12:51 27 июля

РФ настаивает на посещении сирийского Хан-Шейхуна международными экспертами

Для составления отчета об инциденте, связанном с применением отравляющих веществ, международные эксперты должны посетить город Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат в Сирии, а не делать выводы дистанционно, передает РИА Новости заявление и.о. постпреда РФ при ООН Петра Ильичева.



В конце июня миссия ОЗХО подтвердила, что в апреле в Сирии бал применен запрещенный газ зарин, после чего Запад обвинил Башара Асада в невыполнении обязательств по химоружию. МИД РФ в свою очередь заявил, что доклад ОЗХО «не очень качественный».


В своем письме на имя генсека ООН Ильичев настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО города Хан-Шейхун и авиабазы Шайрат, а также призывает «не пользоваться исключительно свидетельствами очевидцев».

По его словам, доклад миссии «является предвзятым» и «носит весьма тенденциозный характер».

Ильичев полагает, что «игнорирование правил беспристрастного анализа и нахождения на месте со стороны международных организаций дает возможность всем желающим использовать применение химоружия в регионе в своих конъюнктурных военно-политических целях».

Напомним, в апреле сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 10:08
    а зачем? в Лондоне есть обсер-ватория, она оттуда всё чует am
    soroKING
    1. Чёрный Сегодня, 10:20
      РФ настаивает на посещении сирийского Хан-Шейхуна международными экспертами
      Они и без посещения знают, что там ничего нет и небыло...правда им не нужна, им нужно очередное одобрение, а ещё лучше одобрение с денежной подачкой от большого американского брата... smile
      Чёрный
      1. Комментарий был удален.
  2. Svetoch Сегодня, 10:12
    Пусть едет международная комиссия какая то. Пусть всё будет досконально рассмотрено и изучено. Меня начальник на работе уже задолбал кровавым Асадом рассказывая именно про хим атаки. И что он собственными глазами на ютубе видел детей отравленых самим Асадом.
    Svetoch
    1. soroKING Сегодня, 10:15
      начальника уволить без пособия angry
      soroKING
    2. pvv113 Сегодня, 10:40
      Начальник, случайно, не из БНФ?
      pvv113
      1. Svetoch Сегодня, 11:42
        Из белорусских всепросральщиков. Всё плохо, говорит надо всё как на украине сделать fool . Они мол потерпят годиков сколько, а потом как поляки станут, а ещё потомее как немцы. Россияне для него и я в том числе (я россиянин имею вид на жительство в РБ) ватники. Я не говорю что у нас всё гладко и хорошо, но его речи и ещё одного коллеги это просто феерично. Второй ещё и хартию 97 читает и верит ей, а хартия 97 та ещё помойка цензор украинский по сравнению с ней просто отличное СМИ.
        Svetoch
        1. pvv113 Сегодня, 11:45
          Бить не пробовали? wink
          pvv113
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    Бесполезно бестолковым и ангажированным Сша вдалбливать простые истины и требовать объективного расследования. Они свою работу сделали - сразу назначив виновного, после чего интерес к этому потеряли.
    rotmistr60
  4. g1washntwn Сегодня, 12:10
    Их позиция - анекдот
    США - не читатель, США - писатель.
    Ставить перед всеми на вид, что свой пустой трёп они ни подтвердить, ни доказать не могут нужно, но одними разговорами заставить их "читать" вряд ли получится. Они и не собираются развивать свои фейки и вбросы, пропадает маркетинговый "эффект новизны", воздействовать на потребителя они будут новыми акциями - вот к чему нужно быть готовыми и желательно с поимкой за руку на месте очередного преступления.
    g1washntwn
Картина дня