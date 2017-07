Западные СМИ: военное сотрудничество между РФ и КНР возрастает

Полноценный союз подразумевает письменное обязательство помогать друг другу в случае военного конфликта. В ближайшем будущем заключение подобного договора маловероятно, однако реальный уровень военного сотрудничества соответствует уровню союзников,

Присутствие кораблей ВМС Китая на морском параде в Петербурге и совместное российско-китайское учение на Балтике дали многим западным СМИ повод заговорить о росте военного сотрудничества между Москвой и Пекином, пишет РИА Новости «Москва и Пекин в связи с прошедшим в Балтийском море совместным учением, видят себя в качестве альтернативы западной политической модели. Расширение их военного сотрудничества – возможность для этих двух стран показать, что попытки Запада изолировать их друг от друга ни к чему не приводят», – пишет New York Times.В свою очередь The National Interest задался вопросом, приведет ли это к заключению формального союза.сказал журналу российский эксперт Василий Кашин.Россия и Китай не формируют каких-либо военных блоков, подчеркнул на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем, совместное учение в Балтийском море «является хорошим примером того, как страны могут сотрудничать в любом регионе мира», добавил он.Однако, по мнению американского журнала, совместное учение на Балтике послало Западу сигнал о том, что РФ и КНР намерены «максимально затруднить США и их союзникам возможность проведения операций возле своих берегов».«Россия и Китай сближаются с целью оспорить глобальное доминирование Вашингтона», – полагает автор. Долю ответственности за это, по его словам, несет и «внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводили в течение последних 25 лет».А британская The Telegraph сочла учения на Балтике «предостережением для Великобритании и ее союзников по НАТО». По мнению газеты, наращивание китайских вооруженных сил представляет угрозу для европейской безопасности.Напомним, Российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2017» прошло в Балтийском море с 21 по 28 июля.