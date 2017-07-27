Reuters: Россия следила за Макроном с использованием «Фейсбука»

В ходе этой шпионской кампании российские агенты выдавали себя за людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона, и пытались выудить из них персональную информацию,

Во время президентских выборов во Франции российские спецслужбы пытались следить за Эмманюэлем Макроном с использованием соцсети Facebook, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».Агентство со ссылкой на сотрудников аппарата Конгресса утверждает, что «российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб, создавали подставные аккаунты в Facebook», чтобы получить сведения о президентской кампании Макрона и его ближайшем окружении.По данным источников, таких аккаунтов было зафиксировано около двух десятков.рассказали источники, ссылаясь в свою очередь на информацию разведсообщества США.Эта активность была якобы замечена во время первого тура выборов. При этом использовались те же средства, «какие ранее применялись российской военной разведкой», добавили собеседники.Агентство также побеседовало с сотрудниками соцсети. Те подтвердили информацию, однако считают, что хакеры не добились поставленных целей. Одна из них – «заставить объекты нападения скачать вредоносные компьютерные программы или раскрыть информацию о доступе к своим учетным записям».Представители Facebook заявили, что быстро распознали эти попытки и заблокировали подставные аккаунты.Доказательств причастности России к этим кибератакам ни один из источников не привел.