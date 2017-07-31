Задержанный в Крыму по запросу Украины бывший комбат ДНР вышел на свободу
Как сегодня, 31 июля, сообщила «Новая газета», бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадим Погодин, задержанный в Крыму по запросу Украины, выпущен на свободу. Срок его ареста истек 30 июля. Данная информация подтверждена троими соратниками ополченца. Однако, пока неизвестно, прекращена ли экстрадиционная проверка в отношении Погодина, которая велась Генпрокуратурой России.
Ранее об освобождении Погодина из-под ареста информационному агентству «Новороссия» еще 29 июля сообщил руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он также утверждал, что бывшего комбата не выдадут Украине «вне зависимости от его личных качеств и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил в Донбассе».
О том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче Погодина, стало известно 21 июля. По словам представителя надзорного ведомства, в Киеве ему инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.
Портал «Новости Донбасса» сообщал, что ополченца задержали в Ялте 20 июня по запросу украинского бюро Интерпола. Ялтинский городской суд позднее арестовал его на 40 суток «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».
По версии Киева, Погодин, а также еще двое ополченцев с позывными Буба и Жора в 2014 году якобы избили, а затем расстреляли 16-летнего Чубенко в селе Горбачево-Михайловка. Основанием для расправы стали подозрения в причастности подростка к организации «Правый сектор» (запрещена в России).
Ранее об освобождении Погодина из-под ареста информационному агентству «Новороссия» еще 29 июля сообщил руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он также утверждал, что бывшего комбата не выдадут Украине «вне зависимости от его личных качеств и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил в Донбассе».
О том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче Погодина, стало известно 21 июля. По словам представителя надзорного ведомства, в Киеве ему инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.
Портал «Новости Донбасса» сообщал, что ополченца задержали в Ялте 20 июня по запросу украинского бюро Интерпола. Ялтинский городской суд позднее арестовал его на 40 суток «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».
По версии Киева, Погодин, а также еще двое ополченцев с позывными Буба и Жора в 2014 году якобы избили, а затем расстреляли 16-летнего Чубенко в селе Горбачево-Михайловка. Основанием для расправы стали подозрения в причастности подростка к организации «Правый сектор» (запрещена в России).
Использованы фотографии: Фото: politnavigator.net
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