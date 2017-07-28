Первые серийные Ми-171А2 будут переданы эксплуатанту до конца года
Улан-Удэнский авиационный завод завершает сборку первых серийных многоцелевых вертолетов Ми-171А2, передает Интерфакс-АВН сообщение Сибирского окружного информационного центра.
В пятницу на заводе побывал полпред президента в СФО Сергей Меняйло, который отметил, что, «помимо государственного оборотного заказа, экспорта военной техники за рубеж, необходимо также содействовать расширению производства на УУАЗ товаров двойного или гражданского назначения».
«В контексте стратегических государственных задач перспективными, по его мнению, являются такие направления, как вертолёты для работы в условиях Арктики, санитарная авиация, межрегиональные перевозки», – отмечает информцентр.
В рамках подготовки завода к полномасштабному серийному производству вертолета ведутся работы по реконструкции производственных площадей завода.
Агентство напоминает, что ранее, «Вертолеты России» и авиакомпания «ЮТэйр» договорились о передаче двух вертолетов Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании. Целью соглашения – совместный вывод и продвижение машины на российский рынок.
Справка агентства:
Планируется, что установочная партия из четырех машин будет передана эксплуатанту до конца 2017 года,говорится в сообщении.
В пятницу на заводе побывал полпред президента в СФО Сергей Меняйло, который отметил, что, «помимо государственного оборотного заказа, экспорта военной техники за рубеж, необходимо также содействовать расширению производства на УУАЗ товаров двойного или гражданского назначения».
«В контексте стратегических государственных задач перспективными, по его мнению, являются такие направления, как вертолёты для работы в условиях Арктики, санитарная авиация, межрегиональные перевозки», – отмечает информцентр.
В рамках подготовки завода к полномасштабному серийному производству вертолета ведутся работы по реконструкции производственных площадей завода.
Агентство напоминает, что ранее, «Вертолеты России» и авиакомпания «ЮТэйр» договорились о передаче двух вертолетов Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании. Целью соглашения – совместный вывод и продвижение машины на российский рынок.
Справка агентства:
«Ми-171А2 - представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Воздушное судно оснащено интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его число до двух человек. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 20%, увеличена дальность полета. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью».
Использованы фотографии: Вертолеты России
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