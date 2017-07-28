Закладывается «Ульяновск» – 7-я АПЛ проекта «Ясень»
Согласно информации ТАСС , пресс-служба завода "Севмаш" сообщила о запланированной на 28 июля в Северодвинске закладке атомной подводной лодки (АПЛ) "Ульяновск" проекта "Ясень" .
Проект "Ясень" разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". АПЛ предназначены для уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. Подлодки кроме торпед оснащены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". В настоящее время в состав ВМФ РФ входит только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск", переданная летом 2014 года. До весны 2016 года она находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.
"Ясени" принадлежат четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части - там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, подлодки проекта 885М обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.
На АПЛ "Ульяновск" будет приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка произойдет в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей". После того, как будет приварена закладная доска, состоится подписание актов, затем выступят представители делегации правительства Ульяновской области и ВМФ.
АПЛ "Северодвинск"
Проект "Ясень" разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". АПЛ предназначены для уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. Подлодки кроме торпед оснащены крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". В настоящее время в состав ВМФ РФ входит только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск", переданная летом 2014 года. До весны 2016 года она находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.
"Ясени" принадлежат четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части - там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, подлодки проекта 885М обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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