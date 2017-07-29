Минобороны продолжит публикацию архивов, чтобы помешать фальсификации истории
Минобороны России продолжит публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, чтобы "лишить русофобов" возможности фальсифицировать историю, заявил журналистам в пятницу официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС .
Так Конашенков прокомментировали заявление польского "Института народной памяти", назвавшего недавнюю публикацию военным ведомством архивных документов об освобождении Польши в годы Великой Отечественной войны "фальсификацией истории".
Напомним, Польский институт национальной памяти выпустил комментарий в связи с недавней публикацией Минобороны РФ рассекреченных документов об освобождении Польши от немецко-фашистских завоевателей. Так, в сообщении польской стороны говорится о том, что РФ тщательным образом отобрала материалы для доказательства предвзятого тезиса о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей.
Ранее Минобороны РФ обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов. Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России.
Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам. Чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и в других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны- сказал он.
Так Конашенков прокомментировали заявление польского "Института народной памяти", назвавшего недавнюю публикацию военным ведомством архивных документов об освобождении Польши в годы Великой Отечественной войны "фальсификацией истории".
Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти- сказал он -
Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной Армии
Напомним, Польский институт национальной памяти выпустил комментарий в связи с недавней публикацией Минобороны РФ рассекреченных документов об освобождении Польши от немецко-фашистских завоевателей. Так, в сообщении польской стороны говорится о том, что РФ тщательным образом отобрала материалы для доказательства предвзятого тезиса о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей.
Ранее Минобороны РФ обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов. Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России.
Использованы фотографии: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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