Китай настаивает на прекращении размещения THAAD в Южной Корее

Китайская сторона выступает категорически против размещения американских ПРО THAAD в Южной Корее…Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки

Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, оно сделает ситуацию еще более сложной