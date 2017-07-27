В Бурятии началась масштабная передислокация войск
Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, приступили к передислокации на полигоны в Забайкальском крае в рамках проверки боеготовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.
Сообщается, что «погрузка техники на железнодорожные платформы первого эшелона производилась в сложных погодных условиях», тем не менее, подразделения уложились в норматив.
В пресс-службе напомнили, что в минувший понедельник «стартовала самая масштабная проверка боевой готовности Восточного военного округа в текущем году».
Ранее в округе сообщили, что к проверке «привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц техники».
Переброска войск осуществляется на расстояние около одной тысячи километров как железнодорожным транспортом, так и комбинированным способом. Часть подразделений на колесной технике совершают марш по автомобильным дорогам до места назначения,говорится в релизе.
Сообщается, что «погрузка техники на железнодорожные платформы первого эшелона производилась в сложных погодных условиях», тем не менее, подразделения уложились в норматив.
В пресс-службе напомнили, что в минувший понедельник «стартовала самая масштабная проверка боевой готовности Восточного военного округа в текущем году».
Ранее в округе сообщили, что к проверке «привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц техники».
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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