12:50 27 июля

Шойгу: ряд стран наращивает военное присутствие у российских границ

Ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой деятельность РФ на Ближнем Востоке и в Закавказье, передает РИА Новости заявление министра обороны Сергея Шойгу.



Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ,
сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.


Учитывая это, Россия вынуждена принимать симметричные меры и повышать боевые возможности Южного округа.

В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа,
сказал министр.

По его словам, «с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации Соединенных Штатов Америки и Великобритании, с начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у наших южных рубежей».

Кроме того, «несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершилось крупномасштабное учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран», добавил Шойгу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Logall Сегодня, 12:39
    Если бы не огромные территории России, то давно окружили бы. Тут​ как нигде подойдёт фраза: ''Родина, она же мать! Она защитит''!
    Ну а мы в свою очередь должны, нет обязаны, защищать Родину...
    Logall
  2. Topotun Сегодня, 12:44
    Странные люди... Вокруг нас готовят костер и почему-то надеются что они в этом костре не сгорят. Да и кукловоды почему-то уверены что они уцелеют. Очень надеюсь, что руководство РФ не побоится при необходимости применить ВСЕ средства.
    Topotun
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:47
    Ну,с нашими 60-тью калибрами в квартал,мы просто даже не утрёмся.
    ВЕРЕСК
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