД РФ в свою очередь заявил, что доклад ОЗХО «не очень качественный».
В своем письме на имя генсека ООН Ильичев настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО города Хан-Шейхун и авиабазы Шайрат, а также призывает «не пользоваться исключительно свидетельствами очевидцев».
По его словам, доклад миссии «является предвзятым» и «носит весьма тенденциозный характер».
Ильичев полагает, что «игнорирование правил беспристрастного анализа и нахождения на месте со стороны международных организаций дает возможность всем желающим использовать применение химоружия в регионе в своих конъюнктурных военно-политических целях».
Напомним, в апреле сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти