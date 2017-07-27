Шойгу: ряд стран наращивает военное присутствие у российских границ
Ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой деятельность РФ на Ближнем Востоке и в Закавказье, передает РИА Новости заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Учитывая это, Россия вынуждена принимать симметричные меры и повышать боевые возможности Южного округа.
По его словам, «с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации Соединенных Штатов Америки и Великобритании, с начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у наших южных рубежей».
Кроме того, «несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершилось крупномасштабное учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран», добавил Шойгу.
Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ,сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Учитывая это, Россия вынуждена принимать симметричные меры и повышать боевые возможности Южного округа.
В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа,сказал министр.
По его словам, «с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации Соединенных Штатов Америки и Великобритании, с начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у наших южных рубежей».
Кроме того, «несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершилось крупномасштабное учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран», добавил Шойгу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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