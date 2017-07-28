12:15 28 июля

Артиллеристы ВВО отработают более 20 огневых задач

Подразделения ракетных войск и артиллерии Восточного округа в ходе стартовавшего на учебно-тренировочном комплексе "Цугол" (Забайкальский край) масштабного учения выполнят более 20-ти огневых задач, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

Артиллеристы ВВО отработают более 20 огневых задач


«Военнослужащие отработают задачи с использованием современнейших образцов техники, в частности условного противника уничтожат расчеты 152-мм самоходных гаубиц "МСТА-С". Помимо этого будут применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г", превосходящие по дальности стрельбы своих предшественников в два раза», – говорится в релизе.


Сообщается, что «для корректировки огня и слежения за воздушными целями условного противника будут использованы перспективные артиллерийские разведывательные комплексы "Зоопарк"».

Военнослужащие также проведут зондирование воздуха для установки параметров влажности, температуры и ветра с использованием радиопеленгационного метеорологического комплекса "Улыбка".

«Для ведения мониторинга в зоне выполнения огневых задач будут использованы беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ВВО. Также при работе артиллерийских расчетов будут действовать комплексы машин управления, в том числе оснащенные радионавигационной аппаратурой на базе системы ГЛОНАСС», – рассказали в округе.

Кроме того, «расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнят боевой пуск ракеты с целью уничтожить элементы командного пункта условного противника, находящиеся на удаление более 180 км».

По данным пресс-службы, всего к учению привлечено 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.

Использованы фотографии: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
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Комментарии 3

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  1. Yauzbek Сегодня, 09:54
    Ну это такая шутка wink
    Yauzbek
  2. okko077 Сегодня, 10:03
    В нормальной армии БПЛА используются не для мониторинга результата стрельбы, а для целеуказания в реальном времени. Это раз .Во -вторых : Зоопарк обеспечивает ответную стрельбу и его всем видно , да и дальность маловата для таких систем.Учения для дураков...Кто у нас обеспечит целеуказание в реальном времени по целям, которые меняют своё положение? У нас нет таких систем кроме корректировщиков огня и разведчиков....Опять герои идущие на смерть вместо простых систем на основе БПЛА. ПОЗОР !!!
    okko077
    1. Лопатов Сегодня, 10:27
      Цитата: okko077
      В нормальной армии БПЛА используются не для мониторинга результата стрельбы

      Читать надо внимательнее.
      "Мониторинг в зоне выполнения огневых задач" и "мониторинг результата стрельбы"- вещи разные.

      При помощи БПЛА следят за тем, чтобы в "котёл" не залезли грибники, охотники, собиратели кедровых орешков и прочие несознательные личности.

      А с мониторингом результатов стрельбы прекрасно справляются сидящие на КНП посредники и проверяющие.

      Цитата: okko077
      Зоопарк обеспечивает ответную стрельбу

      Хе-хе... Ещё он обеспечивает пристрелку. Учить мастасть, срочно.
      Цитата: okko077
      Кто у нас обеспечит целеуказание в реальном времени по целям, которые меняют своё положение? У нас нет таких систем кроме корректировщиков огня и разведчиков....

      Учить мастасть, срочно.

      Цитата: okko077
      Учения для дураков...

      Н-да...
      Диванный Ыксперт знаит лутчше 8)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Лопатов
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