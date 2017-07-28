12:16 28 июля

БМР-3МА усилит инженерный потенциал ВС РФ

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », благодаря принятию на вооружение российских войск боевой машины разминирования БМР-3МА значительно возрастут возможности инженерных подразделений отечественной армии.

Её уникальность заключается в усиленной защите днища в виде многослойной преграды из специальной стали с наполнителем. Оборудование техники представлено колейными тралами с электромагнитной приставкой, предназначенными для траления противотанковых мин с неконтактными взрывателями, а также передатчиком помех, призванным нарушать работу радиофугасов.

БМР-3МА усилит инженерный потенциал ВС РФ



При переводе в походное положение катковый трал с помощью штатного крана-стрелы грузится на специальную платформу, которая располагается за боевой рубкой экипажа.

БМР-3МА характеризуется хорошими условиями обитаемости, позволяющими экипажу продолжительное время находится в машине при выполнении боевых задач.

Масса машины c тралом составляет 43 т. Экипаж 2 чел. Предусмотрены места для трех саперов. Двигатель В-84МС мощностью 840 л.с. позволяет перемещаться по шоссе со скоростью до 60 км/ч. Скорость траления до 12 км/ч. В целях самообороны смонтирована установка с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20782.htm
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 08:12
    "Контакт-1" уже смотрится анахронизмом. Надо унифицировать ДЗ с Т-72Б3М. А так, конечно же ОЧЕНЬ нужная в войсках машинка. Не раз видел как её "старшие сестры" работали там, где иные машины просто ничего сделать не могли.
    svp67
  2. Беляш Сегодня, 08:14
    Интересная конструкция.
    Беляш
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