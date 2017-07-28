В Литве задумались о предоставлении гражданства Саакашвили

Предоставление гражданства Литовской Республики — сложный процесс с жестким регулированием, но я не стал бы исключать для Саакашвили и такой возможности

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал предоставить гражданство республики бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, лишившемуся украинского паспорта. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий политика газете Lietuvos zinios.Парламентарий предположил, что в Литве Саакашвили мог бы заняться политической аналитикой, а слово за него мог бы замолвить бывший литовский лидер Валдас Адамкус.— отметил Ауштрявичюс.26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства республики. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию. Речь идет, в частности, о том, что в анкете он написал, что не находится «под судом и следствием на территории иностранных государств».Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015-го. Тогда же он был назначен главой Одесской области, эту должность он занимал до ноября 2016-го, когда Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке. Президент также освободил политика от должности своего советника.С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства политик лишился в 2015 году, после получения украинского.Грузинский, украинский, теперь литовский паспорт, а какой будет следующий, если вдруг и Литва лишит гражданства политического бомжа Саакашвили?