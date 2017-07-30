12:33 30 июля

Более $ 20 млн. потратили американцы на оснащение учебного центра под Львовом

США предоставили военному ведомству Украины оборудование на сумму $ 22 млн. для оснащения военного учебного центра во Львовской области, передает РИА Новости .



В учебном центре, что в Яворове (Львовская область), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллионов долларов,
приводит агентство сообщение Минобороны Украины.


Ранее в украинском военном ведомстве сообщили, что США за три года потратили «более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь и подготовку Вооруженных сил» республики.

Напомним, Вашингтон оказывает ВСУ пока только «нелетальную» помощь в виде обмундирования, техники и различного оборудования.

Кроме того, американские военные проводят обучение бойцов Нацгвардии Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:47
    Значит опять на Донбассе , такие фото пойдут скоро...

    И так по всему миру, где США вмешиваются...
    ОТДЕЛ
  2. Vadivak Сегодня, 10:48
    Все время кого-то готовят, то Бен Ладена, то Нарьегу теперь бандеровцев
    Vadivak
    1. DenZ Сегодня, 11:43
      На том свете и их приготовят. На отборном угле.
      DenZ
  3. п-к Опарышев Сегодня, 10:51
    Напомню,что на той неделе поставлены ВСУ около сотни снайперских наборов.Не нужно объяснять какую угрозу несут снайпера.Абраши разгружают не таясь.Ну и то,что мы не знаем,не мало.
    п-к Опарышев
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:49
      Какие "абраши"? что вам приснилось?
      Вождь краснокожих
  4. Logall Сегодня, 10:52
    [/quote] в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе.

    Это янки так думают. А на самом деле, оборудовали чьи то охотничьи угодья.

    США за три года потратили «более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь и подготовку Вооруженных сил» республики.[quote]

    Вот только какой не уточнили...
    Logall
    1. Подрезчик Сегодня, 11:02
      По хозяйски обосновываются, денег не жалеют! Планируют надолго, наверное...
      Подрезчик
  5. Анд123 Сегодня, 11:02
    Как кто то метко заметил. США будет воевать с Россией до последнего украинца! Грустно наблюдать все это(((
    Анд123
  6. samarin1969 Сегодня, 11:04
    Вместо ССА американцы без особого шума, но не таясь, вооружают курдов, грузин и украинцев....Раз вооружают, значит есть планы их "применять"...Единственное средство остановить создание десятков подобных "центров" это нанесение неприемлемых потерь в экономике и военной сфере.
    samarin1969
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:12
      Ну, насчёт нанесения неприемлемых потерь в экономике можно сказать одно: с...рать на голову ближнему сверху вниз гораздо проще, чем снизу вверх.
      УАЗ 452
  7. Монархист Сегодня, 11:04
    " американские военные проводят обучение бойцов нацгвардии Украины" я не буду сейчас касаться обстрелов мирных жителей,а просто напомню названия: Иловайск , Дебальцево. Теперь вопрос: или учителя такие или ученики "прилежные"?
    Монархист
  8. gabonskijfront Сегодня, 11:15
    А мне нравится, что во львовской области,значит в других местах рискованно,пусть там и остаются,мои имперские аппетиты на эту территорию не распространяются.
    gabonskijfront
    1. Mavrikiy Сегодня, 11:34
      От большого аппетита бывает несварение желудка и запор. "Ты не обижайся, а подумай к чему я тебе это говорю" (Мимино).
      Полигон и оборудование говорит о том, что все только начинается. Мяса навалом, будут лепить киборгов. А от Львова до Донбасса "три суворовских перехода".
      Украину переформатировать в дружественно-нейтральную нам не получается. НАТО, США усиленно готовятся и поставляют оружие Руине, на Донбассе льется кровь, а мы демонстрируем силу.
      Не силу нужно демонстрировать, а проводить мобилизацию экономики и зачищать пятую колонну.
      Mavrikiy
  9. УАЗ 452 Сегодня, 11:19
    Зря вна Украине думают, что Запад будет их содержать в роли некоего антироссийского буфера, или некой витрины, демонстрирующей успех проекта "антироссии". Содержать 40 миллионное население накладно даже для США и ЕС, к тому же, если вдруг проект добьётся успеха, и РФ начнёт дробиться по примеру СССР, с погружением в хаос и вакханалию, типичных для русской смуты, то существование всех этих витрин, да и буферов потеряет всякий смысл.
    Так что не исключён вариант, что в неких кабинетах решат, что существование 40 миллионного государства - тоже слишком, а вот если разделить его на несколько, причём каждое будет нуждаться во внешних арбитрах и заступниках, для решения своих дрязг и конфликтов (в том числе военных, друг с другом), то ситуация станет гораздо более удобная и управляемая (внешними игроками) в своём хаосе.
    УАЗ 452
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:52
      А вы за неких кабинетах не решайте. Потому что ошибаетесь. Пример? СССР. Когда "где то на Западе" увидели интересную обстановку, то сразу же и воспользовались. А тут три года так "разваливают", что аж полигоны улучшают.
      Вождь краснокожих
Картина дня