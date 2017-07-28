Анкара: в переговорах по С-400 осталось уточнить незначительные моменты
Переговоры по поставкам Турции российских зенитных ракетных систем С-400 близятся к завершению, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына.
Он напомнил, что на днях президент Эрдоган заявил о том, что договоренности о поставках С-400 уже подписаны.
Он отметил, что главное для турецкой стороны в этом вопросе – трансферт технологий.
Он указал, что одним из важных отличий контракта по ЗРС С-400 «является фактор заимствования технологий в сфере ПВО».
Переговоры близятся к концу. Это я могу четко констатировать. Осталось прояснить незначительные моменты, касающиеся договора. Однако в общих чертах договоренность уже оформилась,сказал Калын.
Он напомнил, что на днях президент Эрдоган заявил о том, что договоренности о поставках С-400 уже подписаны.
Наша цель – не наступление, а предотвращение вероятных атак,подчеркнул пресс-секретарь, отметив при этом, что «стоимость российских зенитных ракетных систем серьезно отличается от цен на иные оборонные технологии».
Он отметил, что главное для турецкой стороны в этом вопросе – трансферт технологий.
Позиция союзников Турции, включая США, вызвала глубокой разочарование у Анкары. Эти государства заявляли, что являются партнерами по НАТО и поэтому необходимо создавать совместную систему обороны. Мы не против. Однако модель, которую предложили Анкаре, поставит Турцию в постоянную зависимость от этих государств,сказал Калын.
Он указал, что одним из важных отличий контракта по ЗРС С-400 «является фактор заимствования технологий в сфере ПВО».
В ходе переговоров с Москвой, в том числе в ходе встреч президента Эрдогана с российским коллегой Путиным, этот вопрос обсуждался предельно открыто. Российская сторона одобрила позицию Анкары. То есть, закупка С-400 – это не просто приобретение систем ПВО, но и серьезное заимствование разработок в сфере ПВО,пояснил пресс-секретарь.
Ожидаем, что в скором времени в данном вопросе будет поставлена точка. При этом утверждения о том, что российские системы не могут быть интегрированы в системы НАТО – аргумент, не выдерживающий никакой критики,добавил он.
Использованы фотографии: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
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