15:57 29 июля

Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории

Минобороны России продолжит публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, чтобы "лишить русофобов" возможности фальсифицировать историю, заявил журналистам в пятницу официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС .

Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам. Чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и в других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны
- сказал он.

Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории



Так Конашенков прокомментировали заявление польского "Института народной памяти", назвавшего недавнюю публикацию военным ведомством архивных документов об освобождении Польши в годы Великой Отечественной войны "фальсификацией истории".

Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти
- сказал он -
Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной Армии


Напомним, Польский институт национальной памяти выпустил комментарий в связи с недавней публикацией Минобороны РФ рассекреченных документов об освобождении Польши от немецко-фашистских завоевателей. Так, в сообщении польской стороны говорится о том, что РФ тщательным образом отобрала материалы для доказательства предвзятого тезиса о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей.

Ранее Минобороны РФ обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов. Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России.

Использованы фотографии: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. новичок Сегодня, 13:32
    правильно. “глаголом сжечь сердца“, в данном случае фактами и документами бить по кумпалу даунов.
    новичок
    1. Vadivak Сегодня, 13:37
      Цитата:
      “Польский институт национальной памяти выпустил комментарий“,

      [
      Vadivak
      1. новичок Сегодня, 13:45
        Vadvak, интересно, сами ляхи хоть помнят сюжет ?
        новичок
        1. Vadivak Сегодня, 13:52
          Цитата: новичок
          Vadvak, интересно, сами ляхи хоть помнят сюжет ?

          Вряд ли, теперь такие книги не в почете
          Vadivak
      2. Роман 11 Сегодня, 14:04
        Цитата: Vadivak
        Польский институт национальной памяти выпустил комментарий

        Круто.... и фамилия автора и назвал в контексте. Из-за одной обложки купишь. До сих пор в восторге от фамилии, неужели это из уважения к нам братьям-славянам? Если у них так дальше дела пойдут, то перечить им не надо, наш мозг по природе так устроен, что юмор будет бить как фантан дружбы народов и даже хлещщи. В общем с фамилиями уже интрига, ждём остальные вкусняшки smile
        Роман 11
        1. Vadivak Сегодня, 14:27
          Цитата: Роман 11
          Из-за одной обложки купишь. До сих пор в восторге от фамилии, неужели это из уважения к нам братьям-славянам?

          На самом деле книга о противостоянии поляков и русских а потом когда прижало так и наступил конец вражде
          Vadivak
        2. To be or not to be Сегодня, 14:31
          Набрел на просторах ..но как поэтично ! laughing
          To be or not to be
    2. Logall Сегодня, 13:41
      Цитата: новичок
      правильно. “глаголом сжечь сердца“, в данном случае фактами и документами бить по кумпалу даунов.

      Не могут смириться, что свободой обязаны "ТОТАЛИТАРНОМУ" СССР, а не демократично-извращённому западу...
      Logall
      1. новичок Сегодня, 13:47
        и не только свободой. самим существованием.
        новичок
        1. Подрезчик Сегодня, 13:54
          Цитата: новичок
          и не только свободой. самим существованием.

          Надо это делать, надо! Правда будут всякие "опровержения", в этих институтах сидят мастера казуистики, которые розового слона "перекрасят" в черного, и "докажут" что это муравей, только потому, что люто ненавидят Россию и все русское, ну и "хозяин" рявкнул "фас" и показал долларовую бумажку! am Но делать надо, молодцы! good
          Подрезчик
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:05
        Цитата: Logall
        Не могут смириться, что свободой обязаны "ТОТАЛИТАРНОМУ" СССР, а не демократично-извращённому западу...

        Дело не в "смирении к фактам"...задача проста ,как мычание у США и Ко,-максимально "правдоподобнее" демонизировать Россию. Тк Россия приемница СССР ,начинают ковырять историю,искажая ее. Простой пример-в Гданьске.

        Памятник советскому солдату-насильнику.

        И таких примеров куча. Вот какое мнение формируют в Европе и США.
        НЕКСУС
        1. Red_Hamer Сегодня, 15:30
          Ну, как-то так
          Red_Hamer
  2. Перейра Сегодня, 13:37
    Если поляки сами признают себя страной, потерпевшей поражение во ВМВ, следовательно действительно, это было не освобождение, а наказания агрессора, наряду с Германией развязавшего эту войну.
    Перейра
  3. Проксима Сегодня, 13:37
    Кто кто бы, а поляки лучше бы помалкивали. "Злые коммуняки" им после войны отдали Силезию, Померанию, часть Восточной Пруссии, Гданьск, Бреслау (Вроцлав) и многие другие земли.
    Проксима
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:41
    ... наша история - это святое, и кто покушается на неё должен получать жесточайший и мгновенный ответ...хватит, натерпелись...а все эти недогосударства и миникняжества, открывающие пасть на наше - в первую очередь, чтобы другим не повадно было... angry
    a.s.zzz888
  5. nnz226 Сегодня, 13:42
    А раньше на 20 лет эти архивы опубликовать нельзя было?! Дождались, когда всякие сявки гавкать начнут, нашу Победу не признавая...
    nnz226
    1. Dart2027 Сегодня, 13:56
      Цитата: nnz226
      А раньше на 20 лет эти архивы опубликовать нельзя было?!

      Не на 20, а прямо в 1945. Тогда многое надо было опубликовать, но увы...
      Dart2027
    2. Vadivak Сегодня, 14:02
      Цитата: nnz226
      когда всякие сявки гавкать начнут, нашу Победу не признавая...

      Вы добросовестно заблуждаетесь называя этих ... сявками. Из-за них Гитлер начал вторую мировую
      Поляки убили в 38-м мирных жителей-немцев 8 000 человек в Польше, распороли животы, набили землей. Женщин, детей, пасторов. И в таком виде отдали немцам. Это и было начало Второй мировой войны.
      6 августа 1939 года польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы прямо заявил британской газете Daily Mail: «Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать ее, даже если захочет» в 1936-м. Польская газета «Liga der Grossmacht» заклинала своих читателей «Война против Германии, чтобы сдвинуть границу к рекам Одер и Ныса. Пруссию следует захватить до реки Шпрее. В войне с Германией мы не будем брать пленных. И в ней не будет места для человеческих чувств и культурных ограничений. Мир содрогнётся от Польско-Германской войны. Мы должны вселить в наших солдат дух сверхчеловеческой жертвенности, безжалостной мести и жестокости».
      Vadivak
  6. НЕКСУС Сегодня, 13:43
    Даже правду можно исказить,расставив иначе ударения и акценты. И это у нацистов,русофобов,матрассов и либералов хорошо,надо признать,получается. Отсюда,полагаю,лучшая защита-это нападение. Почему мы в роли оправдывающейся стороны? Пусть публикуют материалы по деятельности США в Первой Мировой и во Второй...по Вьетнаму,Корее и тд...факты по Польше,в ВОВ ,деятельности УПА,Лесных братьев и прочей нечисти.
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 13:54
      видимо решаем проблемы по мере их поступления. и здесь соглашусь с вами, надо действовать на опережение. кстати, наши хотели рассекретить дела главарей новоиспечённых гейропских гос.тв., неужели передумали?
      новичок
    2. Deadушка Сегодня, 15:11
      Цитата: НЕКСУС
      Даже правду можно исказить,расставив иначе ударения и акценты.

      Если долго и упорно писать, говорить везде и всюду, что "черное это белое", то со временем так и будет... начнут верить. Возможно не сразу, но через одно-два поколения "сдвиг" будет. what
      Deadушка
  7. Роман 11 Сегодня, 13:44
    А почему только эту тему рассекречивают? Нас всё интересует, и 37-38-й тоже, пусть выкладывают в общий доступ, чтобы не было кривотолков. И разноцветные терроры заодно. Слухи и домыслы по истории очень популярны, поэтому лучше закрыть их множищиеся версии и альтернативы. Пусть опубликуют полный материал процесса над Бухариным - Рыковым, дюже любопытно...... и ещё над Каменевым - Зиновьевым, со стенографией, фотографиями и кинохроникой!

    А то реабилитация была, а дела в секретах - непорядок, уж минуло около века.
    Роман 11
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:55
      Цитата: Роман 11
      А почему только эту тему рассекречивают? Нас всё интересует, и 37-38-й тоже, пусть выкладывают в общий доступ, чтобы не было кривотолков.

      Уважаемый,кривотолки порождаете вы и такие как вы.Причем тут 37-й?Это внутренняя наша история,которая касается только нас.А речь идет о ВОВ и деятельности Красной Армии ,а так же всех сторон,причастных к той войне и попыток США и Ко обнулить роль СССР в той войне.
      НЕКСУС
      1. Роман 11 Сегодня, 14:19
        Цитата: НЕКСУС
        Это внутренняя наша история,которая касается только нас.А речь идет о ВОВ и деятельности Красной Армии

        А мне не интересна внешняя история, написал ведь про нашу внутреннюю! То что вы сказали им это паралельльно, пока новое 1-е сентября не наступит, они такими и будут дегенератами.

        А вот внутренняя как раз и вызывает интерес.

        hi
        Роман 11
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:22
          Цитата: Роман 11
          А мне не интересна внешняя история, написал ведь про нашу внутреннюю!

          А ВОВ это и внутренняя наша история тоже.Что касаемо внутренней ,о которой говорите вы,так США и Ко она не интересна так,как та история,которую делал СССР на мировой арене. Именно ее перекраивают все кому не лень.
          По их,мы кругом захватчики,оккупанты и нелюди...а во Второй Мировой СССР так,свечку держал,пока доблестные бендеровцы,матрассы,поляки,лесные братья воевали против нацизма.
          НЕКСУС
        2. Deadушка Сегодня, 15:19
          Цитата: Роман 11
          А почему только эту тему рассекречивают? Нас всё интересует, и 37-38-й тоже, пусть выкладывают в общий доступ

          Нас - это кого, позвольте полюбопытствовать?
          И что еще вам нужно выложить?... вы в архивы-то обращались... или так... просто покричать, что дескать "сатрапы и тираны и все такое... про свободу и дерьмократию"?!
          Давно, уже.. давно открыт доступ ко многим документам. "Читай не хочу!"
          Это из разряда - "а вот моего(ю) деда(бабку-дядьку-тетку) сатрапы осудили и сослали", а кроме возмущения и криков дела - Ноль!.... сходи в архив, посмотри дело... и в 99% ты будешь удивлен "честностью и правдивостью" своих предков.
          Цитата: Роман 11
          А вот внутренняя как раз и вызывает интере

          Говорильня и ничего более(см. выше написанное) hi
          Deadушка
      2. Nehist Сегодня, 15:42
        Уважаемый НЕКСУС!!! Если рассекретят ВСЕ архивы по ВОВ Вы в шоке будете от нелициприятных моментов! Благодаря ГПУРу миф о том что война велась с нашей стороны чуть ли не в белых перчатках очень устойчив. Вы сами из этических соображений многие документы предпочли бы забыть.
        Nehist
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:50
          Цитата: Nehist
          Уважаемый НЕКСУС!!! Если рассекретят ВСЕ архивы по ВОВ Вы в шоке будете от нелициприятных моментов! Благодаря ГПУРу миф о том что война велась с нашей стороны чуть ли не в белых перчатках очень устойчив. Вы сами из этических соображений многие документы предпочли бы забыть.

          А с этого места поподробнее,хотелось бы.Очень мне интересно стало,что же там такого НЕМИФИЧЕСКОГО. Факты в студию.
          НЕКСУС
  8. Александр С. Сегодня, 13:50
    Наде не опубликовывать...а внедрять эти архивы в сферу образования детей европейцев.
    Александр С.
  9. ARES623 Сегодня, 14:00
    Дочь в 9 классе ВОв "прошла" за неделю. Тут хоть все документы оппубликуй толку не будет. Здесь нужны кардинальные меры. Фильмы надо снимать.
    ARES623
    1. Роман 11 Сегодня, 14:25
      Цитата: ARES623
      Фильмы надо снимать

      Фильмы есть и не мало, причём очень давние и достоверные.
      Роман 11
  10. профессор Сегодня, 14:05
    Минобороны России продолжит публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства...

    Что значит "продолжит"? Необходимо открыть все без исключения архивы посвященные Великой Отечественной войне. 70 лет прошло. Нечего больше скрывать. Пусть все знают что было и не будет никакой фальсификации.
    профессор
    1. viktor. Сегодня, 14:26
      Пусть все знают что было и не будет никакой фальсификации. belay Ты тоже забыл??? хочешь чтоб напомнили???!!
      viktor.
      1. профессор Сегодня, 14:34
        Цитата: viktor.
        Пусть все знают что было и не будет никакой фальсификации. belay Ты тоже забыл??? хочешь чтоб напомнили???!!

        Папе с мамой тыкай, а незнакомым взрослым людям на "Вы".

        Напоминать можно тому, кто что-то знал и забыл, а то что спрятано от нас в архивах МО никто из нас не знает. Я к примеру хочу прочесть все документы связанные с моими дедами, их братьями и вообще всеми моими родственниками. И хочу не просто прочесть и снять копии для следующих поколений. И еще много чего хочу там прочесть.
        профессор
        1. viktor. Сегодня, 14:41
          К папе с мамой на вы, а тех кто забыли за что мой дед воевал рожай об землю бить нужно!
          viktor.
    2. Роман 11 Сегодня, 14:31
      Цитата: профессор
      Что значит "продолжит"? Необходимо открыть все без исключения архивы посвященные Великой Отечественной войне. 70 лет прошло.

      А можно подумать, что пендагоша всё опубликовал? И не умоляйте, их вес на фронте Гуадалканал и Ардены, как бы они не шумели про ленд-плиз..... хотя спору нет, экономика и тыл их внесли вклад.
      Роман 11
    3. Deadушка Сегодня, 15:26
      Цитата: профессор
      Что значит "продолжит"? Необходимо открыть все без исключения архивы посвященные Великой Отечественной войне. 70 лет прошло. Нечего больше скрывать. Пусть все знают что было и не будет никакой фальсификации.

      Это все риторика, всегда есть и будут документы не подлежащие разглашению. hi
      Часть с временным ограничением, которые со временем и "раскрывают".
      Другое дело, что из-за бюрократии часто совершенно обычные документы "засекречивают".
      Вы же взрослый и прекрасно понимаете, что иногда по тем или иным причинам людям категорически нельзя доверять информацию. Эффект может быть обратный - отрицательный.
      Да и переврут же все равно. request
      Deadушка
      1. профессор Сегодня, 15:40
        Цитата: Deadушка
        Вы же взрослый и прекрасно понимаете, что иногда по тем или иным причинам людям категорически нельзя доверять информацию. Эффект может быть обратный - отрицательный.

        Вот именно поэтому и рождаются фальсификации. Что мешало МО опубликовать эти документы 10 или 20 лет назад? 70 (семьдесят) лет прошло. Kакие там могут быть секреты уже не существующей страны?
        Давайте еще и битву при Бородино засекретим как бы чего не вышло.
        профессор
  11. viktor. Сегодня, 14:23
    Самое главное чтоб не пришлось России вдалбливать и напоминать кто дал жизнь этим упырям!!!! am Дедам нашим вечная память soldier
    viktor.
  12. Беляш Сегодня, 14:46
    архивы НКВД когда откроют?
    Беляш
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:05
      Цитата: Беляш
      архивы НКВД когда откроют?

      Обещали,вроде,завтра. Заходите. hi
      Paranoid50
    2. Deadушка Сегодня, 15:28
      Цитата: Беляш
      архивы НКВД когда откроют?

      По секрету скажу - никогда(Вам). yes
      Только Вы никому... ни-ни... это военная тайна. winked
      Deadушка
  13. kig Сегодня, 15:02
    Давно пора, а то понавесили грифов "перед прочтением сжечь". Что может быть секретного в документах об отношении населения к армии? Впрочем, и это не поможет, любые документы можно объявить фальсификацией.
    kig
  14. куба Сегодня, 15:04
    Цитата: Vadivak
    Цитата:
    “Польский институт национальной памяти выпустил комментарий“,

    [


    название конечно правильное, картинка подкачала!!...бычий фаллос в состоянии крайнего возбуждения был бы более подходящ !! feel
    куба
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