Сенат США одобрил новые санкции против РФ
Как сообщает РИА Новости , Сенат США 27 июля принял закон о санкциях, направленных против России, Ирана и КНДР. Данную инициативу поддержали 98 из 100 сенаторов, двое выступили против законопроекта.
Следующей инстанцией в продвижении документа станет президент США, от которого требуется утвердить закон. В случае наложения им вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход наиболее вероятен.
Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".
Следующей инстанцией в продвижении документа станет президент США, от которого требуется утвердить закон. В случае наложения им вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход наиболее вероятен.
Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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