16:01 28 июля

Анкара: в переговорах по С-400 осталось уточнить незначительные моменты

Переговоры по поставкам Турции российских зенитных ракетных систем С-400 близятся к завершению, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына.

Анкара: в переговорах по С-400 осталось уточнить незначительные моменты


Переговоры близятся к концу. Это я могу четко констатировать. Осталось прояснить незначительные моменты, касающиеся договора. Однако в общих чертах договоренность уже оформилась,
сказал Калын.


Он напомнил, что на днях президент Эрдоган заявил о том, что договоренности о поставках С-400 уже подписаны.

Наша цель – не наступление, а предотвращение вероятных атак,
подчеркнул пресс-секретарь, отметив при этом, что «стоимость российских зенитных ракетных систем серьезно отличается от цен на иные оборонные технологии».

Он отметил, что главное для турецкой стороны в этом вопросе – трансферт технологий.

Позиция союзников Турции, включая США, вызвала глубокой разочарование у Анкары. Эти государства заявляли, что являются партнерами по НАТО и поэтому необходимо создавать совместную систему обороны. Мы не против. Однако модель, которую предложили Анкаре, поставит Турцию в постоянную зависимость от этих государств,
сказал Калын.

Он указал, что одним из важных отличий контракта по ЗРС С-400 «является фактор заимствования технологий в сфере ПВО».

В ходе переговоров с Москвой, в том числе в ходе встреч президента Эрдогана с российским коллегой Путиным, этот вопрос обсуждался предельно открыто. Российская сторона одобрила позицию Анкары. То есть, закупка С-400 – это не просто приобретение систем ПВО, но и серьезное заимствование разработок в сфере ПВО,
пояснил пресс-секретарь.

Ожидаем, что в скором времени в данном вопросе будет поставлена точка. При этом утверждения о том, что российские системы не могут быть интегрированы в системы НАТО – аргумент, не выдерживающий никакой критики,
добавил он.

Использованы фотографии: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
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Комментарии 31

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  1. irazum Сегодня, 13:16
    Главное технологии передать только в "усеченном" виде.
    irazum
    1. Zibelew Сегодня, 13:22
      Нашему газовому транзитеру можно и не сильно усеченные. Но закладку свой-чужой на наши самолеты оставить надо. Чем больше протоколов допросов военных, арестованных после попытки государственного переворота в Турции, читал Эрдоган, тем больше он убеждался в необходимости защиты от воздушного удара со стороны... стран НАТО. А сделать это эффективно оружием поставленным странами НАТО невозможно.
      Zibelew
      1. Yeraz Сегодня, 13:27
        Цитата: Zibelew
        Но закладку свой-чужой на наши самолеты оставить надо

        ага))Только Турки не арабы,у них есть своя промышленность,своя научная база и специалисты,которые будут не в потолок смотреть при приемке С-400.
        Yeraz
        1. Logall Сегодня, 13:50
          Цитата: Yeraz
          специалисты,которые будут не в потолок смотреть при приемке С-400.

          По-любому эти вопросы, типа системы ''свой-чужой'' обговаривали.
          Вот будит асимметричный ответ. Переманить турков. Европа ахудивится...
          Logall
          1. Yeraz Сегодня, 14:01
            Цитата: Logall
            Вот будит асимметричный ответ. Переманить турков. Европа ахудивится...

            Это будет огромный успех России.
            Yeraz
          2. YakimovSS Сегодня, 14:15
            Турция никогда не была нашим союзником и, похоже, что никогда им и не станет.
            Сколько бы нах людей ни отдыхало на их пляжах и наших вооружений (без наших солдат) там не появилось.
            Это такая карма.
            YakimovSS
    2. vladfill Сегодня, 14:40
      Главное в этом действе - неприглядная роль Главнокомандующего, и брехня вокруг технических
      возможностей С-400, что подтверждено её бездействием в Сирии и возможностью её передачи
      потенциальному противнику.
      vladfill
    3. KUOLEMA Сегодня, 14:41
      сперва 24 ку потом с 400 любят турки цифру 4
      KUOLEMA
  2. Белорус Сегодня, 13:17
    Что, "денюх нет совсем, и уже никак не продержаться"!?
    Турция уже "братушки"? Эти системы еще не исследовали НАТОвцы?
    Ну-ну...
    Белорус
    1. Zibelew Сегодня, 13:27
      Цитата: Белорус
      Турция уже "братушки"?

      Нет, они газовые транзитеры. А янкесы зря турецкого султана пытались грохнуть. Султаны дюже злопамятны.
      А русские положили за Счастье Болгарское больше миллиона своих жизней! В результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России, ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за что - они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. Болгары знают - один неосторожный “мяу” - и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро, смотрят - нет, пока еще не в каменном. СПАСИБО АМЕРИКЕ! ки-ки!..
      Zibelew
      1. armenk Сегодня, 14:24
        Нет, они газовые транзитеры.

        и уже много газа они транзитировали?

        по факту они пока пособники ИГИЛ, член НАТО, и ода из тех стран котороая позволила себе сбить Российский самолет (самое смешное что и с рук им это сошло).

        когда Россия закопает свои деньги в турецкую трубу, ей будут выкручивать руки. думаю ситуация будет приблизительно как у европы с беженцами.
        armenk
      2. Стирбьорн Сегодня, 14:31
        Цитата: Zibelew
        Нет, они газовые транзитеры.

        пока даже точка выхода потока на турецкую территорию не согласована - так что "транзитеры" еще могут сто раз нож в спину воткнуть, или куда пониже
        Стирбьорн
    2. Горный стрелок Сегодня, 13:30
      Зайдите не сайт центробанка, поинтересуйтесь ЗВР. Они вернулись к уровню декабря 2014 года! Набиулина озвучивала 500 млр.? Вот к ним и движется все, примерно по 2 лярда в неделю.
      Это про денег нет...
      Горный стрелок
      1. BAI Сегодня, 13:40
        Это про денег нет...

        Бюджет планировался из расчета 40 баксов за бочку, а сейчас - 50.
        BAI
    3. venik Сегодня, 14:24
      Цитата: Белорус
      Турция уже "братушки"? Эти системы еще не исследовали НАТОвцы?
      Ну-ну...

      ========
      Во первых! С чего вы взяли, что туркам (в састности), да и вообще "на экспорт" поставляются "точные копии" того, что состоит на вооружении ПВО РФ??? Эти времена уже "в прошлом"... И ДАВНО!!! На экспорт идут системы имеющие "усеченные возможности" и часто совершенно другую "архитектуру"!!!!!
      Во-вторых - Что Лучше - чтобы турки получили системы, которые российские специалисты знают "как Отче наш" (а значит и ПРЕКРАСНО знают КАК их "заглушить"), или амерские "Пэтриоты", о которых российским военным известно не так уж много??? Так, ЧТО же ЛУЧШЕ?????
      Вот те и "Ну-ну"!!!!!!!!!!
      venik
      1. KUOLEMA Сегодня, 14:46
        Надо тополя с ярсами янки продать мы то свои системы лучшее знаем))) будем их боярыщником глушить
        KUOLEMA
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 13:17
    Что-то эта сделка с историческими друзьями меня настораживает. А может оно и к лучшему, что наконец-то Россия задружит с Турцией, но недоверие остаётся.
    Чёрный Полковник
    1. Вас Влад Сегодня, 14:36
      Цитата: Чёрный Полковник
      что наконец-то Россия задружит с Турцией, но недоверие остаётся.

      Какая дружба?Есть интересы!Вот их и продвигаем..
      Вас Влад
  4. Yeraz Сегодня, 13:18
    Это история о С-400 сплошное бла бла.не знаешь кому верить.То будет передача технологий,то не будет.То будут собирать в Турции,то не будут))))Поскорее бы подписали,чтобы все стало понятно.
    Yeraz
    1. Алексей7777777 Сегодня, 13:23
      Да не будет НИЧЕГО,Али,как ты верно заметил-бла,бла,бла.....Это всё для того замутили,чтоб партнёры не расслаблялись....
      Алексей7777777
      1. Yeraz Сегодня, 13:28
        Цитата: Алексей7777777
        Да не будет НИЧЕГО,Али,как ты верно заметил-бла,бла,бла.....

        у меня пока стойкое убеждение в этом)
        Yeraz
        1. Околоточный Сегодня, 14:17
          Ну, присоединюсь к вам. Что интересно, озвучка идёт только со стороны Турции, наши упорно молчат. Озвучка всплывает примерно раз в неделю, две. У меня стойкое ощущение, что турки играют на поднятие ставок с американцами.
          Околоточный
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Передачи технологий не будет - абсолютно...То, что поставляемые системы ПВО "не стреляют" по своим создателям - тоже сомнений как то не вызывает... Об чем спич? Турки покупают у нас систему ПВО. Ясно, что не против нас, поскольку бесполезно...
    Горный стрелок
    1. Per se. Сегодня, 14:19
      Цитата: Горный стрелок
      Об чем спич?
      Речь о том, что турки по определению не могут быть нашими союзниками, и беда России в том, что наши правители всегда недооценивали геополитику, как науку (или вообще клали на неё), и смотрели сквозь пальцы на чужое лобби у себя под носом, на чужих агентов влияния. Турок веками использовала Британия против России, как раз потому, что там хорошо усвоили геополитические законы. Хрен с ним, с этой геополитикой, есть очевидное, - Турция член НАТО, турки сбили наш бомбардировщик Су-24... Турки "не отделаются помидорами", а зачем им С-400? Сейчас, после переброски С-400 в Сирию, натовская борзота немного нервничает, если С-400 более детально изучить, наверное, будет им спокойнее, и те же турки смогут решить, бояться ли им снова сбивать русские самолёты. В любом случае, не вижу поводов для оптимизма, в вооружении новейшими системами таких "друзей", как турки или китайцы.
      Per se.
      1. protoss Сегодня, 15:07
        Цитата: Per se.
        Турок веками использовала Британия против России

        откуда это странное переходящее из уст в уста утверждение? давайте-ка, господин историк, расскажите с какого века по какой британия использовала турок против россии, да и вообще использовала. до конца 18 века британия рядом с османами не стояла, т.к. 4мошновата была в сравнении с султанатом, и только с конца 18 века (с наполеоновских попыток в египте) периодически стала вмешиваться в турецкие дела причем то на стороне россии (греческое восстание), то против (крымская война), то без всякой свяязи с россией (египет-суэц). а с конца 19 века и до республики турки четко ориентировались на немцев.
        protoss
  6. BAI Сегодня, 13:38
    Эти комплексы туда поставлять можно только когда мы уйдем из Сирии.
    BAI
  7. Беляш Сегодня, 13:47


    В кредит да ещё вместе с технологиями... Да уж.
    Беляш
  8. rudolff Сегодня, 14:02
    Ни морали, ни ответственности, ни мозгов у наших кремлевских квартирантов нет ни на йоту. Мало того, что стране - члену НАТО, так еще и не самой дружественной, уже вкусившей кровь наших летчиков и откровенно поддерживающей террористические группировки. И не просто продажа, а производство на территории покупателя с передачей технологий. Американцы, (как-бы союзники) на такой шаг не решились, а мы запросто! Даже у проституток больше принципов.
    rudolff
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:34
      и, как раньше утверждалось, еще и за наши деньги (кредит) hi
      Стирбьорн
    2. Екатерина II Сегодня, 14:45
      Цитата: rudolff
      Ни морали, ни ответственности, ни мозгов у наших кремлевских квартирантов нет ни на йоту

      это политика...жизни тут ничто..деньги все
      а так Катар, Турция только яркие моменты, когда кровь соотечественников не стучит в жилах, а играет вечнозеленым...
      Екатерина II
  9. genisis Сегодня, 14:32
    Как гласит старая турецкая поговорка: "Руку, которую не можешь отрубить, поцелуй и приложи ко лбу".
    genisis
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