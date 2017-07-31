12:48 31 июля

Западные СМИ: военное сотрудничество между РФ и КНР возрастает

Присутствие кораблей ВМС Китая на морском параде в Петербурге и совместное российско-китайское учение на Балтике дали многим западным СМИ повод заговорить о росте военного сотрудничества между Москвой и Пекином, пишет РИА Новости .



«Москва и Пекин в связи с прошедшим в Балтийском море совместным учением, видят себя в качестве альтернативы западной политической модели. Расширение их военного сотрудничества – возможность для этих двух стран показать, что попытки Запада изолировать их друг от друга ни к чему не приводят», – пишет New York Times.


В свою очередь The National Interest задался вопросом, приведет ли это к заключению формального союза.

Полноценный союз подразумевает письменное обязательство помогать друг другу в случае военного конфликта. В ближайшем будущем заключение подобного договора маловероятно, однако реальный уровень военного сотрудничества соответствует уровню союзников,
сказал журналу российский эксперт Василий Кашин.

Россия и Китай не формируют каких-либо военных блоков, подчеркнул на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем, совместное учение в Балтийском море «является хорошим примером того, как страны могут сотрудничать в любом регионе мира», добавил он.

Однако, по мнению американского журнала, совместное учение на Балтике послало Западу сигнал о том, что РФ и КНР намерены «максимально затруднить США и их союзникам возможность проведения операций возле своих берегов».

«Россия и Китай сближаются с целью оспорить глобальное доминирование Вашингтона», – полагает автор. Долю ответственности за это, по его словам, несет и «внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводили в течение последних 25 лет».

А британская The Telegraph сочла учения на Балтике «предостережением для Великобритании и ее союзников по НАТО». По мнению газеты, наращивание китайских вооруженных сил представляет угрозу для европейской безопасности.

Напомним, Российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2017» прошло в Балтийском море с 21 по 28 июля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 11:12
    Путин хотел бы чтобы было как в Северной Корее, и люди так же бы бегали, плакали от "счастья"


    К этому идёт.
    КГБ_ЦРУ
    1. soroKING Сегодня, 11:15
      от вас ничего не скроешь... провидец вы наш wassat
      soroKING
      1. хрыч Сегодня, 12:15
        Цитата: soroKING
        провидец вы наш

        Ванг
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Путин хотел бы чтобы было как в Северной Корее

        Нет, он бы не хотел, чтоб семьями ходили на парад гордости wassat
        хрыч
    2. Комментарий был удален.
      1. Подрезчик Сегодня, 11:20
        А как же утвердение, что экономика России порвана в клочья, и у нее теперь нет союзников, и все страны отвернулись? Что-то не сростается... wink
        Подрезчик
        1. хрыч Сегодня, 12:10
          Цитата: Подрезчик
          у нее теперь нет союзников

          А вы видите, как китаец обнимается, а ручка к сумке тянется wassat
          хрыч
          1. Подрезчик Сегодня, 12:23
            Цитата: хрыч
            Цитата: Подрезчик
            у нее теперь нет союзников

            А вы видите, как китаец обнимается, а ручка к сумке тянется wassat

            Рост у китайцев в массе небольшой, руки покороче, может обнять хотел подружественнее? Или проверяет: не вооружен ли российский боец? soldier laughing
            Подрезчик
      2. tihonmarine Сегодня, 11:37
        Это уж точно, а если не нравится приезжай к нам в Эстонию, тут такие хлопца на расхват.
        tihonmarine
    3. maxim947 Сегодня, 11:17
      Это к чему Вы так "с умничали", если проблемы с воспитанием то сидите и себя там обсуждайте, и не лезьте не в свое дело. Кстати можете сами и всплакнуть, благо стена уже есть.
      А если по теме, то они там в ярости от того, что мы не так уж и изолированы, не стоим на коленях прося прощенье
      maxim947
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:18
      Начальный ответ на беспредел НАТО .
      Spartanez300
    5. rotmistr60 Сегодня, 11:21
      Для КГБ_ЦРУ
      "Вдруг откуда не возьмись появилось... " - новоявленное недовольное российской властью чудо и опять под тем же флагом.
      rotmistr60
      1. Хагалаз Сегодня, 11:34
        Цитата: rotmistr60
        Для КГБ_ЦРУ
        "Вдруг откуда не возьмись появилось... " - новоявленное недовольное российской властью чудо и опять под тем же флагом.

        Да, давно что то не появляется Профессор (тоже любил постебаться, тролль) но на порядок, не меньше, интеллектуальней, что ли. А этот какой то не доделанный. И вообще, ощущение такое, что все нынешнии из одного помёта. Не доношенные какие то.
        Хагалаз
      2. tihonmarine Сегодня, 11:39
        Да таких недовольных "чуд" хватает.
        tihonmarine
    6. Самаритянин Сегодня, 11:33
      Вы бы видели сколько их (китайцев) было на параде... по всему Петербургу, на всех корабликах и в каждом автобусе... В Кронштадт они добирались на метеорах толпами...
      Прям испугался, а не захватили они нас под шумок recourse
      Самаритянин
    7. vovanpain Сегодня, 11:39
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Путин хотел бы чтобы было как в Северной Корее, и

      Знаешь Рабинович самый страшный сон Запада?Так я тебе напомню.ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ И КИТАЯ.экономическая мощь Китая и военная мощь России в союзе утаптывают вас ниже плинтуса. wink
      vovanpain
    8. Зяблицев Сегодня, 11:47
      Когда верещат анголсаксы и их подстилки я испытываю политико - эмоциональный оргазм! laughing
      Зяблицев
    9. soroKING Сегодня, 11:48
      они кричат: дэнги! дэнги давай! "12 стульев" laughing
      soroKING
    10. demo Сегодня, 12:17
      Что же вы за нация такая?!
      Вам бы говорить о том, кому что нравится, а кому что не нравится?

      Вот остальной мир живет под прессингом того, что вдруг что то не понравится евреям!
      Вас это не смущает?
      Как началось с Библейских времен Египетского "плена", так и докатилось до холокоста.
      Надо бы внимательно к себе присмотреться.
      А хотя что это я.
      Самокритика для евреев не характерна.
      Вот самоуничтожение - это да.
      Комплекс присущий всей нации.
      Вывод сделан на основании общения с теми евреями, кто повелся на удочку и уехал в Землю Обетованную.
      Здесь бросил работу, материальный достаток, связи и уважение.
      А там стал работать таксистом и мойщиком кастрюль.
      Аркадий Савельевич Хаенко из Краснодара уехал и лег в Святую землю.
      Вот такие дельные советы дают одни евреи другим.
      Вот ваша любовь к единоверцам.
      А что можно сказать о вашей "отеческой" заботе об остальных гоях?
      demo
      1. tamnun Сегодня, 12:24
        Цитата: demo
        Вот остальной мир живет под прессингом того, что вдруг что то не понравится евреям!
        Вас это не смущает?

        У вас какой то комплекс не полноценности ? Вы на себе ощущаете порессинг ? wink
        Цитата: demo
        А хотя что это я.
        Самокритика для евреев не характерна.

        Ну с этим точно перебощили . уж кто то , но больше чем сами евреи над собой смеются - врядли кто смеётся
        Цитата: demo
        Вот самоуничтожение - это да.

        Что то как то самоуничтожиться никак не можем - таких как Вы послушай - так мы вообще правим миром
        Цитата: demo
        Здесь бросил работу, материальный достаток, связи и уважение.
        А там стал работать таксистом и мойщиком кастрюль.

        кто на что учился request
        Цитата: demo
        А что можно сказать о вашей "отеческой" заботе об остальных гоях?

        Надо жену спросить laughing
        tamnun
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:13
    Ну да. Сотрудничество укрепляется. Я так понимаю, что в скорейшем времени это сотрудничество должны объявить угрозой всему демократизированному обществу.
    КОТ БАЮН
    1. tihonmarine Сегодня, 11:42
      Давно пора показать "демократическому миру", что России надоела ихняя протухшая бредятина.
      tihonmarine
    2. НасРать Сегодня, 11:57
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну да. Сотрудничество укрепляется. Я так понимаю, что в скорейшем времени это сотрудничество должны объявить угрозой всему демократизированному обществу.

      30 июл. 2017 г.


      В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию образования Народно-освободительной армии. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих.
      Были показаны 129 военных летательных аппаратов, (это в 1,5 раза больше, количество ЛА принявших участие в лётной программа МАКС-2017), 571 единица наземной техники. Более 40% вооружений представлено впервые. Среди них - новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

      Впервые в авиационной части парада приняли участие истребители пятого поколения собственной разработки «Цзянь-20» (J-20). Также впервые на публике появился истребитель J-16.

      31:00 Над полигоном пролетели 17 военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов «8–1» — день основания НОАК 1 августа, вслед за ними еще 24 вертолета, сформировав цифру «90» — в честь годовщины.

      34:30 показательная высадка аэромобильного десанта с 11-ю военно-транспортными вертолетами.

      46:49 начало воздушной части парада. Проход самолета ДРЛО KJ-2000 (или KJ-3000 ) на базе Ил-76МД и 8 истребителей (тип не рассмотрел).

      Проход группы KJ-500 и 2х Shaanxi Y-9

      48:18 Проход дальних бомбардировщиков три тройки Xian H-6K

      49:00 Проход ВТА Ил-76 и 2х Shaanxi Y-9

      49:52 Проход двух групп, имитирующих заправку в воздухе Xian H-6 + 2х Chengdu J-10

      50:33 Проход 7х Су-30 (или другой аналога Су-27 )

      50:58 Проход 3х Chengdu J-20 ( позиционируется как истребитель пятого поколения)

      51:23 Проход 5х Shenyang J-16 (предположительно, или другой аналог Су-27)

      51:38 Проход 7х Shenyang J-11 (предположительно, или другой аналог Су-27)
      НасРать
  3. Владимирец Сегодня, 11:15
    "А британская The Telegraph сочла учения на Балтике «предостережением для Великобритании"

    Британской империи уже нет, а мания величия осталась, кому какое сейчас дело до Великобритании? request
    Владимирец
    1. soroKING Сегодня, 11:18
      у островитян особенная гордость, у их особенная стать wassat
      soroKING
    2. pvv113 Сегодня, 12:30
      По-моему, это не мания величия, а хорошая память о том, как Хрущев спрашивал: умеют ли британцы жить под водой laughing
      pvv113
  4. Комментарий был удален.
  5. павлентий Сегодня, 11:18
    Фото прикольное)
    павлентий
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:19
    военное сотрудничество между РФ и КНР возрастает

    Хочется надеяться, чтобы и дальше возрастало и укреплялось.
    rotmistr60
  7. Вздринчер Сегодня, 11:28
    Цитата: Подрезчик
    А как же утвердение, что экономика России порвана в клочья, и у нее теперь нет союзников, и все страны отвернулись? Что-то не сростается... wink

    Ну почему же Все как раз и срастается Китаец поехал к Трампу на сл день практически Все переговорили Как будут кидать Россию Но потом что то у китайцев пошло не так с американцами И они с страху сильно задружили с Россией типа против америки НЕ ВЕРЮ Я КИТАЙЦАМ! И ВЫ НЕ ВЕРЬТЕ!!!!
    Вздринчер
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