19:21 28 июля

Японские ВМС тестируют новый эсминец

Японские силы самообороны готовы принять в строй новый японский эсминец. Корабль Asahi вернулся в Нагасаки после завершения первого этапа ходовых испытаний, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

Данный корабль является головным в серии из двух эсминцев, которые строятся для ВМС Японии. При этом для замены проекта 25DD уже разработан проект 33DD, строительство кораблей по которому запланировано с 2021 года.

Японские ВМС тестируют новый эсминец

Внешний вид эсминцев проектов 25DD (слева) и 19DD (справа)



Проект 25DD создан на базе проекта 19DD (тип Akizuki), в рамках которого в период с 2009 по 2012 год были построены четыре эсминца. В свою очередь, проект 19DD берет свое начало от американских эсминцев Arleigh Burke, поэтому новые японские корабли унаследовали внешний вид «американцев».

Asahi является ракетным эсминцем, но его основная специализация – противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды. По неофициальной информации, корабли проекта 25DD будут оснащаться информационно-управляющей системой AEGIS.


Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 11

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:38
    Честно? Про внешний вид.."Родила царица в ночь ,не то сына, не то дочь" winked
    Знакомые десятилетиями приборы и агрегаты, влепили в дизайнерскую гору железа. bully
    Что в нём нового???
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:50
      США готовят Японию к стычке с Китаем и КНДР...Ну похвально!
      ОТДЕЛ
      1. irazum Сегодня, 18:59
        Япы сами себя готовят. И Китай тут не причём. Только толстомордый "друг"...
        irazum
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:08
          irazum
          Только толстомордый "друг"
          Фух!Ну хоть политкоректно звучит.
          толстомордый
          Не то, что раньше.Эх ,были времена !!! feel Черно-опый.И вся подобная фигня по теме laughing
          Наблюдатель2014
  2. svp67 Сегодня, 18:49
    Хороши "силы самообороны", еще чуть и по мощи императорскую армию переплюнут...
    svp67
  3. irazum Сегодня, 18:54
    Молодцы Японцы! Морская держава. Всё правильно. Может быть и не выпекали свои корабли так быстро и в таком кол-ве, но у них есть "замечательный" толстомордый сосед. Кушать там нечего, но на атомную бомбу средства нашлись, а, так же и на средство доставки. А при технологиях, которые есть у толстомордого, одному только Богу известно куда эта ракета полетит. А Япония тут, под боком. А иначе зачем им "иджис"? Очень не дешёвая штука...
    irazum
    1. Серый брат Сегодня, 19:03
      Цитата: irazum
      Очень не дешёвая штука...

      Интересно как эта "штука" целый сухогруз проглядела)))
      только Богу известно куда эта ракета полетит.

      Ерунда, есть такая штука - топливо называется. Когда оное заканчивается - ракета лететь перестаёт.
      Ащё, есть система самоуничтожения - её ещё товарищ Королёв пользовал, во время оно, когда не было никаких айфонов и этих ваших интернетов.

      Против русских это всё и против китайцев.
      Серый брат
      1. irazum Сегодня, 19:12
        Русские и китайцы пусками ракет в акваторию Японского моря не занимаются. А про Коолёва, я думаю, толстомордый и слыхом не слыхивал. У них том один учебник по всем предметам-чучхе называется...
        irazum
        1. Серый брат Сегодня, 19:20
          Цитата: irazum
          . А про Коолёва, я думаю, толстомордый и слыхом не слыхивал.

          Тащемто у них чисто советская школа ракетостроения.

          Цитата: irazum
          Русские и китайцы пусками ракет в акваторию

          Ну да, не занимаются, зато с ними обоими есть территориальные тёрки, а также японцы приучены подмахивать американскому господину. А чтобы подмахивать качественно, попа должна быть толстой - вот они и разжираются.
          Серый брат
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:54
    Ох!Состряпали!Это явно не "ШАРП-777".Японцы уже просто за массой гонятся?Такое страшилище я впервые увидел.Арли Бёрк-не в тему.Сильный,парразит.И у них с движками проблем нет. crying
    ВЕРЕСК
    1. Серый брат Сегодня, 19:13
      Цитата: ВЕРЕСК
      19DD (тип Akizuki)

      Смотртрю на него и не пойму куда ему ПКР засунули.
      Серый брат
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