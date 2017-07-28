Артиллеристы ВВО отработают более 20 огневых задач
Подразделения ракетных войск и артиллерии Восточного округа в ходе стартовавшего на учебно-тренировочном комплексе "Цугол" (Забайкальский край) масштабного учения выполнят более 20-ти огневых задач, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.
«Военнослужащие отработают задачи с использованием современнейших образцов техники, в частности условного противника уничтожат расчеты 152-мм самоходных гаубиц "МСТА-С". Помимо этого будут применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г", превосходящие по дальности стрельбы своих предшественников в два раза», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для корректировки огня и слежения за воздушными целями условного противника будут использованы перспективные артиллерийские разведывательные комплексы "Зоопарк"».
Военнослужащие также проведут зондирование воздуха для установки параметров влажности, температуры и ветра с использованием радиопеленгационного метеорологического комплекса "Улыбка".
«Для ведения мониторинга в зоне выполнения огневых задач будут использованы беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ВВО. Также при работе артиллерийских расчетов будут действовать комплексы машин управления, в том числе оснащенные радионавигационной аппаратурой на базе системы ГЛОНАСС», – рассказали в округе.
Кроме того, «расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнят боевой пуск ракеты с целью уничтожить элементы командного пункта условного противника, находящиеся на удаление более 180 км».
По данным пресс-службы, всего к учению привлечено 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.
«Военнослужащие отработают задачи с использованием современнейших образцов техники, в частности условного противника уничтожат расчеты 152-мм самоходных гаубиц "МСТА-С". Помимо этого будут применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г", превосходящие по дальности стрельбы своих предшественников в два раза», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для корректировки огня и слежения за воздушными целями условного противника будут использованы перспективные артиллерийские разведывательные комплексы "Зоопарк"».
Военнослужащие также проведут зондирование воздуха для установки параметров влажности, температуры и ветра с использованием радиопеленгационного метеорологического комплекса "Улыбка".
«Для ведения мониторинга в зоне выполнения огневых задач будут использованы беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ВВО. Также при работе артиллерийских расчетов будут действовать комплексы машин управления, в том числе оснащенные радионавигационной аппаратурой на базе системы ГЛОНАСС», – рассказали в округе.
Кроме того, «расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнят боевой пуск ракеты с целью уничтожить элементы командного пункта условного противника, находящиеся на удаление более 180 км».
По данным пресс-службы, всего к учению привлечено 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.
Использованы фотографии: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
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