Патрушев: Запад пытается закрепить «право сильного» в информационном пространстве

В мире налицо четкий позиционный раскол. Западные страны пытаются навязать другим собственные правила игры в информационном пространстве. Они добиваются закрепления в нем "права сильного" и стремятся подвести правовое обоснование под возможное применение силы. Подтверждением такой позиции является признание НАТО информационной сферы новой операционной средой,

Западные страны навязывают свои правила игры в информационном пространстве и пытаются обосновать возможность применения силы в этой сфере, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.Патрушев сегодня принимает участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Пекине.сказал представитель России.По его словам, страны БРИКС придерживаются иной позиции и выступают «за предотвращение конфликтов в информационной сфере и недопустимость в ней силовых действий».Патрушев пояснил, что речь идет о «закреплении принципов уважения государственного суверенитета, невмешательстве во внутренние дела других стран, а также соблюдении основных прав и свобод человека».