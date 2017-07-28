Анкара: в переговорах по С-400 осталось уточнить незначительные моменты

Переговоры близятся к концу. Это я могу четко констатировать. Осталось прояснить незначительные моменты, касающиеся договора. Однако в общих чертах договоренность уже оформилась,

Наша цель – не наступление, а предотвращение вероятных атак,

Позиция союзников Турции, включая США, вызвала глубокой разочарование у Анкары. Эти государства заявляли, что являются партнерами по НАТО и поэтому необходимо создавать совместную систему обороны. Мы не против. Однако модель, которую предложили Анкаре, поставит Турцию в постоянную зависимость от этих государств,

В ходе переговоров с Москвой, в том числе в ходе встреч президента Эрдогана с российским коллегой Путиным, этот вопрос обсуждался предельно открыто. Российская сторона одобрила позицию Анкары. То есть, закупка С-400 – это не просто приобретение систем ПВО, но и серьезное заимствование разработок в сфере ПВО,

Ожидаем, что в скором времени в данном вопросе будет поставлена точка. При этом утверждения о том, что российские системы не могут быть интегрированы в системы НАТО – аргумент, не выдерживающий никакой критики,