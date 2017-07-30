12:34 30 июля

Трамп заявил о своем недовольстве бездействием Пекина

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Китае, который ничего не сделал по урегулированию северокорейской проблемы, передает РИА Новости .



Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!
написал Трамп в «Твиттере».


Между тем в Вашингтоне надеются организовать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР. По данным канала CBS, США хотят, чтобы Совбез обсудил «ответ международного сообщества на испытания» Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что экстренное заседание СБ ООН по вопросу ответных мер после последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР «Хвасон-14» может состояться в начале недели.

Напомним, в ночь на субботу КНДР провела очередное ракетное испытание. Пхеньян заявил о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». По данным агентства ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 км, максимальная высота полета – 3724,9 км.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Logall Сегодня, 08:27
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    Чё это бездействием? Они действуют, вооружают Пьхеньян!
    Китай окружают союзники США. Поэтому держат "ротвеллера" на случай угрозы...
    Logall
    1. новичок Сегодня, 08:32
      янки как истерички, то мы им что то должны, то они недовольны нашими контрмерами, то в китайцах недовольство, то гейропа плохо пляшет. не пора ли эту истеричку угомонить, не ровен час, всю планету погубит.
      новичок
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:39
        Трамп заявил о своем недовольстве бездействием Пекина

        А чего он ждал? Что после размещения американской ПРО в Ю. Корее, Китай бросится давить С. Корею? Может до Трампа всё же дойдёт, что вина целиком лежит на США? Или он такой же "глупый", как и прежние президенты США?
        СРЦ П-15
        1. Морм Сегодня, 09:00
          Цитата: СРЦ П-15
          Трамп заявил о своем недовольстве бездействием Пекина

          А чего он ждал? Что после размещения американской ПРО в Ю. Корее, Китай бросится давить С. Корею? Может до Трампа всё же дойдёт, что вина целиком лежит на США? Или он такой же "глупый", как и прежние президенты США?

          Северная Корея каждую неделю проводит или ракетные,или ядерные испытания - и как в этом случае должен реагировать США и Южная Корея?Если Китай не хотел размещения американских противоракет в Корее,то он просто был обязан накинуть намордник на своего "ротвейлера".
          Морм
          1. irazum Сегодня, 09:21
            Абсолютно правильно! Во всём, что там происходит, виноват только толстомордый.
            irazum
          2. Logall Сегодня, 09:29
            Цитата: Морм
            Северная Корея каждую неделю проводит или ракетные,или ядерные испытания - и как в этом случае должен реагировать США и Южная Корея?

            Особенно США! Им больше всего угрожает вторжение! А так же: Асад, Кадаффи, ну и т.д. КНДР вооружается из-за действий США!
            Цитата: Морм
            Если Китай не хотел размещения американских противоракет в Корее,то он просто был обязан накинуть намордник на своего "ротвейлера".

            А мы на кого должны были "намордник" накинуть, что-бы они ПРО не размещали?
            ЗАПОМНИ: ЯНКИ, ради своих интересов, без повода сунутся КУДА ИМ УГОДНО!!!
            Logall
          3. хрыч Сегодня, 09:35
            Цитата: Морм
            он просто был обязан накинуть намордник на своего "ротвейлера".

            Глубокое заблуждение, КНДР не является ничьей шестеркой. Конечно КНДР поддерживал СССР и экономика её выстраивалась с этим учетом, это был наш непотопляемый авианосей в солнечном сплетении АТР, как против КНР, Японии, баз США и пр. Конечно падение СССР, сильно повлияло на КНДР, и с 1990 года был дефицит продуктов, чем и пользовались китайские спекулянты. Однако Ким Чен Ир - величайший правитель (за что и убит, как Чавес, заражением раком), оставил страну с ядерными ракетами, провел реформы в экономике и сельском хозяйстве, что привело к тому, что начиная с 2013 года корейцы стали самодостаточны в продуктах питания. Помогли и хорошие урожаи. Поэтому экономически удавить КНДР не вышло. Потому все и занервничали, включая США и КНР. Надеюсь, что руку дружбы, которую нам протягивают корейцы мы не отвергнем. И они сейчас не балласт, они ныне самодостаточная страна, а транскорейские ЖД и газопровод, сулят огромную выгоду, как РФ, КНДР и Ю.Корее.
            хрыч
          4. Weyland Сегодня, 12:07
            Цитата: Морм
            как в этом случае должен реагировать США и Южная Корея? Если Китай не хотел размещения американских противоракет в Корее,то он просто был обязан накинуть намордник на своего "ротвейлера"

            Кого интересует реакция Южной Кореи (да и Японии тоже)? Имеют значение договоренности между хозяевами, мнение холопов никого не интересует! Это не Китай размещает свои базы у берегов США! Если у твоего врага целая свора шавок - твой единственный ротвейлер должен быть всегда готов их порвать, намордник тут неуместен!
            Weyland
        2. хрыч Сегодня, 09:06
          Цитата: СРЦ П-15
          Китай бросится давить С. Корею?

          Китай бы и рад, но что, что, а влепить в Пекин ядреную ракету корейцам совершенно нет проблем. Другое дело критическая зависимость от китая по продовольствию. У нас принято считать, что КНДР это такая нищая страна, где травку кушают. КНДР, чуть не на 100% территории сплошное месторождение редких металлов, включая золото, магнезиты, вольфрам, молибден, графит и пр. Богатейшее месторождение урана. Запасы урановых месторождений оцениваются в 26 млн. тонн руды (более 15 тыс. тонн урана). Благодаря санкциям, китайцы грабили КНДР, по дешевке покупая сырье и меняя на второсортные продукты. Также сейчас намечается урановый голод в мире. Одна из версий, что если США не возьмут под контроль это урановое месторождение, то через десять лет не будет топлива, как для американских АЭС, так и для реакторов атомоходов. И свои запасы ядерных боеголовок они разбирают ради топлива. Также, как на зло кроме нефти и газа, мощные запасы редкоземельных металлов в Иране и там обнаружены приличные залежи урана. laughing
          хрыч
          1. Оператор Сегодня, 09:45
            КНДР - потенциально самая богатая страна в мире на душу населения, стоимость разведанных запасов редкоземельных металлов на её территории составляет несколько триллионов долларов.

            Очередной Ким все делает правильно - богатство страны должно быть в первую очередь защищено, а уж потом реализовано.
            Оператор
          2. Weyland Сегодня, 12:10
            Цитата: хрыч
            Одна из версий, что если США не возьмут под контроль это урановое месторождение, то через десять лет не будет топлива, как для американских АЭС, так и для реакторов атомоходов.

            Вздор! На 1м месте по добыче урана Казахстан (причем половину его добывают СП-шки - в продаже родины Нурик равных себе не имеет), на 2м - Австралия (верная шавка США). Да и в США на плато Колорадо урана пока что еще дофига - просто они о своей экологии заботятся и предпочитают уран покупать!
            Weyland
      2. Ольгович Сегодня, 10:06
        Цитата: новичок
        янки как истерички

        Маленькие, почти беззащитные сша , терроризирует огромная , всесильная Северокорейская Империя. lol
        Ольгович
        1. Ken71 Сегодня, 11:11
          Так точно. Есть даже соответствующей фильм. А голивуд не врет
          Ken71
      3. Ken71 Сегодня, 11:09
        Боюсь что угомонилку достаточных размеров еще никто не отрастил. Только если гадить по мелочи.
        Ken71
    2. хрыч Сегодня, 08:36
      Цитата: Logall
      Они действуют, вооружают Пьхеньян!

      Если взять оснащение армии КНДР, то окажется, что это еще оружие СССР (Миг-21, Ми-24, Шилки и пр.), либо произведенное в самой КНДР, включая ракеты и подлодки. А еще ядерная программа КНДР не только от Южан и пр. союзников США, но и против Маоистов, которые также не прочь поживиться территорией, богатой золотом и ураном, а главное выходом в Японское море с его ресурсами и стратегическим значением, куда в случае чего китайцам не прорваться между Ю.Кореей, пресловутым японским о.Цусима, о.Ики и Кюсю, ну где маголов разметал камикадзе laughing .
      хрыч
      1. Logall Сегодня, 08:49
        Цитата: хрыч
        Если взять оснащение армии КНДР, то окажется, что это еще оружие СССР (Миг-21, Ми-24, Шилки и пр.), либо произведенное в самой КНДР, включая ракеты и подлодки. А еще ядерная программа КНДР не только от Южан и пр. союзников США, но и против Маоистов, которые также не прочь поживиться территорией, богатой золотом и ураном, а главное выходом в Японское море с его ресурсами и стратегическим значением, куда в случае чего китайцам не прорваться между Ю.Кореей, пресловутой Цусимой и Японией, ну где маголов разметал камикадзе

        Прям шахматную партию описали. С предысторией, принципиальной позицией. "Бобби Фишер против Бориса Спасского"! Будем посмотреть...
        Logall
    3. Зяблицев Сегодня, 08:53
      Америка в своем репертуаре..."Что то меня,Гондурас беспокоит!-А ты его не чеши!" laughing
      Зяблицев
      1. yuriy55 Сегодня, 09:02
        Цитата: Зяблицев
        Америка в своем репертуаре..."Что то меня,Гондурас беспокоит!-А ты его не чеши!" laughing

        В своём репертуаре - это то, что как всегда клоуны хотят разгрести свои проблемы чужими руками...Пора России и Китаю поговорить между собой в плане резкого давления на "яйца вшей"...
        yuriy55
    4. сибиралт Сегодня, 09:29
      Китай тоже выпрягся из подчинения США? belay Уже хорошо, что Трамп это осознавать начинает. laughing
      сибиралт
    5. Appraiser Сегодня, 10:14
      И правильно делают! что держат "ротвеллера"...... wink
      Appraiser
  2. Игорь Николаевич Сегодня, 08:33
    Господа привыкли раздувать жар, а загребать его чужими руками, при этом раздавая всем советы как "дерьмократезировать" свои страны.
    Игорь Николаевич
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    ... у трампа одни сплошные "разочарования" и ни каких просветов в жизни laughing ... может плохо кончить... bully
    a.s.zzz888
  4. kartalovkolya Сегодня, 08:34
    Ну молодец мистер Трамп,но только с одним "НО",с какого "бодуна" он решил что китайцы будут для него "таскать каштаны из огня",сомневаюсь я однако! А тут ещё громкие высказывания отдельных адмиралов о готовности нанести ракетно-ядерный удар по Китаю! Пугать китайцев в настоящее время всё-равно,что "пугать ежа голой попой"!
    kartalovkolya
    1. ML-334 Сегодня, 10:13
      Китайцы не могут со своей территорией разобраться-куда им до Кореи.Для нас Корея-Сирия,там мы должны воевать с супостатом-обеспечить ПРО и ПВО
      ML-334
  5. dojjdik Сегодня, 08:41
    Си положил на рыжую куклу большой и толстый-товарищ Ким как всегда молодец и чем меньше слушает всех этих еврейских марионеток рексов и трампов тем лучше; если же послушает их то его неминуемо ждет участь Кадаффи; мораль сей басни никогда не слушать еврейских марионеток а гнуть только свое -если не площадь тяньанмынь то тогда майдан и повтор хаоса 90г
    dojjdik
    1. Logall Сегодня, 09:01
      понравился ваш комментарий. Изюм, что без запятых. Разорву сейчас на цитаты!
      Цитата: dojjdik
      большой и толстый-товарищ Ким

      Цитата: dojjdik
      на рыжую куклу большой и толстый-товарищ

      Цитата: dojjdik
      слушает всех этих еврейских марионеток рексов и трампов тем лучше

      А так, со всем согласен! это +
      Logall
  6. Толстоевский Сегодня, 08:41
    Наши западные и ближневосточные партнёры либо псакают хуцпу, либо петросянят
    Толстоевский
  7. Paranoid50 Сегодня, 08:52
    дальность ее полета составила 998 км, максимальная высота полета – 3724,9 км.
    Хм, наши приводят другие данные, "поскромнее". Поверим нашим. Другой момент - насколько её сумели отследить матрасы. wink
    Paranoid50
  8. фа2998 Сегодня, 08:58
    Вопрос автору-что за супер оружие северные корейцы Делают? Их МБР за 47 мин.пролетают 900 км. они что Дозвуковые? Нормальной МБР 30-40 мин нужно чтобы пройти между континентами. И с высотой, там запятая а Месте? Высота больше чем дальность в четыре Раза! Странные показатели. lol hi
    .
    фа2998
  9. лысова Сегодня, 09:01
    Ну что за предъява - ничего не сделал для нас! Всё и все только для них и по фиг интересы других. Ох и накушаются штаты дерьма, отвыкли от него.
    лысова
  10. мичман Сегодня, 09:03
    Я сожалею, во Владивосток на празднование ВМФ РФ не пригласили делегацию КНДР. Ее стоило пригласить и в Санкт-Петербург. Нам с КНДР делить нечего, а в мире жить надо и укреплять ее тоже надо. Мы так поступали в 80-е года и все было спокойно. Честь имею.
    мичман
  11. savage1976 Сегодня, 09:09
    Может пора в свете ввода очередных санкций по лживым аргументам, России обьявить о смене внешней политики, о праве стран развивать свои мирные ракетно-космические и атомные програмы и в случае агрессии в отношении этих стран со стороны сша и их шавок, Россия будет вынуждена нанести ответный удар по сша и их приспешникам.
    savage1976
  12. Монархист Сегодня, 09:11
    Цитата: dojjdik
    Си положил на рыжую куклу большой и толстый-товарищ Ким как всегда молодец и чем меньше слушает всех этих еврейских марионеток рексов и трампов тем лучше; если же послушает их то его неминуемо ждет участь Кадаффи; мораль сей басни никогда не слушать еврейских марионеток а гнуть только свое -если не площадь тяньанмынь то тогда майдан и повтор хаоса 90г

    Согласен лишь отчасти: надо слушать Дональда,но ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.
    Уже не раз говорил :пока в Пхеньяне был Ир было спокойно, он человек рассудительный, а появился Ын и спокойствие улитучилось.
    Вы можете поручиться, что Ын не выкенет какой-нибудь гадости ?
    Монархист
  13. Dashout Сегодня, 09:23
    Трамп становится смешным!
    Dashout
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:28
      Цитата: Dashout
      Трамп становится смешным!

      Он всегда таким был...! Прессуют его четко.Мировая политика , это ему не красавиц на конкурсах щупать! laughing
      ОТДЕЛ
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:27
    Трамп все больше превращается в клоуна, вернее, его превращают. Собственный "истеблишмент". А значит, то, что он говорит, все менее важно... Такая "говорящая голова" wassat
    Горный стрелок
  15. zulusuluz Сегодня, 09:36
    Америка очкует и выказывает озабоченность всем, что делают другие. Пора бы уже начать их игнорировать как вредничающего ребенка в целях воспитания.
    zulusuluz
  16. Монархист Сегодня, 10:06
    Что Ын, что " матрасы" одного поля ягоды: один поклал банан на всех и развлекается как хочет,а "матрасы" думают,что они самые умные и тоже положили на мнение других. В идеале оторвать им" бананы" и отметить на другую планету
    Монархист
  17. Tusv Сегодня, 10:26
    А Слабо санкции ввести против Китая мистер Трамп?Не слушаются ведь,какой кошмар.А еще лучше 20 Фордов построй и отправь к берегам Китая. Может быть послушаются
    Tusv
  18. Ураган70 Сегодня, 10:28
    Что ни президент у них,то, судя по высказываниям, зависимая, политически тупая бездарность... Бог, не храни Америку!
    Ураган70
  19. Ураган70 Сегодня, 10:31
    Цитата: Монархист
    Что Ын, что " матрасы" одного поля ягоды: один поклал банан на всех и развлекается как хочет,а "матрасы" думают,что они самые умные и тоже положили на мнение других. В идеале оторвать им" бананы" и отметить на другую планету

    Каддафи да Саддам вон не одного поля ягоды были... Чем закончили? Молодца Ын, с этими при дур ками только так!!! Иначе раскатают безнаказанно "любители жить за чужой счет" !
    Ураган70
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