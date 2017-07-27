12:51 27 июля

В Бурятии началась масштабная передислокация войск

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, приступили к передислокации на полигоны в Забайкальском крае в рамках проверки боеготовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

В Бурятии началась масштабная передислокация войск


Переброска войск осуществляется на расстояние около одной тысячи километров как железнодорожным транспортом, так и комбинированным способом. Часть подразделений на колесной технике совершают марш по автомобильным дорогам до места назначения,
говорится в релизе.


Сообщается, что «погрузка техники на железнодорожные платформы первого эшелона производилась в сложных погодных условиях», тем не менее, подразделения уложились в норматив.

В пресс-службе напомнили, что в минувший понедельник «стартовала самая масштабная проверка боевой готовности Восточного военного округа в текущем году».

Ранее в округе сообщили, что к проверке «привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц техники».

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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Комментарии 16

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  1. Владимирец Сегодня, 11:52
    Бурятская подводная бронеконница не спит. laughing
    Владимирец
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:53
    Опачки!Земляки всполошились.Удачи в учениях.А то там половина моей Бурятии горит.Может и погасите попути.
    ВЕРЕСК
  3. igordok Сегодня, 11:53
    В Бурятии началась масштабная передислокация войск

    Бурятские бронекавалерийские водолазы.
    Только не сообщайте об этом в незалежную. Ведь это явно против кастрюлеголовых.
    igordok
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    В Бурятии началась масштабная передислокация войск

    Предполагаю очередную бредовую панику на просторах Украины.
    rotmistr60
    1. igordok Сегодня, 11:58
      Первые коменты, в течении одной минуты, об одном и том же. Как украина нам всем засрала мозги. recourse
      igordok
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:00
      Предлагаю слово "Бурятские" заменить на "Уральские". Мне малость неприятно.Кто-то брякнул-и все в восторге.Разок,два-но не постоянно-же!Иначи наши бронеподводноконновоздухотанководолазностепные войска америке не простят оскорбления.
      ВЕРЕСК
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:02
        "Бурятские" заменить на "Уральские".

        Вообще-то Улан-Уде не на Урале находится. Вы коренных бурятов обижаете.
        rotmistr60
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:06
          Вообще-то Улан-Уде не на Урале находится.Вообще-то,поэтому и предлагаю.Читайте внимательнее.Я сам с Бурятии.И-правильно писать:Улан-Удэ.А по бурятски:Улаан-Удээ.(Красные ворота).Буддийский слог.
          ВЕРЕСК
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:12
            По поводу Удэ описка, извиняюсь. Уж поверте, знаю как правильно писать, тем более не раз проезжал через этот город.
            rotmistr60
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:17
              Так может и встречались.Вам- drinks Через пару дней в "Улановке" буду.Тысча извинений.Но пора прекращать эту вакханалию с моими земляками.Достаёт конкретно.Пусть переезжает на Урал это всё.Или в Москву.Там приятно будет?"Бронеконноподводная Московская дивизия"?
              ВЕРЕСК
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:20
                пора прекращать эту вакханалию с моими земляками.Достаёт конкретно

                А мне кажется, что наоборот должно быть приятно слышать это от оболваненных укронациков, которым за каждым кустом мерещатся буряты. Значит боятся. drinks
                rotmistr60
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:39
                  Это неприятно бурятам.Нас слишком вдалбливают в монстроподобных.Буряты-не воины по сути.Они охотники.Эвенки-как снайпера-непревзойдённый народ.Буряты живут на юге республики.Тепло любят.Эвенки-дети зимы и мороза.Выживут везде.Сам бурят-по сути своей слаб.Но-хитёр и нагл.Русский -никогда не поймёт его сущность.Эвенк,не важно какой клан-самагир или чильчигир-он всегда поможет.Бурят-может вас бросить.Эвенк-никогда.
                  ВЕРЕСК
  5. злой партизан Сегодня, 12:07
    В Бурятии зашевелились - нав Украине напряглись. yes
    злой партизан
  6. роман66 Сегодня, 12:12
    так. вот . на бронетранспортерах до Донецка - и с ходу в бой!
    роман66
  7. gabonskijfront Сегодня, 12:15
    Меня пугает эта движуха в коренном улусе чингизовом,Всё это может закончится как и в 12 веке.
    gabonskijfront
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:22
      Что за ерунда?Совет-сьезди в Бурятию.Тут людей не едят.Только варят и скармливают рыбам. am Мы дикие и жестокие!
      ВЕРЕСК
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