Шойгу: ряд стран наращивает военное присутствие у российских границ

Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ,

В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа,