16:02 28 июля

В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал предоставить гражданство республики бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, лишившемуся украинского паспорта. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий политика газете Lietuvos zinios.

Парламентарий предположил, что в Литве Саакашвили мог бы заняться политической аналитикой, а слово за него мог бы замолвить бывший литовский лидер Валдас Адамкус.

В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили



Предоставление гражданства Литовской Республики — сложный процесс с жестким регулированием, но я не стал бы исключать для Саакашвили и такой возможности
— отметил Ауштрявичюс.

26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства республики. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию. Речь идет, в частности, о том, что в анкете он написал, что не находится «под судом и следствием на территории иностранных государств».

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015-го. Тогда же он был назначен главой Одесской области, эту должность он занимал до ноября 2016-го, когда Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке. Президент также освободил политика от должности своего советника.

С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства политик лишился в 2015 году, после получения украинского.

Грузинский, украинский, теперь литовский паспорт, а какой будет следующий, если вдруг и Литва лишит гражданства политического бомжа Саакашвили?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 13:02
    Парни-ОНО Вам надо?Задумайтесь...Опомнитесь... wink
    Алексей7777777
    1. Чёрный Сегодня, 13:03
      Цитата: Алексей7777777
      Парни-ОНО Вам надо?Задумайтесь...Опомнитесь... wink

      Ты к кому вопрошаешь, к этим дэбилам?...Да пусть едет,цирк должен гастролировать wassat
      Чёрный
      1. Zibelew Сегодня, 13:08
        Любимая песня политического лемминга Саакашвили: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес бывший Советский Союз.
        Zibelew
        1. Shurik70 Сегодня, 13:09
          «Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — отметил Медведев в своем фейсбуке.

          Трагикомедия продолжается laughing
          Shurik70
          1. Монос Сегодня, 13:17
            а какой будет следующий, если вдруг и Литва лишит гражданства политического бомжа Саакашвили?

            По рукам пошёл Михо. Обычная судьба состарившихся элитных проституток.
            Монос
          2. Чёрный Сегодня, 13:17
            Цитата: Shurik70
            Трагикомедия продолжается

            Его бы каким -нибудь папауасам предложить...по крайней мере его можно съесть laughing
            Чёрный
            1. Jovanni Сегодня, 13:31
              Цитата: Чёрный
              Цитата: Shurik70
              Трагикомедия продолжается

              Его бы каким -нибудь папауасам предложить...по крайней мере его можно съесть laughing

              Вначале его самого кормить придется, а чем? Папуасы галстуков не носят...
              Jovanni
              1. maxim947 Сегодня, 13:53
                Матрасы как в роли сутенера заботятся об этой политической проститутке, думая куда его пристроить, лишь бы из страны выпихнуть))))
                maxim947
              2. Чёрный Сегодня, 14:11
                Цитата: Jovanni
                Вначале его самого кормить придется, а чем?

                Да куда ещё кормить...рожа раскормленная аж в фотообъектив не влазит.. laughing
                Чёрный
        2. akribos Сегодня, 15:31
          Хватит, шутить над Мишей. Он , мученик демократии. Необходимо признать Мишу, жертвой оранжевых революций!!!)))
          akribos
      2. 210окв Сегодня, 13:13
        Политический онанизм..История ничему не учит.
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Алексей7777777
        Парни-ОНО Вам надо?Задумайтесь...Опомнитесь... wink

        Ты к кому вопрошаешь, к этим дэбилам?...Да пусть едет,цирк должен гастролировать wassat
        210окв
      3. 76rtbr Сегодня, 14:42
        реально , смотришь на них и думаешь , что мать-природа сделала с ними не так !!!
        76rtbr
    2. vovanpain Сегодня, 13:07
      Грузинский, украинский, теперь литовский паспорт, а какой будет следующий, если вдруг и Литва лишит гражданства политического бомжа Саакашвили?

      А чему удивляться то? fellow
      vovanpain
      1. Монархист Сегодня, 13:19
        Спасибо,что нашли паспорт для Мишико. Меня сейчас другое интересует: сколько у него ещё галстуков осталось? Боюсь отощает
        Монархист
      2. Подрезчик Сегодня, 13:28
        "...заняться политической аналитикой..." Да назначьте его губернатором Шауляйской области, и посмотрите что получится! laughing
        Подрезчик
    3. Сибирячка Сегодня, 13:09
      Конечно надо! Подобное тянетсяк подобному.Вся стружка должна подтянуться к какому-т магниту.
      Сибирячка
    4. Spartanez300 Сегодня, 15:00
      Мишка как "летучий голландец" без пристанища .
      Spartanez300
    5. Spartanez300 Сегодня, 15:17
      Миша им на "анализирует" , потом бы только пожалеть не пришлось . wassat
      Spartanez300
  2. as150505 Сегодня, 13:03
    Скоро "галстукоед" войдет в книгу рекордов Гиннеса по количеству получения гражданства
    as150505
    1. Балу Сегодня, 13:06
      Грузинский, украинский, теперь литовский паспорт, а какой будет следующий, если вдруг и Литва лишит гражданства политического бомжа Саакашвили?

      Этот бомж в законе хочет попасть в книгу гиннеса.
      Балу
  3. irazum Сегодня, 13:05
    Надо бы мордатому ЫНУ гражданство КНДР ему предложить. Ну или ещё в помойку какую-нибудь типа Венесуэллы, Сирии, Йемена и т.д.
    irazum
    1. Микадо Сегодня, 13:14
      Надо бы мордатому ЫНУ гражданство КНДР ему предложить.

      это будет его последнее ПМЖ. у Ына не забалуешь. Чуть что не так - из миномета расстреляет.
      Микадо
  4. Гюйс Сегодня, 13:20
    Политический бомж - новое понятие в мире, со временем их столько будет, что на учет будут ставить, кандидатов полно, почти вся Европа и Прибалтика laughing
    Гюйс
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:33
      Цитата: Гюйс
      Политический бомж - новое понятие в мире,

      А в последнее время происходит просто парад новых полит- терминов,причём,в основном, благодаря "бывшим" республикам Союза. Вот так,недавно появился первый политический зомби - Янукович.Теперь вот - бомж. А уж сколько они дали миру полит-импотентов... и не сосчитать. И,кстати,как теперь,в случае удачи, будет именоваться этот маймуна веришвилла - ну не иначе,как Саакашвилскас. А литовский язык - посложнее мовы будет. yes
      Paranoid50
  5. 3vs Сегодня, 13:28
    Пора, похоже, Мишане учить литовский! laughing
    Как начнёт-начнёт он в Литве с коррупцией бороться, мало не покажется... fool
    3vs
  6. Gladius Сегодня, 13:29
    У Вас всё ещё работает экономика, ждите - Михо идёт к Вам!
    Gladius
  7. Б.Т.В. Сегодня, 13:32
    Украинский выучил, теперь литовский поедет учить?!
    Б.Т.В.
  8. zivXP Сегодня, 13:34
    Сдайте шалаш занедорого бывшему депутату государственной думы президенту страны.
    zivXP
  9. 4ekist Сегодня, 13:41
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Алексей7777777
    Парни-ОНО Вам надо?Задумайтесь...Опомнитесь... wink

    Ты к кому вопрошаешь, к этим дэбилам?...Да пусть едет,цирк должен гастролировать wassat

    Не возражаю. Без Мишико там не обойтись, [email protected] геть до кучи в Литву.
    4ekist
  10. den3080 Сегодня, 14:00
    Предоставление гражданства Литовской Республики — сложный процесс с жестким регулированием, но я не стал бы исключать для Саакашвили и такой возможности
    — отметил Ауштрявичюс

    гы-гы, шпроты изображают из себя ... ох прости, господи wassat
    хозяин бровью шевельнёт - литовский паспорт у мишико появится в следующую секунду, после такого знакового события.
    den3080
  11. Черный_Ватник Сегодня, 14:12
    Интердевочка)
    Черный_Ватник
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 14:19
    бомжа Саакашвили?

    ... пёс бездомный, пинают все, где только не приткнётся... laughing
    a.s.zzz888
  13. faiver Сегодня, 15:07
    Блуждающий форвард laughing
    faiver
  14. Воля Сегодня, 15:20
    Грузин все ближе к Российским границам?)) Завтра тоже в Ростове окажется? winked
    Воля
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