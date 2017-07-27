В Бурятии началась масштабная передислокация войск

Переброска войск осуществляется на расстояние около одной тысячи километров как железнодорожным транспортом, так и комбинированным способом. Часть подразделений на колесной технике совершают марш по автомобильным дорогам до места назначения,

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, приступили к передислокации на полигоны в Забайкальском крае в рамках проверки боеготовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что «погрузка техники на железнодорожные платформы первого эшелона производилась в сложных погодных условиях», тем не менее, подразделения уложились в норматив.В пресс-службе напомнили, что в минувший понедельник «стартовала самая масштабная проверка боевой готовности Восточного военного округа в текущем году».Ранее в округе сообщили, что к проверке «привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц техники».