12:51 27 июля

В Москве задержана группа неонацистов, торговавшая оружием

ФСБ разоблачила в Москве группу неонацистов, торговавшую оружием, передает РИА Новости сообщение силового ведомства.

Кадр оперативной съемки

Согласно информации, подозреваемые также занимались организацией «нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия».


Главаря криминального бизнеса и его подельников задержали в самой Москве и Подмосковье 25-26 июля.

Сообщается, что у них изъяли «пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5") и три килограмма тротила».

Кроме того, у задержанных обнаружено «множество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления».

Возбуждено уголовное дело по статьям УК, предусматривающим наказание за «незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконное изготовление оружия».

Следствие также выясняет причастность задержанных к совершению насильственных преступлений на территории РФ.

Использованы фотографии: РИА Новости / ЦОС ФСБ России
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Комментарии 20

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  1. Владимирец Сегодня, 11:39
    "1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления»."

    А это как: "патрон, предназначенный для изготовления"? request
    Владимирец
    1. KUOLEMA Сегодня, 11:41
      а как узнали шо неонацисты а не просто Бут-фаны? )))Челы при аресте дружно зиганули?)))
      KUOLEMA
      1. Алексей7777777 Сегодня, 11:44
        И предъявили удостоверения,выданные в Главном НеоНацистском Штабе...
        Алексей7777777
        1. KUOLEMA Сегодня, 11:46
          за подписью самого,,,,,фюрера))))просто они живуьт вечно едрен батон как поймают кого так фашист эт если крестоносец а муслима примут сразу в бабахи записывают
          KUOLEMA
      2. Logall Сегодня, 11:45
        Цитата: KUOLEMA
        а как узнали шо неонацисты а не просто Бут-фаны? )))Челы при аресте дружно зиганули?)))

        '' Майн капф'' наизусть цитировали!)))
        Logall
        1. Logall Сегодня, 11:53
          Одного не пойму: как в стране, которая больше всего постродала от нацизма, появляются подобные отпрыски наследия фюрера?
          Таких в утробе нужно успокаивать! Смотришь на УЗИ, младенец руку в ''зигхайле'' вскинул, и.....
          Logall
          1. stasimar Сегодня, 12:12
            Сейчас любого, кто с гордостью говорит, что он русский, нацистом или националистом обзывают
            stasimar
      3. rotmistr60 Сегодня, 11:52
        а как узнали шо неонацисты

        А вы считаете, что сотрудники ФСБ вышли погулять и случайно наткнулись на людей торговавших оружием? Наверное разработка шла не менее года, а в ее процессе и было установлено кто и какие идеи поддерживает.
        rotmistr60
      4. Govorun Сегодня, 12:31
        Не позорился бы ты со своим вопросом...да и голову иногда включай,а не держать в холодильнике...
        Govorun
    2. vovanpain Сегодня, 11:54
      В Москве задержана группа неонацистов, торговавшая оружием

      То что задержали это хорошо,теперь бы и осудили бы по полной и пароли,явки и шифры бы выбили. yes А что на стене портрет адольфа висел что ли,раз неонацисты. bully
      vovanpain
    3. Дамир Сегодня, 11:57
      а хотя бы вот так:
      Дамир
      1. KUOLEMA Сегодня, 12:20
        На шиша мудохаться в охотничий зайди там ток шо на ПМ не продают остального вволю
        KUOLEMA
    4. Балу Сегодня, 12:16
      Цитата: Владимирец
      "1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления»."
      А это как: "патрон, предназначенный для изготовления"?

      Видимо обпечатка. Банда серьезная.
      Сотрудники следственных органов выясняют, где задержанные брали комплектующие к стволам и куда сбывали готовые изделия. По предварительной информации, эта преступная группа снабжала нелегальным оружием весь Центральный регион России.
      Балу
  2. pvv113 Сегодня, 11:43
    ФСБ разоблачила в Москве группу неонацистов

    Отрадно читать, что компетентные органы не дремлют
    pvv113
    1. Балу Сегодня, 12:13
      .
      Цитата: pvv113
      Отрадно читать, что компетентные органы не дремлют


      Работают... hi drinks
      «За первое полугодие 2017 года число выявленных случаев содействия террористической деятельности, вербовки в ряды боевиков и финансирования терроризма в России выросло на 60%», –– заявил замгенпрокурора Александр Буксман.
      Он отметил, что, по данным ведомства, за полгода удалось предотвратить 12 терактов из зарегистрированных 13
      Балу
      1. pvv113 Сегодня, 12:27
        Остается только пожелать им удачи
        pvv113
  3. Толстоевский Сегодня, 11:47
    можно было и "при задержании..."
    Толстоевский
  4. Дуплет Сегодня, 12:01
    Брат- фильм вспомнился)
    Дуплет
  5. Ещетотгусь Сегодня, 12:14
    Эхо войны... lol
    Ещетотгусь
  6. сибиралт Сегодня, 12:15
    Цитата: Владимирец
    "1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления»."
    А это как: "патрон, предназначенный для изготовления"? request

    Из этих патронов нано гранаты делали. Все пути ведут к Чубайсу. laughing
    сибиралт
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