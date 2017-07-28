Японские ВМС тестируют новый эсминец
Японские силы самообороны готовы принять в строй новый японский эсминец. Корабль Asahi вернулся в Нагасаки после завершения первого этапа ходовых испытаний, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com
Данный корабль является головным в серии из двух эсминцев, которые строятся для ВМС Японии. При этом для замены проекта 25DD уже разработан проект 33DD, строительство кораблей по которому запланировано с 2021 года.
Проект 25DD создан на базе проекта 19DD (тип Akizuki), в рамках которого в период с 2009 по 2012 год были построены четыре эсминца. В свою очередь, проект 19DD берет свое начало от американских эсминцев Arleigh Burke, поэтому новые японские корабли унаследовали внешний вид «американцев».
Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация – противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD будут оснащаться информационно-управляющей системой AEGIS.
Данный корабль является головным в серии из двух эсминцев, которые строятся для ВМС Японии. При этом для замены проекта 25DD уже разработан проект 33DD, строительство кораблей по которому запланировано с 2021 года.
Внешний вид эсминцев проектов 25DD (слева) и 19DD (справа)
Проект 25DD создан на базе проекта 19DD (тип Akizuki), в рамках которого в период с 2009 по 2012 год были построены четыре эсминца. В свою очередь, проект 19DD берет свое начало от американских эсминцев Arleigh Burke, поэтому новые японские корабли унаследовали внешний вид «американцев».
Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация – противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD будут оснащаться информационно-управляющей системой AEGIS.
Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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