Трамп заявил о своем недовольстве бездействием Пекина

Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Китае, который ничего не сделал по урегулированию северокорейской проблемы, передает РИА Новости написал Трамп в «Твиттере».Между тем в Вашингтоне надеются организовать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР. По данным канала CBS, США хотят, чтобы Совбез обсудил «ответ международного сообщества на испытания» Пхеньяна.Ранее сообщалось, что экстренное заседание СБ ООН по вопросу ответных мер после последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР «Хвасон-14» может состояться в начале недели.Напомним, в ночь на субботу КНДР провела очередное ракетное испытание. Пхеньян заявил о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». По данным агентства ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 км, максимальная высота полета – 3724,9 км.