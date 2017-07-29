15:56 29 июля

Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее

Китай выступает категорически против появления дополнительных американских ПРО THAAD в Южной Корее и настаивает на прекращении размещение соответствующих комплексов, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости .

Китайская сторона выступает категорически против размещения американских ПРО THAAD в Южной Корее…Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки
— говорится в заявлении Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее



Он также добавил, что Пекин "крайне обеспокоен действиями южнокорейской стороны".

Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, оно сделает ситуацию еще более сложной
— отметил Гэн Шуан.

Напоминаем, что ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Серый брат Сегодня, 12:35
    Ерунда, эти комплексы против КНДР вообще не рулят. Если уж корейцев и вынудят нанести удар по США, то они эти объекты первыми накроют тактикой - половина ЮК вообще простреливается системами типа "Смерч".
    Серый брат
    1. Дуплет Сегодня, 12:37
      Цитата: Серый брат
      Ерунда, эти комплексы против КНДР вообще не рулят.

      Как ПРО - да, но если наступательные ракеты поставят.. Это то всех и беспокоит.
      Дуплет
      1. Серый брат Сегодня, 12:39
        Цитата: Дуплет
        Как ПРО - да, но если наступательные ракеты поставят..

        Нет смысла - там флот базируется и у них этого добра полно. Тоже цель первоочередная, кстати.
        Серый брат
      2. Лопатов Сегодня, 12:51
        Китай беспокоит то, что размещённые якобы для защиты Южной Кореи противоракетные комплексы прекрасно способны перехватывать китайские ракеты.
        Что явно создаёт преимущество для США при возможном обмене ядерными ударами.
        Лопатов
        1. 34 регион Сегодня, 13:07
          12.51. Лопатов! Китай беспокоит!? А США беспокоило строительство Китаем насыпных островов. США вначале выразили озабоченность, а теперь предпринимают действия. А какие действия принимают Китай или Россия после выражения озабоченности? Бла,бла,бла! И никаких конкретных действий (противодействий).
          34 регион
          1. Серый брат Сегодня, 13:19
            Цитата: 34 регион
            А США беспокоило строительство Китаем насыпных островов.

            Китайцы молодцы, их действия никак не противоречат международному праву. И они не у побережья США эти острова насыпали, а на спорных территориях - Вьетнам там вроде.
            Американцам в это дело лучше вообще не лезть, если они не хотят опростоволосится из-за того что по закону они предъявить ничего не могут, а воевать с неслабым противником им ссыкотно.
            Единственное что может делать американское правительство, в этом случае - это кушать что дают)))
            Серый брат
            1. 34 регион Сегодня, 13:27
              13.19. Серый брат! Китайцы молодцы! Но и амерцы не промах. Они не ограничиваются только озабоченностью, а реально гадят. Нет, озабоченность они конечно вначале выражают. Но потом начинается в деревне утро! Выразили озабоченность правами человека, затем демонстрации и протесты, потом цветные революции. Выразили озабоченность наличием оружия массового поражения, а затем разбомбили страну и повесили лидера. Выразили озабоченность в наличии химоружия, и провели химатаку. В общем, амерцы большие спецы по гадостям! hi
              34 регион
              1. Серый брат Сегодня, 13:48
                Цитата: 34 регион
                . Выразили озабоченность в наличии химоружия, и провели химатаку. В общем, амерцы большие спецы по гадостям!

                Согласен, однако, вы же слышали наверняка такой термин "мировой жандарм"?
                Это, в понимании америкацев, такой хороший парень который наводит порядок (естественно ихний smile ), эдакий хороший полицейский из Голливуда.
                Так вот, когда полицейский беспредельничает и сам систематически нарушает закон, то его даже обыватели начинают называть "мусором".
                Вот и явил себя миру "мировой мусор - беспредельщик". Они сами ломают свою мечту о мировом господстве.
                Добром надо было, добром)))
                Серый брат
                1. 34 регион Сегодня, 15:08
                  13.48. Серый брат! Чтобы быть в роли доброго полицейского, они создают злых полицейских и инсценируют хулиганов. И под видом борьбы со злыми и хулиганами проворачивают свои дела. Но каков театр! Какая игра актёров!
                  34 регион
            2. Partyzan Сегодня, 13:31
              Серый hi , респект, матрасы уже начали зарываться, может вспомним голландские насыпные территории - где озабоченность полосатиков?
              Partyzan
              1. Серый брат Сегодня, 14:06
                Цитата: Partyzan
                голландские насыпные территории - где озабоченность полосатиков?

                Там же где и сбитый боинг.
                Серый брат
                1. Partyzan Сегодня, 14:18
                  Там же где и сбитый боинг.
                  уже не однократно здесь выкладывался новый маршрут этого рейса, и летит он через нас сволочей, почемуто?
                  Partyzan
                  1. Серый брат Сегодня, 14:28
                    Цитата: Partyzan
                    уже не однократно здесь выкладывался новый маршрут этого рейса, и летит он через нас сволочей, почемуто?

                    Не знаю что за сволочи, но дело было примерно так:
                    Серый брат
                    1. Partyzan Сегодня, 14:36
                      не знаю как примерно, могу выложить маршрут, если интересно hi hi
                      Partyzan
    2. oleg-gr Сегодня, 12:37
      Северная Корея - это повод. Как противоракеты в Европе против Ирана. Словесно-дымовая завеса.
      oleg-gr
      1. Подрезчик Сегодня, 12:43
        Да, размещение ПРО в ЮК направлено прежде всего против Китая и частично России, а Северная Корея-предлог!
        Подрезчик
        1. pvv113 Сегодня, 12:49
          Полностью согласен. России следовало бы подержать Китай в этом вопросе.
          pvv113
      2. 210окв Сегодня, 12:48
        Говорим-Северная Корея,имеем в виду-Россия.
        Цитата: oleg-gr
        Северная Корея - это повод. Как противоракеты в Европе против Ирана. Словесно-дымовая завеса.
        210окв
    3. Pivot Сегодня, 13:58
      Да там и ствольная дальнобойными зарядами много чего достаёт. Эти гниды могут топоры с этих пусковых запускать.
      Pivot
  2. Александр War Сегодня, 12:42
    Малый ракетный корабль «Ураган» спущен на воду!
    Александр War
    1. Серый брат Сегодня, 12:47
      Цитата: Александр War
      Малый ракетный корабль «Ураган» спущен на воду!

      Тащемто не он один и ПЛ ещё заложили от души.
      Серый брат
    2. 210окв Сегодня, 12:51
      Это Зеленодольск?Или под Питером?Интересный цех.Почти как навес сделан..Побыстрее,время не ждет.
      Цитата: Александр War
      Малый ракетный корабль «Ураган» спущен на воду!
      210окв
      1. Александр War Сегодня, 12:53
        Это под Питером "ПЕЛЛА" судостроительный завод
        Александр War
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:47
    Китайская сторона выступает категорически против размещения американских ПРО THAAD в Южной Корее

    А сша все размещает и подгоняют войска..Их цель списать свои долги под 3 триллиона этих стран в казначейских бумагах США и Израиля! Мировые воротилы финансовые четко поставили цель США,...Либо воюете, либо вы банкроты ! Другого выхода у американской мечты нет..! Русские для них самые страшные...Мы против всегда!
    ОТДЕЛ
    1. kepmor Сегодня, 13:13
      ....Либо воюете, либо вы банкроты !...
      такое впечатление,что вы только что со сходки этих самых воротил...потрясающая осведомлённость...
      kepmor
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:59
        Цитата: kepmor
        такое впечатление,что вы только что со сходки этих самых воротил...потрясающая осведомлённость.

        Да "товарищей из Израиля" почитаешь "между строк" ..Все понятно становится и сходятся все ниточки с иголочками.... hi wink
        ОТДЕЛ
    2. NG inform Сегодня, 15:13
      Американцам ничего не стоит погасить их долг в любой момент. Т.е. вообще ничего - долг в их бумажках номинирован. Добавил в числу в компьютере несколько единичек и ноликов - и нет долга. Они это не делают только потому, что другие давать в долг перестанут, а американцам это не нужно.
      Долг перед миром - это проблема мира, а не американцев.
      NG inform
  4. лысова Сегодня, 12:57
    Вообще то нужно заканчивать этот без придел умалишённых. Они конкретно гадят перед нашей дверью, звонят и говорят мол это ваше. Размещают ракеты в Кореи и тут же обвиняют нас и Китай в нагнетании напряжённости. Надо их продрать по полной, по всем статьям.
    лысова
    1. kepmor Сегодня, 13:07
      чем "продирать то" собираетесь?...мысли акромя эмоций есть?...поделитесь...
      а "продрать" амеров сейчас только КНР под силу и то чисто экономически...но не выгодно, сами больше пострадают...поэтому также выражают ОЗАБОЧЕННОСТЬ...прям по Лаврову...
      kepmor
      1. Владимир16 Сегодня, 14:51
        Цитата: kepmor
        ОЗАБОЧЕННОСТЬ...прям по Лаврову...

        Толи дело кепмор!!! Очкует перед американцами, которых наверняка даже в глаза не видел. Вверх храбрости. love Или Вы это это называете здравым смыслом? laughing Какими мыслями нужно с Вами делиться ежели Вы заранее обделались?
        Один шапками закидывает, второй в ответ в бумагу туалетную обматывается. wassat
        Что касаемо Лаврова, то он заслужил уважение своими действиями и службой на благо России. Берите пример.
        Владимир16
  5. Старый26 Сегодня, 14:19
    Цитата: Дуплет
    Как ПРО - да, но если наступательные ракеты поставят.. Это то всех и беспокоит.

    Наступательные ракеты в пусковую ТХААДа?Ну вы это батенька загнули.

    Цитата: Лопатов
    Китай беспокоит то, что размещённые якобы для защиты Южной Кореи противоракетные комплексы прекрасно способны перехватывать китайские ракеты.
    Что явно создаёт преимущество для США при возможном обмене ядерными ударами.

    Они теоретически могут перехватить ракеты средней дальности КНР. Но у Китая их такое количество, что всех существующих комплексов ТХААД недостаточно для того, чтобы перехватить удар китайскими ракетами, если такой будет нанесен. Не стоит забывать, что вероятность поражения цели одной ракетой никто не отменял. А это значит. что батарея (ЕМНИП это 4 пусковые), отстреляв 3 десятка перехватчиков на полчаса выйдет из боевых действий, чтобы перезарядится.
    Все же стоит понимать, что ПРО, какой бы мощной она не была не способна перехватить массированный пуск ракет с другой стороны. Это система (ПРО) скорее для собственного успокоения и защиты от таких стран, как Иран или Северная Корея. КОторые если и смогут провести пуск, то количество ракет будет меньше, чем пальцев на руках. И вот их такая система перехватить сможет. А попробуйте перехватить, к примеру русскую "Воеводу". которая несет 10 боевых блоков, 4 тяжелых ложных цели, с десяток-другой легких ложных целей. И не в атмосфере, а подальше, когда ракета еще в космосе.
    Кстати, все это применимо и к нашей системе ПРО. . До последнего времени система А-135М могла, если верить открытым источником перехватить 8 парных целей. То есть 16. При наличии 100 перехватчиков.

    Цитата: 34 регион
    А какие действия принимают Китай или Россия после выражения озабоченности

    За Россию не могу сказать, а Китай достраивает первый в мире завод Боинга. который находится вне пределов США. Пуск в следующем году. Находится в городе Чжоушане. План - до 100 самолетов Боинг-737 в год. Это реальный ответ. А озорбоченности островами и системами ПРО в третьей стране - политическая трескотня

    Цитата: Подрезчик
    Да, размещение ПРО в ЮК направлено прежде всего против Китая и частично России, а Северная Корея-предлог!

    Объясните, как системы ПРО с дальностью действия в 200 км, способные перехватывать исключительно только ракеты средней дальности могут угрожать России, которая таких ракет не имеет, а ближайшая ракетная база России в 3,5 тысячах километров и МБР выйдет за пределы досягаемости этого комплекса задолго до того, как радары ТХААДа засекут их
    Старый26
Картина дня