В Москве задержана группа неонацистов, торговавшая оружием
ФСБ разоблачила в Москве группу неонацистов, торговавшую оружием, передает РИА Новости сообщение силового ведомства.
Согласно информации, подозреваемые также занимались организацией «нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия».
Главаря криминального бизнеса и его подельников задержали в самой Москве и Подмосковье 25-26 июля.
Сообщается, что у них изъяли «пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5") и три килограмма тротила».
Кроме того, у задержанных обнаружено «множество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления».
Возбуждено уголовное дело по статьям УК, предусматривающим наказание за «незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконное изготовление оружия».
Следствие также выясняет причастность задержанных к совершению насильственных преступлений на территории РФ.
Согласно информации, подозреваемые также занимались организацией «нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия».
Главаря криминального бизнеса и его подельников задержали в самой Москве и Подмосковье 25-26 июля.
Сообщается, что у них изъяли «пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5") и три килограмма тротила».
Кроме того, у задержанных обнаружено «множество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления».
Возбуждено уголовное дело по статьям УК, предусматривающим наказание за «незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконное изготовление оружия».
Следствие также выясняет причастность задержанных к совершению насильственных преступлений на территории РФ.
Использованы фотографии: РИА Новости / ЦОС ФСБ России
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