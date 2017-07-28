Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»

На АПЛ "Ульяновск" будет приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка произойдет в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей". После того, как будет приварена закладная доска, состоится подписание актов, затем выступят представители делегации правительства Ульяновской области и ВМФ.

АПЛ "Северодвинск"