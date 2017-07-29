Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее
Китай выступает категорически против появления дополнительных американских ПРО THAAD в Южной Корее и настаивает на прекращении размещение соответствующих комплексов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости .
Он также добавил, что Пекин "крайне обеспокоен действиями южнокорейской стороны".
Напоминаем, что ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".
Китайская сторона выступает категорически против размещения американских ПРО THAAD в Южной Корее…Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки— говорится в заявлении Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что Пекин "крайне обеспокоен действиями южнокорейской стороны".
Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, оно сделает ситуацию еще более сложной— отметил Гэн Шуан.
Напоминаем, что ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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