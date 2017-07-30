Более $ 20 млн. потратили американцы на оснащение учебного центра под Львовом
США предоставили военному ведомству Украины оборудование на сумму $ 22 млн. для оснащения военного учебного центра во Львовской области, передает РИА Новости .
Ранее в украинском военном ведомстве сообщили, что США за три года потратили «более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь и подготовку Вооруженных сил» республики.
Напомним, Вашингтон оказывает ВСУ пока только «нелетальную» помощь в виде обмундирования, техники и различного оборудования.
Кроме того, американские военные проводят обучение бойцов Нацгвардии Украины.
В учебном центре, что в Яворове (Львовская область), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллионов долларов,приводит агентство сообщение Минобороны Украины.
Ранее в украинском военном ведомстве сообщили, что США за три года потратили «более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь и подготовку Вооруженных сил» республики.
Напомним, Вашингтон оказывает ВСУ пока только «нелетальную» помощь в виде обмундирования, техники и различного оборудования.
Кроме того, американские военные проводят обучение бойцов Нацгвардии Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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