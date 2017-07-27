15:53 27 июля

Reuters: Россия следила за Макроном с использованием «Фейсбука»

Во время президентских выборов во Франции российские спецслужбы пытались следить за Эмманюэлем Макроном с использованием соцсети Facebook, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».



Агентство со ссылкой на сотрудников аппарата Конгресса утверждает, что «российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб, создавали подставные аккаунты в Facebook», чтобы получить сведения о президентской кампании Макрона и его ближайшем окружении.


По данным источников, таких аккаунтов было зафиксировано около двух десятков.

В ходе этой шпионской кампании российские агенты выдавали себя за людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона, и пытались выудить из них персональную информацию,
рассказали источники, ссылаясь в свою очередь на информацию разведсообщества США.

Эта активность была якобы замечена во время первого тура выборов. При этом использовались те же средства, «какие ранее применялись российской военной разведкой», добавили собеседники.

Агентство также побеседовало с сотрудниками соцсети. Те подтвердили информацию, однако считают, что хакеры не добились поставленных целей. Одна из них – «заставить объекты нападения скачать вредоносные компьютерные программы или раскрыть информацию о доступе к своим учетным записям».

Представители Facebook заявили, что быстро распознали эти попытки и заблокировали подставные аккаунты.

Доказательств причастности России к этим кибератакам ни один из источников не привел.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. pjastolov Сегодня, 14:53
    Доказательств причастности России к этим кибератакам ни один из источников не привел
    вездесущие русские хакеры, ну что еще сказать? laughing
    pjastolov
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:54
      Reuters: Россия следила за Макроном с использованием «Фейсбука»
      Зачем... зачем России следить за Эммануэлью? what
      Mystery12345
      1. pjastolov Сегодня, 14:56
        следить за Эммануэлью?
        а это наверное "Эмануэль 6" или какой там по порядку следующий номер, эротика однако lol
        pjastolov
      2. Чёрный Сегодня, 14:57
        За Макроном следит его училка-жена wassat ...она завербована и внедрена ещё Судоплатовым laughing ...так что "вели" его со школьной скамьи smile
        Чёрный
        1. УАЗ 452 Сегодня, 15:53
          А как долго и тщательно эту агентессу к нему подводили! Она ж уже состариться успела! Вот это я понимаю - тщательность и педантичность!
          УАЗ 452
      3. Teberii Сегодня, 14:58
        Лучше спросите зачем для этого напрягать соц.сети.У них лидеры страны по бл***м на мопеде рассекают, а тут такая новость.
        Teberii
      4. DMB_95 Сегодня, 15:04
        Цитата: Mystery12345
        Зачем... зачем России следить за Эммануэлью? what

        Да это были робкие попытки отечественных ЛГБТ-шников сблизиться с их кумиром .. lol А "средства военной разведки" - это "немного" другое . bully
        DMB_95
    2. vovanpain Сегодня, 15:03
      Агентство со ссылкой на сотрудников аппарата Конгресса утверждает,

      Ну если Конгресс тут замешан,то ясен пень что "русские хакеры" будут тут как тут.Пишем Конгресс,подразумевает британские учёные,пишем британские учёные,подразумевает Конгресс США. fellow
      vovanpain
    3. Подрезчик Сегодня, 15:07
      Странно, что Макрона не выставили другом России, как Трампа! Наверное потому, что в России не бывал. И чего это не соврали, что супруга (или дети) общались с послом РФ? laughing
      Подрезчик
      1. Чёрный Сегодня, 15:12
        Цитата: Подрезчик
        И чего это не соврали, что супруга (или дети) общались с послом РФ?

        Ну, детей у него нет, а супруга.....господи, да какой посол захочет с ней общаться?...если только по телефону wassat
        Чёрный
        1. Подрезчик Сегодня, 15:16
          У нее вроде есть дети от первого брака, и он вроде как воспитывал. Наврали бы что дети, на детей кто подумает? (эти коварные русские!) wink А на счет общения с этой дамой...на что не пойдешь ради Родины! wink
          Подрезчик
          1. Чёрный Сегодня, 15:18
            Цитата: Подрезчик
            .на что не пойдешь ради Родины!

            Чёрный
        2. Егоза Сегодня, 15:26
          Цитата: Чёрный
          господи, да какой посол захочет с ней общаться?.

          Ничего то вы не понимаете в колбасных обрезках! "Она не была красивой, но всегда чертовски мила!" И вообще, поимейте совесть мужики! Ну нет сейчас красивых француженок. Нету! Инквизиция постаралась! А вот шарм, "изюминку" француженки сохранили. Так что...не пробовали, так не говорите! laughing
          Егоза
          1. Чёрный Сегодня, 15:30
            Цитата: Егоза
            Так что...не пробовали, так не говорите!

            Да я столько не выпью..она такая страшная,что родители в детстве вешали ей на шею котлетку,чтобы хотя бы собачки с ней играли. laughing
            Чёрный
          2. Подрезчик Сегодня, 15:31
            Ну и ладно, коли так! Француженки далеко, их "изюминку" нам не достать, да и славянки нам больше по душе!!! wink
            Подрезчик
          3. УАЗ 452 Сегодня, 15:50
            А вот польки красивые есть. Через эту страну столько раз за последние столетия всякие разные армии ходили, что резко подняли генетическое многообразие местного населения.
            УАЗ 452
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:54
    российские спецслужбы пытались следить за Эмманюэлем Макроном с использованием соцсети Facebook, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер»


    Что это за контора такая агентство РЕЙТЕР.?..в последнее время она стахановскими темпами вываливает дезу тоннами...что они там мухоморов что ли объелись... what
    Тот же ЛЕХА
    1. sabakina Сегодня, 15:52
      Не, это не с мухоморов. Я пробовал, мухоморы по другому действуют. wassat
      sabakina
  3. Zubr Сегодня, 15:10
    Агентство со ссылкой на сотрудников аппарата Конгресса утверждает, что «российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб, создавали подставные аккаунты в Facebook», чтобы получить сведения о президентской кампании Макрона и его ближайшем окружении.


    laughing Если бы наша кибер разведка взялась, она бы всё это сделала филигранно, без лишнего шума и вопросов в Фейсбуке. А тут явно эти заявления рассчитаны на аудиторию с умственными способностями на уровне начальных классов средней школы. Ну как дети малые, ей богу. smile
    Zubr
  4. Служу_отечеству Сегодня, 15:11
    А еще Российские спецслужбы завербовали европейских врачей и с помощью колоноскопии изучают рацион западных лидеров)))))
    Служу_отечеству
  5. Paul Zewike Сегодня, 15:19
    Я тоже следил за фейсбуком Макарона! Как и еще тысячи людей. Мы все шпиены!
    Paul Zewike
    1. УАЗ 452 Сегодня, 15:47
      Покайся!!! Зачтут явку с повинной.
      УАЗ 452
  6. К-50 Сегодня, 15:28
    Во время президентских выборов во Франции российские спецслужбы пытались следить за Эмманюэлем Макроном с использованием соцсети Facebook

    Странно. recourse
    Если Макарон считает, что в он в публичной сети выкладывал что-то секретное, то зачем он это делал? fool
    К-50
  7. Егоза Сегодня, 15:29
    Так вот почему Петя в фейсбуке пишет под разными никами! Чтоб русские не нашли! Тем более, что ВВП сказал: "А зачем под ником писать". Но нужно сразу отметить. Вредный он стал этот самый "фейс" Та-а-ак! ВК - закрыли, Одноклассники - закрыли, пора и Ф.Б отключить!
    Егоза
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:31
    Мы не следили.Просто-смотрели.За очередным идиотом.
    ВЕРЕСК
  9. Антон Болдаков Сегодня, 15:38
    "Тихо шифером шурша..." - что-то едет не спеша.
    Можно подумать, что кроме России никто ни за кем в мире не следит и не пытается взломать!
    Антон Болдаков
  10. sabakina Сегодня, 15:45
    В ходе этой шпионской кампании российские агенты выдавали себя за людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона, и пытались выудить из них персональную информацию,

    Штирлиц в сторонке нервно тянул одну за одной сигарету, радистка Кэт рыдала у него на плече...И только пастер Шлак почему-то был абсолютно спокоен.
    sabakina
  11. УАЗ 452 Сегодня, 15:46
    А ведь когда-то (кстати, не так уж давно) западные белые господа учили нас, глупых туземцев, что в демократическом обществе любой политик рассматривается под микроскопом, вся его подноготная доступна избирателям, что тамошние журналисты под таким колпаком держат местных шишек, что коррупция невозможна в принципе!
    И вот на тебе: избирательная кампания во Франции показывает, что честных и законопослушных политиков во Франции нет от слова вообще (а в других странах "развитой демократии" почему должно быть по другому?), за то, что вроде бы российские хакеры выставили на всеобщее обозрение маленькие тайны мадам Клинтон, причём даже не личные, а связанные с избирательной кампанией (напомню: совсем недавно эти господа утверждали, что именно это и должны делать их собственные СМИ во имя торжества демократии), и вот на тебе - санкции ужесточают, чтоб неповадно было.
    Кажется, нас сильно дурили насчёт их демократии, а вполне возможно, что дурят не столько нас, сколько собственную публику в США и ЕС. А нас просто отгоняют, чтоб не палили контору.
    УАЗ 452
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