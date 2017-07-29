В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами
Склад с боеприпасами загорелся в субботу на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края, взрывы в настоящее время прекратились, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
По его словам, ближайшие жилые дома находятся в 3 километрах. К тушению пожара планируется привлечь авиацию с водосливными устройствами. Обстоятельства возгорания выясняются.
По сообщению местных СМИ, примерно в половину одиннадцатого (дальневосточное вр - прим. ВО) по неустановленной пока причине на военных складах Таллинского авиаполка расположенных на нефтезаводской «бетонке» начался пожар. Примерно через 20 минут начались разрывы хранящихся здесь боеприпасов. Прилегающие районы заволокло дымом и запахом гари. Первыми к месту пожара прибыли расчёты пожарной охраны.
По словам Сергея Христофорова, начальника у ГО и ЧС города, ситуация взята под контроль, все спецслужбы и военные уже на месте, организовано взаимодействие для работ по тушению. Ориентировочно на складе хранится около ста ракет класса воздух — земля (по другим данным, воздух — воздух). Был взрыв трёх ракет. Сейчас пожар локализован.
В населенном пункте Галичный загорелся заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением. Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление— сказал собеседник агентства.
По его словам, ближайшие жилые дома находятся в 3 километрах. К тушению пожара планируется привлечь авиацию с водосливными устройствами. Обстоятельства возгорания выясняются.
По сообщению местных СМИ, примерно в половину одиннадцатого (дальневосточное вр - прим. ВО) по неустановленной пока причине на военных складах Таллинского авиаполка расположенных на нефтезаводской «бетонке» начался пожар. Примерно через 20 минут начались разрывы хранящихся здесь боеприпасов. Прилегающие районы заволокло дымом и запахом гари. Первыми к месту пожара прибыли расчёты пожарной охраны.
По словам Сергея Христофорова, начальника у ГО и ЧС города, ситуация взята под контроль, все спецслужбы и военные уже на месте, организовано взаимодействие для работ по тушению. Ориентировочно на складе хранится около ста ракет класса воздух — земля (по другим данным, воздух — воздух). Был взрыв трёх ракет. Сейчас пожар локализован.
Использованы фотографии: http://www.komcity.ru/
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