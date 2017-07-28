07:53 28 июля

Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»

Согласно информации ТАСС , пресс-служба завода "Севмаш" сообщила о запланированной на 28 июля в Северодвинске закладке атомной подводной лодки (АПЛ) "Ульяновск" проекта "Ясень" .

На АПЛ "Ульяновск" будет приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка произойдет в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей". После того, как будет приварена закладная доска, состоится подписание актов, затем выступят представители делегации правительства Ульяновской области и ВМФ.


Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»

АПЛ "Северодвинск"



Проект "Ясень" разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". АПЛ предназначены для уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. Подлодки кроме торпед оснащены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". В настоящее время в состав ВМФ РФ входит только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск", переданная летом 2014 года. До весны 2016 года она находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.

"Ясени" принадлежат четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части - там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, подлодки проекта 885М обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Mystery12345 Сегодня, 04:21
    Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»
    в добрый час !
    Mystery12345
    1. oleg-gr Сегодня, 05:31
      Помнят, что у России есть только два союзника - ее армия и флот.
      oleg-gr
    2. Titsen Сегодня, 06:56
      Цитата: Mystery12345
      Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»


      А остальные 5 строящиеся - на какой стадии?

      Чего то молчат совсем...
      Titsen
  2. burigaz2010 Сегодня, 04:52
    Все ворчат долго строят, ничего потихоньку процесс идет! Работайте братья!
    burigaz2010
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 05:14
    где остальные шесть лодок? все строим? не большая ли нагрузка на все предприятия?
    Хаджи Мурат
    1. aliis-M Сегодня, 05:53
      Небось принимать по одной АПЛ в 5-10 лет в привычку вошло?
      aliis-M
    2. Serg65 Сегодня, 07:10
      Цитата: Хаджи Мурат
      де остальные шесть лодок?

      what Купить хотите? Или в аренду? lol
      Serg65
  4. просто экспл Сегодня, 05:22
    Кроме того, подлодки проекта 885М обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.

    так что , получается что американцы были правы когда делали легкие АПЛ с одним корпусом , тогда как наши ради типа надежности делали АПЛ с двойным корпусом. тут получается поняли что надо отходить от этой концепции ?
    или там другие причины ?
    просто экспл
    1. PN Сегодня, 06:32
      Я вам так скажу, не надо верить этому абзацу. bully
      PN
      1. jonht Сегодня, 07:10
        Вторая вроде в следующем году должна быть передана в опытную эксплуатацию, если опять сроки не сдвинут в право....
        На третей провели проверку гермитичности корпуса, так что делают....
        jonht
    2. annodomene Сегодня, 07:22
      Причины другие. У нас и "партнеров" разный подход к понятию "непотопляемость" (НН и ПН) пла. Но все течет и изменяется... Если для БИТС целесообразнее одно- или полуторакорпусный вариант - то будем их строить. Двухкорпусные пл несколько легче в эксплуатации, вернее в обслуживании ТС. Кстати, советская школа подводного кораблестроения допускала строительство пл и в однокорпусном варианте, правда дизель-электрических и в 30...40-е года (серия "М").
      annodomene
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