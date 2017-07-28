16:02 28 июля

Патрушев: Запад пытается закрепить «право сильного» в информационном пространстве

Западные страны навязывают свои правила игры в информационном пространстве и пытаются обосновать возможность применения силы в этой сфере, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.



Патрушев сегодня принимает участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Пекине.


В мире налицо четкий позиционный раскол. Западные страны пытаются навязать другим собственные правила игры в информационном пространстве. Они добиваются закрепления в нем "права сильного" и стремятся подвести правовое обоснование под возможное применение силы. Подтверждением такой позиции является признание НАТО информационной сферы новой операционной средой,
сказал представитель России.

По его словам, страны БРИКС придерживаются иной позиции и выступают «за предотвращение конфликтов в информационной сфере и недопустимость в ней силовых действий».

Патрушев пояснил, что речь идет о «закреплении принципов уважения государственного суверенитета, невмешательстве во внутренние дела других стран, а также соблюдении основных прав и свобод человека».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:33
    Наконец-то нашелся тот, кто всей стране глаза открыл. А мы то сидим и гадаем, что этот запад все пыжится.
    Патрушеву медаль за очевидность!)
    Черный_Ватник
    1. Подрезчик Сегодня, 14:40
      "...право сильного..." Что-то (и давно!) это напоминает гитлеровский завет "голубоглазой бестии" в мундире эсэсовца! И методы похожи! am
      Подрезчик
    2. Монос Сегодня, 14:42
      Западные страны пытаются навязать другим собственные правила игры в информационном пространстве.

      Не всё так грустно.
      Монос
    3. Дуплет Сегодня, 14:47
      Во-во, они по моему уже давно закрепили право сильного..
      Дуплет
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:37
    ... Патрушев подводит черту под мировой политической обстановкой...
    a.s.zzz888
  3. Воля Сегодня, 15:19
    Когда же до многих дойдет, что право справедливости важнее всех остальных прав?
    Воля
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