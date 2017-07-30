Более $ 20 млн. потратили американцы на оснащение учебного центра под Львовом

В учебном центре, что в Яворове (Львовская область), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 миллионов долларов,

США предоставили военному ведомству Украины оборудование на сумму $ 22 млн. для оснащения военного учебного центра во Львовской области, передает РИА Новости приводит агентство сообщение Минобороны Украины.Ранее в украинском военном ведомстве сообщили, что США за три года потратили «более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь и подготовку Вооруженных сил» республики.Напомним, Вашингтон оказывает ВСУ пока только «нелетальную» помощь в виде обмундирования, техники и различного оборудования.Кроме того, американские военные проводят обучение бойцов Нацгвардии Украины.