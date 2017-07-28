12:14 28 июля

Американский военный вертолет столкнулся с деревом в Австрии

Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку около австрийского города Бергерн после того, как врезался в верхушку дерева, передает Газета.ru со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF

ЧП произошло, когда винтокрылая машина возвращалась в Германию после участия в маневрах НАТО Saber Guardian-2017 в Венгрии. Из-за плохих погодных условий Black Hawk задел верхушку дерева и, получив повреждения, был вынужден приземлиться на пшеничное поле.

Американский военный вертолет столкнулся с деревом в Австрии



Во время инцидента на борту находились семеро американских военнослужащих. Никто из них не пострадал. Воздушному судну повезло меньше. По словам следователей, оно больше не пригодно к полетам: у машины разбито лобовое стекло и сломан хвостовой винт.

В начале июня Министерство обороны и МИД Австрии выдали разрешение на переброску техники НАТО из Германии в Венгрию, Румынию и Болгарию для участия в учениях, что вызвало резкую критику у австрийских активистов. По их мнению, данное мероприятие противоречит закону о постоянном нейтралитете страны. Теперь (после завершения учений Saber Guardian-2017) вся техника перебрасывается обратно в Германию.

В настоящий момент Black Hawk охраняется австрийскими военными. Ожидается, что починить вертолет удастся на месте, в течении пятницы, 28 июля.

Использованы фотографии: http://news.orf.at/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 11:41
    "Никто из них не пострадал."

    Летчики молодцы, что сказать. request
    Владимирец
    1. Толстоевский Сегодня, 11:42
      а дерево? зелёных на них нет
      Толстоевский
      1. maxim947 Сегодня, 11:44
        Сейчас санкции введут... ))))
        maxim947
      2. роман66 Сегодня, 11:58
        а поле потоптали - за потраву кто платить будет?
        роман66
        1. 210окв Сегодня, 12:07
          Это "демократическая" потрава.И она правильная! fool fool fool А летчики безусловно молодцы-не растерялись..
          Цитата: роман66
          а поле потоптали - за потраву кто платить будет?

          Цитата: роман66
          а поле потоптали - за потраву кто платить будет?
          210окв
      3. svp67 Сегодня, 12:12
        Цитата: Толстоевский
        а дерево? зелёных на них нет

        А не фиг на вертолеты бросаться, совсем "корни потеряло"...
        svp67
    2. Монос Сегодня, 12:05
      Цитата: Владимирец
      Летчики молодцы, что сказать.

      Да. Не запаниковали, сумели удержать и посадить. Профи!
      Монос
  2. Толстоевский Сегодня, 11:42
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  3. Roma-1977 Сегодня, 11:42
    Американский вертолёт как обычно перепутал Австрию с Австралией и столкнулся с кенгуру в прыжке. И это ещё повезло, что не перепутал Швецию со Швейцарией, а то бы столкнулся с арабом или негром в прыжке.
    Roma-1977
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    ... понасадили деревьев, понимаешь... laughing
    a.s.zzz888
  5. pvv113 Сегодня, 11:46
    Американский военный вертолет столкнулся с деревом в Австрии

    Дерево-то наше! wink
    pvv113
  6. den3080 Сегодня, 11:47


    ну вот так дядька Задорнов рассказывал в своё время wink
    den3080
  7. Вежливый Лось Сегодня, 11:47
    А какой породы было дерево? Не береза, случайно? А то терзают меня смутные подозрения...
    Вежливый Лось
  8. К-50 Сегодня, 11:47
    Дерево нужно наградить. Заслужило!!! soldier
    К-50
  9. Гардамир Сегодня, 12:09
    Опять модераторы просмотрели, в заголовке опечатка. Правильно писать "Австрийское дерево напало на мирно пролетающий американский военный вертолёт".
    Гардамир
  10. Глушь Сегодня, 12:14
    Очередная успешная акция секретного широколиственного отдела ГРУ ?
    Глушь
Картина дня