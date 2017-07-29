20:17 29 июля

В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами

Склад с боеприпасами загорелся в субботу на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края, взрывы в настоящее время прекратились, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

В населенном пункте Галичный загорелся заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением. Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление
— сказал собеседник агентства.

В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами



По его словам, ближайшие жилые дома находятся в 3 километрах. К тушению пожара планируется привлечь авиацию с водосливными устройствами. Обстоятельства возгорания выясняются.

По сообщению местных СМИ, примерно в половину одиннадцатого (дальневосточное вр - прим. ВО) по неустановленной пока причине на военных складах Таллинского авиаполка расположенных на нефтезаводской «бетонке» начался пожар. Примерно через 20 минут начались разрывы хранящихся здесь боеприпасов. Прилегающие районы заволокло дымом и запахом гари. Первыми к месту пожара прибыли расчёты пожарной охраны.



По словам Сергея Христофорова, начальника у ГО и ЧС города, ситуация взята под контроль, все спецслужбы и военные уже на месте, организовано взаимодействие для работ по тушению. Ориентировочно на складе хранится около ста ракет класса воздух — земля (по другим данным, воздух — воздух). Был взрыв трёх ракет. Сейчас пожар локализован.

Использованы фотографии: http://www.komcity.ru/
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Комментарии 28

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:29
    Жуть, для местных гражданских соседей таких складов. .
    Наблюдатель2014
    1. Logall Сегодня, 17:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      Жуть, для местных гражданских соседей таких складов. .

      Да это в целом--одна сплошная жуть. Они там курили, что ли? Ладно если лаборатория. Мог опыт не удастся. А на складе боеприпасов, какие нафиг опыты? Лишних туда тоже не пускают. Только персонал.
      Под суд раздолбаев! Если живы...
      Logall
      1. KUOLEMA Сегодня, 17:48
        Ну какие же раздолбаи))) такие склада горят когда надо скрыть следы махинаций с содержимым этих складов
        KUOLEMA
        1. Алексей7777777 Сегодня, 18:00
          Да ты чё... laughing laughing laughing Просвятил нас,убогих... good А мы и не догадывались-
          Алексей7777777
        2. cariperpaint Сегодня, 18:52
          махинации с ракетами/))) просто как всегда чья то безалаберность
          cariperpaint
          1. капрал Сегодня, 19:33
            Цитата: cariperpaint
            махинации с ракетами/)))

            Через пару-тройку лет ждем аналогов ракет в Китае.
            Цитата: сибиралт
            Похоже, "зав. складом" узнал, что едет ревизор.

            Главное чтоб домик на берегу Южно-китайского моря не обнаружили.

            Вполне себе версия.
            капрал
    2. сибиралт Сегодня, 18:51
      Похоже, "зав. складом" узнал, что едет ревизор. winked
      Тут только два основания - поджог, или раздолбайство.
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 19:28
        Цитата: сибиралт
        Тут только два основания - поджог, или раздолбайство.

        Либо случайно либо специально?
        Так это К ЛЮБОЙ жизненной ситуации подходит
        laughing
        Shurik70
        1. сибиралт Сегодня, 20:00
          Случай может от человека не зависеть, как то: стихия, например (землетрясения, падение метеорита, потоп, да мало ли что еще). hi
          сибиралт
          1. Shurik70 Сегодня, 20:08
            Тогда почему исключаете Стихию? Метеорит? Или шаровую молнию?
            Вмешательство инопланетян?
            Shurik70
          2. Стропорез Сегодня, 20:09
            Цитата: сибиралт
            Случай может от человека не зависеть, как то: стихия, например (землетрясения, падение метеорита, потоп, да мало ли что еще).

            Вы прямо таки апокалипсис описАли и самое главное ,что именно в склад всё прилетело)))
            Сошлось, так сказать,хреновое и очень хреновое))))
            Стропорез
  2. Anarchist Сегодня, 17:31
    Совсем недавно, по такому же случаю, над Укропами смеялись. А сами? Вот где проявляется наш пьяный "АВОСЬ".
    Кончай бухать, страна! stop
    Anarchist
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:40
      Anarchist
      Кончай бухать, страна!
      Не говорите что нам нужно делать.И мы не скажем куда вам нужно идти. feel
      Наблюдатель2014
      1. Anarchist Сегодня, 17:55
        Цитата: Наблюдатель2014
        Не говорите что нам нужно делать.И мы не скажем куда вам нужно идти

        А что к вам идти, когда вы уже лежите!
        Я имею ввиду не выпивать(праздновать), а бухать до беспамятства! Тем более на службе (на работе)!
        Anarchist
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:03
          Anarchist
          А что к вам идти, когда вы уже лежите!
          Ага, прям всей страной ,бухаем и склады палим. laughing
          Наблюдатель2014
          1. Anarchist Сегодня, 19:38
            belay
            Цитата: Наблюдатель2014
            Ага, прям всей страной ,бухаем и склады палим.

            Слава Богу, что не вся! Наркоманы просто выносят и продают. А алкаши потом следы заметают.
            За "Боярышник"!
            Anarchist
            1. сибиралт Сегодня, 20:10
              "Боярышник запретили", но от этого продажа водки не увеличилась, а смертность от отравления суррогатами спиртного не уменьшалась. Опять водочные короли в ауте и борцуны за их благополучие ничего не добились. bully
              сибиралт
      2. sabakina Сегодня, 18:21
        Цитата: Наблюдатель2014
        Anarchist
        Кончай бухать, страна!
        Не говорите что нам нужно делать.И мы не скажем куда вам нужно идти. feel

        Фаина Раневская как никогда, актуальна!
        sabakina
        1. Anarchist Сегодня, 20:00
          А вам песня гр.Ленинград подошла бы: "Почистил зубы и поссал.
          Пивом похмелился!
          Но если я сейчас умру,
          То на ... я родился?
          Anarchist
    2. Zadayvoprosy Сегодня, 17:55
      Да бросьте, случайно такие склады не горят. Просто нужно пропажу чего-нибудь скрыть...
      Zadayvoprosy
      1. Anarchist Сегодня, 18:00
        Цитата: Zadayvoprosy
        Да бросьте, случайно такие склады не горят. Просто нужно пропажу чего-нибудь скрыть...

        Сами наверное, таким образом, следы путали. Или откуда знаете?
        Anarchist
        1. DEZINTO Сегодня, 18:21
          Сами наверное на том складу бухали до беспамятства? Откуда Вы знаете ?
          DEZINTO
    3. К-612-О Сегодня, 19:15
      Вы адекватный? По себе людей не судят.
      К-612-О
      1. Anarchist Сегодня, 19:48
        Цитата: К-612-О
        Вы адекватный?

        Кто то склад спалил, а я неодыкват?
        Цитата: К-612-О
        По себе людей не судят.

        Боже упаси! Тут люди про хищения пишут, а куда я со своим рылом.
        Точно, воровство!
        Anarchist
  3. Холуай Сегодня, 17:52
    Диверсия...
    Холуай
    1. sabakina Сегодня, 18:22
      Цитата: Холуай
      Диверсия...

      Вор кричит "держи вора"? wink
      sabakina
  4. sds87 Сегодня, 19:03
    Если з̶в̶е̶з̶д̶ы̶ склады горят, значит это кому-то нужно... Вопрос: «кому?» остается открытым.
    sds87
    1. К-612-О Сегодня, 19:17
      "это заговор против меня и Франции! Франция в опасности, я спасу Францию!"
      К-612-О
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