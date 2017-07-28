07:53 28 июля

Сенат США одобрил новые санкции против РФ

Как сообщает РИА Новости , Сенат США 27 июля принял закон о санкциях, направленных против России, Ирана и КНДР. Данную инициативу поддержали 98 из 100 сенаторов, двое выступили против законопроекта.

Следующей инстанцией в продвижении документа станет президент США, от которого требуется утвердить закон. В случае наложения им вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход наиболее вероятен.




Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Бензорез Сегодня, 03:49
    Приняли, так приняли. Я давно уже готов морально к такому повороту событий.
    Бензорез
    1. Logall Сегодня, 04:38
      Цитата: Бензорез
      Приняли, так приняли. Я давно уже готов морально к такому повороту событий.

      В душе, даже хотелось этого. Особенно после вчерашнего выступления нашего президента в Хельсинки. Не то, чтобы я против Путина. Просто до этого было одно негодование с озабоченностью. Вчера говорил про действия.
      Стало интересно: он за ''базар'', как и прежде отвечает???
      Logall
      1. oleg-gr Сегодня, 05:23
        Определенный пласт либерастов нчнет завывать еще сильнее. Принуждают включать голову для развития экономики. А не бежать за кредитом при первой же необходимости.
        oleg-gr
        1. insular Сегодня, 06:03
          Цитата: oleg-gr
          Определенный пласт либерастов нчнет завывать еще сильнее.

          Шутка в том, что самые высокопоставленные либерасты - Путин и Медведев... Вот такой вот поворот. И они даже не скрывают своих либеральных наклонностей и ориентаций.
          Но почему то либерасты - это те, кто с ними не согласен... При чем не важно, субъективно или объективно. Либераст и всё тут.
          Цитата: oleg-gr
          Принуждают включать голову для развития экономики.

          Тем временем шел третий год санкций, а ОНА, что-то не включается...
          Цитата: oleg-gr
          А не бежать за кредитом при первой же необходимости.

          Если отбросить мишуру по кредитованиям, то конкретно этот пакет санкций - это запрет технологий в Российский сектор добычи УВ и блокирование Сев.поток-2 с вынуждением Европы вписаться в этот документ. Если прокатит - мало не покажется.
          Если вы думаете, что российский север и шельф разрабатывется нашими технологиями, то вы не знаете ни чего.
          insular
          1. Татьяна Сегодня, 06:19
            И ничего удивительного в принятии очередных санкций США против России нет! Это вполне ожидаемое решение!

            Обращают на себя только количество - 98% - проголосовавших "за" конгрессменов США. Это ведь и демократы, и республиканцы - т.е. это ведь представители как клана Ротшильдов, так и клана Рокфеллеров. Они объединились.
            Татьяна
            1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:23
              Цитата: Татьяна
              Это ведь и демократы и республиканцы - т.е. это ведь представители как клана Ротшильдов, так и клана Рокфеллеров.

              Какая разница какие кланы? Враги и все. Были и скорее всего будут.
              IGOR GORDEEV
              1. Татьяна Сегодня, 06:31
                IGOR GORDEEV
                Какая разница какие кланы?
                Разница большая!
                Ротшильды - клан чисто долларовых и фунтовых финансистов. Представляют финансовый капитал. Их представители - Клинтоны, Обама и т.д.
                Рокфеллеры - клан мировых нефтяных магнатов. Представляют производственный капитал. Их представители - Кеннеди и пока Трамп.
                Враги и все. Были и скорее всего будут.
                И как Вы собираетесь бороться с врагами, не зная и не понимая различий между ними?
                Будете сразу только воевать в "горячей" войне или всё-таки для победы примените и т.н. "мягкую силу" по принципу "Разделяй - и властвуй!"?
                Татьяна
                1. insular Сегодня, 06:42
                  Цитата: Татьяна
                  И как Вы собираетесь бороться с врагами, не зная и не понимая различий между ними?

                  Как это знание поможет бороть вражину?
                  Цитата: Татьяна
                  Ротшильды - клан чисто долларовых и фунтовых финансистов

                  Запрет кредитования на сроки (по тексту из статьи).
                  Цитата: Татьяна
                  Рокфеллеры - клан мировых нефтяных магнатов

                  Запрет технологий и далее по тексту...
                  И? Вы не могли бы более доступно оформить причинноследственные связи ваших высказываний. Так сразу и не понять глубину мысли...
                  insular
                  1. Татьяна Сегодня, 06:56
                    insular
                    И?

                    Я не из правительства РФ - поэтому ответить Вам на этот вопрос толком не смогу!
                    Однако напомню Вам, что Сталин прекрасно понимал и принимал во внимание это различие между Рокфеллерами и Ротшильдами и умел играть на противоречиях между ними! И при этом Сталин "выводил" СССР из под удара западных санкции перед ВМВ. Мы бы без этого руководства Сталина ВОВ не выиграли бы!
                    А опыт в подобных вопросах Сталин получил во время ПМВ, революции в России и гражданской войны!
                    Учите историю Советской России и СССР!
                    Татьяна
                    1. insular Сегодня, 07:06
                      Так при чем тут рокфеллеры и ротшильды? Как Сталин использовал рокфеллеров и ротшильдов для вывода СССР из под санкций и всё такое?
                      Цитата: Татьяна
                      поэтому ответить Вам на этот вопрос толком не смогу!
                      А как вы собрались бороться с врагом? Вы же сказали что это большая разница, так в чем она? И как ее использовать для борьбы?
                      Цитата: Татьяна
                      Учите историю Советской России и СССР!
                      Что взять с пролетариата? Нам такие тонкости не важны.
                      Ротшильд? Нннна лопатой по хребту!
                      Рокфеллер? Нннна лопатой по хребту!
                      Вот наш ответ чемберлену.
                      insular
                      1. Татьяна Сегодня, 07:23
                        insular
                        Что взять с пролетариата? Нам такие тонкости не важны.
                        Ротшильд? Нннна лопатой по хребту!
                        Рокфеллер? Нннна лопатой по хребту!
                        Вот наш ответ чемберлену.
                        Откуда у Вас такой примитив знаний по истории СССР?
                        Как Сталин использовал рокфеллеров и ротшильдов для вывода СССР из под санкций и всё такое?
                        Умел заключать своевременно выгодные для Рокфеллеров и для Советской России/ СССР в обход Рокфеллеров (Лондона и Вашингтона) производственные договора. И это, например, в то время, когда клан Ротшильдов устроили ВЕЛИКУЮ производственную депрессию в США, вопреки интересам Рокфеллеров, в начале прошлого века.
                        Татьяна
        2. insular Сегодня, 06:49
          Цитата: oleg-gr
          А не бежать за кредитом при первой же необходимости.

          т.е. население виновато, что без рабства на 20 лет ты себе квартиру не купишь? Да еще и под варварский процент? При риске стат обманутым дольщиком так как воровское государство только гарантирует жизнь, а не уровень жизни wassat
          Что накопить с нашей "стабильностью" рубля не реально. Лучше взять потребительский кредит под грабительские 30% с фиксированными выплатами в рублях и переплатить раза так в два-три, чем копить т.к. или деньги обесценятся или еще какая реформа... Да и цены скачут как ужаленые каждые пол года. Дешевле выйдет переплатить банку...
          Это же люди виноваты... Госудраство не гадско-воровское, не. Государство сявятое, но кругом одни враги. И в первую очередь собственный народ
          insular
        3. dorz Сегодня, 07:24
          Цитата: oleg-gr
          Принуждают включать голову для развития экономики. А не бежать за кредитом при первой же необходимости.

          Развитием экономики нужно было начинать заниматься еще лет 20 назад. Когда США снимет зависимость космической отрасли от России, вполне могут ввести санкции по иранскому сценарию: заморозка зарубежных активов, отключение от SWIFT и т.д. И времени осталось немного.
          dorz
      2. Zadayvoprosy Сегодня, 05:29
        Ответят, обязательно ответят. Ещё начнут экономику сша накачивать деньгами, чтобы она надулась и лопнула.

        Но а по факту, америке нужен рынок - европа, америка рынок тянет к себе. Наша верхушка уж должна это понимать и прилагать все усилия, чтобы нам самим рынка не лишиться.
        Zadayvoprosy
        1. kos2910 Сегодня, 05:46
          Цитата: Zadayvoprosy
          Ещё начнут экономику сша накачивать деньгами

          Вот что заладили - накачивают... Набиулина либерастка и вкладывает прибыль ЦБ куда прикажут из ФРС, но и выполняет стратегическую линию Путина - наращивает долю монитарного золота в ЗВР, уже 17% и каждый год 200т плюсом - и это неизменно. Так что не нужно скулить. По долговым бумагам американцы заплатят, если войны не будет, иначе обрушат всю долларовую пирамиду.
          kos2910
          1. Zadayvoprosy Сегодня, 07:42
            Ну раз уж это - линия Путина то всё, я спокоен!
            Zadayvoprosy
        2. Касым Сегодня, 05:48
          Вот и весь план Вашингтона вылез. Вначале построение враждебной буферной зоны с РФ (Украина -последнее звено). Затем отбривают Катар и Иран. И под конец, энергетический рынок ЕС берут под контроль. Обзывали страной-бензоколонкой, а сами!?
          Вот только европейцы могут все карты попутать. Противоречия между ЕС и США накаляются. Скорее всего европейцы вынуждены будут дать определенные квоты американским сланцевикам и рынок ... Польши, Прибалтики и т.д.. И обе стороны будут говорить, что отстояли свои позиции. Бедняки вынуждены будут прогибаться перед "паханами". hi
          Интересно, если продавят санкции, ВВП начнет серьезно отвечать или как? На батуте отправить попрыгать, или кислород Боингу с Аэрбасам перекрыть - хотя наверняка с дипломатов и недвижимости начнет.
          Касым
      3. vladfill Сегодня, 05:36
        Отвечает, асимметрично - увеличивает поставки РД-180, топливных сборок "Квадрат",
        титановых изделий для "Боинг" и ещё многое чего мы не знаем. Скоро год,как американцы
        выслали российских дипломатов, а оставшихся попёрли с мест отдыха, а Гарант
        и МИД - асимметрично щёки надувают.
        vladfill
  2. Mystery12345 Сегодня, 03:52
    Сенат США одобрил новые санкции против РФ Данную инициативу поддержали 98 из 100 сенаторов, двое выступили против законопроекта.
    Эти Двое,которые не поддержали,наверняка проспали голосование...
    Mystery12345
  3. Макаров Сегодня, 03:59
    Мне все чаще хочется громко кричать что-то вроде: "Мы все просрали..."...прошу Вас найдите аргументы, которые бы логично объяснили что это все не так....
    Макаров
    1. Mystery12345 Сегодня, 04:23
      Цитата: Макаров
      .прошу Вас найдите аргументы, которые бы логично объяснили что это все не так..

      ээээ...можно подумать? what -вот :
      Mystery12345
      1. лысова Сегодня, 06:45
        И такая будет рожать себе подобных good
        лысова
    2. kos2910 Сегодня, 05:41
      Цитата: Макаров
      Мне все чаще хочется громко кричать что-то вроде: "Мы все просрали...".

      украинцы точно всё просрали, с этим никто не спорит. А какая страна была в 1991....
      kos2910
  4. olhon Сегодня, 04:38
    И что же скажут наши эвропейские партнёры?
    olhon
    1. Azim77 Сегодня, 07:41
      Есть уже анекдот по этому поводу:
      Евросоюз пригрозил, что, если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые нанесут вред американским компаниям.
      Azim77
  5. anjey Сегодня, 04:48
    главное аутотреннинг -уверим себя что санкции во благо и все пучком....
    anjey
  6. kos2910 Сегодня, 05:38
    Давно пора, чего тянут? Теперь ждать, как Трамп поступит... Хотель бы уже побыстрее выслать амеровских дипломатов и арестовать дипсобственность... Хотя это и без санкций нужно сделать, чего ждут?
    kos2910
  7. лысова Сегодня, 06:13
    Безумцы пилят сук на котором сидят - разве для нас это плохо? На любой войне требуются большие финансовые расходы, а это и есть война, только теперь мы косвенные участники. С одной стороны штаты, с другой ЕС и другие страны, пляшущие под дудку штатов. За то какая огромная польза в дальнейшем для нас.
    лысова
    1. Александр 3 Сегодня, 06:30
      А кому мы РД-180 продадим?Пока продавали на вырученные мы себе делали.А матрасия на МКС на чём летать будет?Мкс на две части делить будем?
      Александр 3
      1. лысова Сегодня, 06:40
        Да разберёмся со всем этим, мы то с можем при санкциях, а вот другие ... . Движки тоже не пропадут - желающие найдутся, МКС можно и пополам - модульный, у них тем более сан. узел постоянно выходит из строя ( кнопки не правильно жмут yes ). Государствам, типо Камерун, тоже осваивать космос пора. winked
        лысова
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
    ... всеобщая пляска мерикатосовских сумасбродов на граблях... bully
    a.s.zzz888
  9. asiat_61 Сегодня, 06:30
    Остаётся затянуть пояса, по-туже, и прикупить американских долговых обязательств.
    asiat_61
  10. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    То, что Сенат одобрит даже сомнений не было. По поводу ответа ВВП в Финляндии сказал, что ответим исходя из текста закона. Кроме этого назвал новые санкции хамством, а такие слова от него редко услышишь.
    rotmistr60
  11. samarin1969 Сегодня, 07:11
    Ну вот и вернулись в 80-е. Опять военное противостояние, технологическая блокада, выдавливание в разряд "изгоев....Только без союзников, баз в Европе, без элиты, соблюдающей хотя бы внешние приличия...
    Ещё после 2008-го надо было готовить страну к противостоянию, а не заниматься развлечением иностранцев на олимпиадах, стадионах...
    Даже сейчас не поздно мобилизовать государство, поискать ситуативных союзников....Вместо этого одни разговоры-переговоры от Рейкьявика до санкций...Позор.
    samarin1969
  12. Nix1986 Сегодня, 07:19
    Прошло уже много времени с момента первого введения санкций, а мы можем только грозиться и то непонятно чем, двигатели рд перестанем поставлять разве что. По экономике ноль, что было сделано. Инфляция все также опережает темпы роста с большим отрывом. С коррупцией все также. В личном плане, то второй бизнес где я задействован сейчас идет под продажу, мы активно закупаем иностранное оборудование для производства, а падение курса и потенциальный запрет на поставки оборудования создают большие риски. Вообщем отвечу по простому, чтобы бить боксера нужно самому прокачаться и побить грушу.
    Nix1986
  13. Dimy4 Сегодня, 07:37
    Ну что-ж, больше санкций красивых и разных!
    Dimy4
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