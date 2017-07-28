Американский военный вертолет столкнулся с деревом в Австрии
Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку около австрийского города Бергерн после того, как врезался в верхушку дерева, передает Газета.ru со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF
ЧП произошло, когда винтокрылая машина возвращалась в Германию после участия в маневрах НАТО Saber Guardian-2017 в Венгрии. Из-за плохих погодных условий Black Hawk задел верхушку дерева и, получив повреждения, был вынужден приземлиться на пшеничное поле.
Во время инцидента на борту находились семеро американских военнослужащих. Никто из них не пострадал. Воздушному судну повезло меньше. По словам следователей, оно больше не пригодно к полетам: у машины разбито лобовое стекло и сломан хвостовой винт.
В начале июня Министерство обороны и МИД Австрии выдали разрешение на переброску техники НАТО из Германии в Венгрию, Румынию и Болгарию для участия в учениях, что вызвало резкую критику у австрийских активистов. По их мнению, данное мероприятие противоречит закону о постоянном нейтралитете страны. Теперь (после завершения учений Saber Guardian-2017) вся техника перебрасывается обратно в Германию.
В настоящий момент Black Hawk охраняется австрийскими военными. Ожидается, что починить вертолет удастся на месте, в течении пятницы, 28 июля.
ЧП произошло, когда винтокрылая машина возвращалась в Германию после участия в маневрах НАТО Saber Guardian-2017 в Венгрии. Из-за плохих погодных условий Black Hawk задел верхушку дерева и, получив повреждения, был вынужден приземлиться на пшеничное поле.
Во время инцидента на борту находились семеро американских военнослужащих. Никто из них не пострадал. Воздушному судну повезло меньше. По словам следователей, оно больше не пригодно к полетам: у машины разбито лобовое стекло и сломан хвостовой винт.
В начале июня Министерство обороны и МИД Австрии выдали разрешение на переброску техники НАТО из Германии в Венгрию, Румынию и Болгарию для участия в учениях, что вызвало резкую критику у австрийских активистов. По их мнению, данное мероприятие противоречит закону о постоянном нейтралитете страны. Теперь (после завершения учений Saber Guardian-2017) вся техника перебрасывается обратно в Германию.
В настоящий момент Black Hawk охраняется австрийскими военными. Ожидается, что починить вертолет удастся на месте, в течении пятницы, 28 июля.
Использованы фотографии: http://news.orf.at/
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