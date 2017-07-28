16:02 28 июля

Первые серийные Ми-171А2 будут переданы эксплуатанту до конца года

Улан-Удэнский авиационный завод завершает сборку первых серийных многоцелевых вертолетов Ми-171А2, передает Интерфакс-АВН сообщение Сибирского окружного информационного центра.



Планируется, что установочная партия из четырех машин будет передана эксплуатанту до конца 2017 года,
говорится в сообщении.


В пятницу на заводе побывал полпред президента в СФО Сергей Меняйло, который отметил, что, «помимо государственного оборотного заказа, экспорта военной техники за рубеж, необходимо также содействовать расширению производства на УУАЗ товаров двойного или гражданского назначения».

«В контексте стратегических государственных задач перспективными, по его мнению, являются такие направления, как вертолёты для работы в условиях Арктики, санитарная авиация, межрегиональные перевозки», – отмечает информцентр.

В рамках подготовки завода к полномасштабному серийному производству вертолета ведутся работы по реконструкции производственных площадей завода.

Агентство напоминает, что ранее, «Вертолеты России» и авиакомпания «ЮТэйр» договорились о передаче двух вертолетов Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании. Целью соглашения – совместный вывод и продвижение машины на российский рынок.

Справка агентства:
«Ми-171А2 - представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Воздушное судно оснащено интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его число до двух человек. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 20%, увеличена дальность полета. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью».

Использованы фотографии: Вертолеты России
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Алексей7777777 Сегодня, 12:54
    Ну вооооот.....Могем же...
    Алексей7777777
  2. Приговор Сегодня, 13:16
    20% скорости, это реально существенно. И на одного пилота в кабине меньше - тоже хорошо! Молодцы улан-удинцы. Смотрел на фото, понять не могу, чего в носовой обтекатель напихали?..;))
    Приговор
  3. Басарев Сегодня, 13:29
    Что-то слишком много в последнее время расхваливают модернизированные восьмёрки... А вот про Ми-38 ни слова. Опять облажались?
    Басарев
  4. cast iron Сегодня, 13:39
    Не понимаю, в чем лучше отсутствие борт инженера в составе экипажа? Разве летчики смогут выяснить причину поломки и устранить неполадку когда это необходимо в полевых условиях?
    cast iron
    1. donavi49 Сегодня, 14:11
      Тем что платить зарплату 2 пилотам + содержать СЦ который квалифицированно решает возникающие проблемы дешевле, чем платить зарплату троим и потом устранять косяки полевого ремонта. Плюс современные методы диагностики. Все выводится на дисплеи - еще и с рекомендациями по устранению.

      В мире отказались сначала на лайнерах от третьего. Затем на вертолетах. Сегодня если есть желание продавать вертолет на экспорт - то два пилота в базе это необходимое требование.
      donavi49
Картина дня