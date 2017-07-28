12:15 28 июля

Западные страны отработают противодействие «гибридному восстанию»

В сентябре Запад намерен проверить свою готовность к отражению гибридных атак, в этот раз участники учения будут иметь дело не с Россией, а с некой очень похожей на нее «псевдодемократической страной Фротеррой», сообщает канал RT со ссылкой на издание Telepolis.



«Первого сентября стартуют совместные учения НАТО и Евросоюза «Параллельные и скоординированные учения ЕС – 2017» (EU PACE17)», – пишет немецкий интернет-журнал.


Учение продлится 6 недель. В ходе тренировок будут «смоделированы пять главных угроз», которые, по мнению организаторов, «исходят от России, хакеров, халифата, мигрантов и антиглобалистов».

По данным журнала, особое внимание будет уделено так называемым гибридным угрозам.

Гибридные угрозы по обыкновению приписывают России, несмотря на то, что под их описание подходят и западные военные операции в Южной Америке, Ираке и Ливии. Это становится понятно по EU PACE17: во время учений будет обыгрываться геополитическая ситуация, в которой некая "псевдодемократическая страна" всё больше противостоит Евросоюзу в экономическом и военном плане,
пишет издание.

Вымышленную страну назвали «Фротеррой» (Froterre). «Её ценности противоположны западным. Несмотря на то, что в 2018 году там пройдут выборы, серьёзной оппозиции во "Фротерре", однако, нет. В этом отношении под описание выдуманной страны могли бы также попасть Турция и Китай. Тем не менее, особая угроза исходит от "киберспособностей" правительства, в распоряжении которого имеются хакеры, хактивисты и государственные СМИ. "Фроттеру", как и Россию, регулярно подозревают в том, что именно она стоит за гибридными атаками. Впрочем, доказательств этому не существует – как в настоящей, так и в воображаемой (во время учений) жизни», – говорится в статье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Андрей К Сегодня, 12:08
    ...Западные страны отработают противодействие «гибридному восстанию»...

    ...В ходе тренировок будут «смоделированы пять главных угроз», которые, по мнению организаторов, «исходят от России, хакеров, халифата, мигрантов и антиглобалистов»...

    Пусть отработают противодействие фрау Меркель, которая запустила в Европу кучу "беженцев", которые в массе своей "бармалеи", прибывшие откормиться и дальше в битву за "халифат"...
    Андрей К
    1. 210окв Сегодня, 12:10
      Бармалеи-это их детище..И они естественно вне подозрений.
      Цитата: Андрей К
      Западные страны отработают противодействие «гибридному восстанию»

      Пусть отработают к бунту бармалеев
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 12:09
    К психиатрам пора бежать..Паранойя во всей своей красе..
    210окв
    1. фигвам Сегодня, 12:14
      Дождались! Россия ответила на хамство фша ответным арестом недвижимости и высылкой црушников с 1 августа.
      фигвам
  3. Владимирец Сегодня, 12:14
    "совместные учения НАТО и Евросоюза «Параллельные и скоординированные учения ЕС – 2017» (EU PACE17)»"

    Надо назвать учения "Параллельный мир - 2017". yes
    Владимирец
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