15:29 31 июля

Задержанный в Крыму по запросу Украины бывший комбат ДНР вышел на свободу

Как сегодня, 31 июля, сообщила «Новая газета», бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадим Погодин, задержанный в Крыму по запросу Украины, выпущен на свободу. Срок его ареста истек 30 июля. Данная информация подтверждена троими соратниками ополченца. Однако, пока неизвестно, прекращена ли экстрадиционная проверка в отношении Погодина, которая велась Генпрокуратурой России.

Ранее об освобождении Погодина из-под ареста информационному агентству «Новороссия» еще 29 июля сообщил руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он также утверждал, что бывшего комбата не выдадут Украине «вне зависимости от его личных качеств и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил в Донбассе».

Задержанный в Крыму по запросу Украины бывший комбат ДНР вышел на свободу



О том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче Погодина, стало известно 21 июля. По словам представителя надзорного ведомства, в Киеве ему инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.

Портал «Новости Донбасса» сообщал, что ополченца задержали в Ялте 20 июня по запросу украинского бюро Интерпола. Ялтинский городской суд позднее арестовал его на 40 суток «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».

По версии Киева, Погодин, а также еще двое ополченцев с позывными Буба и Жора в 2014 году якобы избили, а затем расстреляли 16-летнего Чубенко в селе Гор­бачево-Михайловка. Основанием для расправы стали подозрения в причастности подростка к организации «Правый сектор» (запрещена в России).

Использованы фотографии: Фото: politnavigator.net
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Комментарии 42

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  1. Tarpon Сегодня, 13:51
    Как его вообще можно было задерживать по запросу Украины??
    Tarpon
    1. nik-karata Сегодня, 13:53
      Да и вообще, что это такое Украина??? request Где?
      nik-karata
      1. himRa Сегодня, 13:58
        Цитата: nik-karata
        Да и вообще, что это такое Украина??? request Где?

        присоеденяюсь к иронии думаю что недостатки нашей системы будут устранены с фактом устранения самой укараины( не описка) laughing
        himRa
        1. Алексей7777777 Сегодня, 14:04
          Зря иронизируете,мужики...Там у всех своя правда...Ну её нафиг,Гражданскую Войну...
          Алексей7777777
          1. himRa Сегодня, 14:14
            Цитата: Алексей7777777
            Зря иронизируете,мужики...Там у всех своя правда...Ну её нафиг,Гражданскую Войну...

            Вы считаете правильным что товарища задержали по запросу укараины?
            Или правда что Крым аннексирован и Россия ведет боевые действия против укараинцев?
            Какая у них правда если большинство в ВСУ воевать не хотят а просто заработать?
            himRa
          2. 210окв Сегодня, 14:19
            Это Гражданская Война?Убийство мирного населения?А по моему-это преступление со стороны киевского режима....А то что задержали..Вот с этим стоит разобраться.Какого...
            Цитата: Алексей7777777
            Зря иронизируете,мужики...Там у всех своя правда...Ну её нафиг,Гражданскую Войну...
            210окв
            1. Нормаль ок Сегодня, 15:10
              Цитата: 210окв
              Убийство мирного населения?А по моему-это преступление со стороны киевского режима....А то что задержали..

              То есть если Погодин убил подростка (мирное население), - это нормально?
              Нормаль ок
              1. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 15:19
                Цитата: Нормаль ок
                Погодин убил подростка

                Вы доверяете тому что заявляют украинские власти ?! Значит согласны с тем,что 2 мая в Одессе люди себя сами сожгли ?!!!!
                АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
          3. Морм Сегодня, 14:40
            Цитата: Алексей7777777
            Зря иронизируете,мужики...Там у всех своя правда...Ну её нафиг,Гражданскую Войну...

            Какая там у них своя правда?По сути данный комбатант расстрелял 16- ти летнего парня ни за что,но его прикрывает Россия.Вот вся суть данного события.
            Морм
            1. Владимирец Сегодня, 14:41
              Цитата: Морм
              По сути данный комбатант расстрелял 16- ти летнего парня ни за что

              А Вы при этом присутствовали? Или с материалами дела знакомы?
              Владимирец
              1. Dym71 Сегодня, 14:53
                Цитата: Владимирец
                А Вы при этом присутствовали? Или с материалами дела знакомы?

                Да нафига ему такие тонкости, главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
                Это провокатор yes
                Dym71
              2. Нормаль ок Сегодня, 15:22
                Цитата: Владимирец
                А Вы при этом присутствовали? Или с материалами дела знакомы?

                Арест был произведён по запросу Интерпола. А значит доказательств достаточно.
                Нормаль ок
            2. Egorovich Сегодня, 15:06
              Рядом с этим шестнадцатилетним и тебя можно ставить,укробандеровской вонью сразу запахло.
              Egorovich
            3. Sasha_Sar Сегодня, 15:17
              Ну да, "онижедети"! как можно было забыть. А то что эти малолетние " шакалы" полсотни человек сожгли в доме профсоюзов в Одессе, это так "пошалили"...
              Sasha_Sar
        2. Mavrikiy Сегодня, 14:26
          Цитата: himRa
          Цитата: nik-karata
          Да и вообще, что это такое Украина??? request Где?

          присоеденяюсь к иронии думаю что недостатки нашей системы будут устранены с фактом устранения самой укараины( не описка) laughing

          А я думаю, это не система. Это "винтики с мозгами США в системе". И комбата не выдали (резонанс, кому нужен), а рядавых выдают! Особенно из нацреспублик.
          Mavrikiy
          1. Владимир16 Сегодня, 14:31
            Цитата: Mavrikiy
            И комбата не выдали (резонанс, кому нужен), а рядавых выдают! Особенно из нацреспублик

            Есть факты или просто звездите?
            Владимир16
            1. Mavrikiy Сегодня, 14:44
              Цитата: Владимир16
              Цитата: Mavrikiy
              И комбата не выдали (резонанс, кому нужен), а рядавых выдают! Особенно из нацреспублик

              Есть факты или просто звездите?

              А Вы на Луне живете и не читаете про беспредел под окном или в России?
              Mavrikiy
              1. Владимир16 Сегодня, 15:27
                Я не читаю "про беспредел под окном".
                На заборе хрен написано, а за забором бревна. Это описание работы журналистов, людей которые делают деньги на новостях. Новости - это не синоним слова правда. Новость - это способ подачи информации на которой можно заработать. Желательно, что бы это был скандал. А то, что в основе этих скандальных новостей ложь, ни кого не парит. Ни журналистов, ни читателей. hi
                Владимир16
            2. Чёрный Полковник Сегодня, 14:48
              Одного знакомого Новошахтинский суд принял решение об экстрадиции ополченца за нарушение визового режима вместе с семьёй. Считай на верную смерть - там оба (и его жена) были в списках СБУ. По ходатайству , по-моему ветеранов ДНР, Ростовский областной суд отменил предыдущее решение. Вот так.
              Чёрный Полковник
        3. Морм Сегодня, 14:36
          Цитата: himRa
          Цитата: nik-karata
          Да и вообще, что это такое Украина??? request Где?

          присоеденяюсь к иронии думаю что недостатки нашей системы будут устранены с фактом устранения самой укараины( не описка) laughing

          Мечтать,как говорится,не вредно. wassat , negative , bully
          Морм
          1. himRa Сегодня, 14:58
            Цитата: Морм
            Мечтать,как говорится,не вредно. , ,

            как бе мы тут не мечтаем освободить гору Арарат а приходим и ...освобождаем!
            himRa
            1. Морм Сегодня, 15:06
              Опять двадцать пять!! laughing У меня в мечтах вырасти своих детей достойными людьми,об горе Арарат я никогда не думал и не думаю- это гора не прибавит лично мне счастья.
              Цитата: himRa
              Цитата: Морм
              Мечтать,как говорится,не вредно. , ,

              как бе мы тут не мечтаем освободить гору Арарат а приходим и ...освобождаем!
              Морм
      2. Монос Сегодня, 14:14
        ополченца задержали в Ялте 20 июня по запросу украинского бюро Интерпола.

        Украинская прокуратура всё равно не мола его принять, так как Российская прокуратура не имела права задерживать его в украинском Крыму. laughing Или всё же Крым наш? Хохолики, у вас кастрюльки не лопаются от таких парадоксов?
        Монос
        1. himRa Сегодня, 14:24
          Цитата: Монос
          Российская прокуратура не имела права задерживать его в украинском Крыму.

          однако! wassat Райкин отдыхает...посовещавшись российская прокуратура пришла к такому же выводу:признать задержание незаконным! laughing
          himRa
      3. Морм Сегодня, 14:32
        Цитата: nik-karata
        Да и вообще, что это такое Украина??? request Где?

        Сегодня русский националист отказывает украинцам в праве на национальное государство и самостоятельное развитие,завтра тот же националист,решив украинский вопрос,перейдет к решению армянского,грузинского ,латвийского,польского,азербайджанского вопросов.Русские не остановятся,пока не получат отпор!
        Морм
        1. bistrov. Сегодня, 14:42
          Цитата: Морм
          отказывает украинцам в праве на национальное государство

          "украинец",-это не нация, а социальное явление.
          bistrov.
        2. Владимирец Сегодня, 14:43
          Цитата: Морм
          завтра тот же националист,решив украинский вопрос,перейдет к решению армянского,грузинского ,латвийского,польского,азербайджанского вопросов.Русские не остановятся,пока не получат отпор!

          Коньяка перепробовал?
          Владимирец
          1. himRa Сегодня, 15:02
            Цитата: Владимирец
            Коньяка перепробовал?

            Ему хватило и одного раза —попа не выдержала wink
            а если серьезно( из истории) скорее всего они предпочитают демократичную Турцию или сильный Иран
            himRa
        3. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 15:21
          Цитата: Морм
          Русские не остановятся,пока не получат отпор!

          Нам втирают,что армяне братья - на самом деле братья армян это украинцы !!!
          АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
    2. Морм Сегодня, 14:23
      Цитата: Tarpon
      Как его вообще можно было задерживать по запросу Украины??

      На Донбассе в 2014 году расстреливали подростков,а чувачок Тарпон возмущается,что по запросу украинской стороны всего лишь задерживают подозреваемого в тяжком преступлении,но затем все равно отпускают.
      Морм
      1. bistrov. Сегодня, 14:50
        Цитата: Морм
        На Донбассе в 2014 году расстреливали подростков

        Националистические батальоны до сих пор грабят, убивают и насилуют мирных жителей Донбасса, только неуважаемый "морм" почему-то этим не возмущается.
        bistrov.
        1. Морм Сегодня, 15:09
          Цитата: bistrov.
          Цитата: Морм
          На Донбассе в 2014 году расстреливали подростков

          Националистические батальоны до сих пор грабят, убивают и насилуют мирных жителей Донбасса, только неуважаемый "морм" почему-то этим не возмущается.

          Я вижу- кто и как грабит и ставит к стенке на Донбассе
          Морм
        2. Нормаль ок Сегодня, 15:16
          Цитата: bistrov.
          Националистические батальоны до сих пор грабят, убивают и насилуют мирных жителей.

          Вы этот бред из Россия 24 узнаёте? Или курите чего? Последние полтора года в полосе боевых действий введена жесточайшая дисциплинарная и уголовная ответственность. Конечно есть и у.р.о.д.ы (где их нет), но это не система, как вы об этом пишете.
          Нормаль ок
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:43
      Вообще и в принципе не должны отвечать на какие то запросы Украины , что помощниками СБУ решили стать , совсем уже крыша поехала . Все версии Киева по Донбассу давно известны .
      Spartanez300
  2. Балу Сегодня, 13:54
    По версии Киева, Погодин, а также еще двое ополченцев с позывными Буба и Жора в 2014 году якобы избили, а затем расстреляли 16-летнего Чубенко в селе Гор­бачево-Михайловка. Основанием для расправы стали подозрения в причастности подростка к организации «Правый сектор» (запрещена в России).

    Вопрос серьезный. Даже военное время не повод для внесудебной расправы, если это не открытое боестолкновнение.
    Хотя что штатский чел может в этом понимать.
    Хорошо что не выдали бандерлогам, только что же он делает в Ялте, когда на его Родине война?
    Балу
    1. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 15:23
      Цитата: Балу
      что же он делает в Ялте, когда на его Родине война?

      Во-первых ,его город это Керчь.Во-вторых,гетман Донецка пан Захарченко лично пообещал Погодина сгноить на подвале.
      АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      1. Балу Сегодня, 15:24
        Цитата: АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
        Цитата: Балу
        что же он делает в Ялте, когда на его Родине война?

        Во-первых ,его город это Керчь.Во-вторых,гетман Донецка пан Захарченко лично пообещал Погодина сгноить на подвале.

        Чем дальше в лес тем больше дров.
        Что же там на самом деле происходит?
        Балу
  3. bankirchik34 Сегодня, 13:55
    задержали борца за демократия и независимость, отпустить отпустить))
    bankirchik34
  4. Толстоевский Сегодня, 14:05
    давно пора приостанавливать все ранее заключенные с окраиной соглашения
    Толстоевский
    1. bistrov. Сегодня, 14:46
      Цитата: Толстоевский
      давно пора приостанавливать все ранее заключенные с окраиной соглашения

      Вот это правильно,поскольку сегодняшний режим на "украине" незаконный и антинародный. Россия с самого начала совершила ошибку, что не разорвала с ним дипломатические отношения
      bistrov.
    2. Комментарий был удален.
  5. Слон Сегодня, 14:45
    Надо разобраться, что это за "пятая колонна" действует в России в интересах укро-фашистов???
    Сколько уже уголовных дел возбуждено следкомитетом РФ! И что далее...?
    Слон
  6. Ментат Сегодня, 14:53
    Цитата: himRa
    Вы считаете правильным что товарища задержали по запросу укараины?

    Читайте внимательно. Его задержали по запросу украинского бюро Интерпола по, в свою очередь, запросу Украины. Вся эта история является провокацией как раз с расчётом на то, что Россия, возможно, допустит нарушение международных юридических процедур.
    Не всё так просто. В подобных делах надо сохранять холодную голову и трезвый ум, смотреть на несколько ходов вперёд, а не рвать тельняшку.
    Ментат
    1. himRa Сегодня, 15:09
      Цитата: Ментат
      Читайте внимательно. Его задержали по запросу украинского бюро Интерпола по, в свою очередь, запросу Украину. Вся эта история является провокацией как раз с расчётом на то, что Россия, возможно, допустит нарушение международных юридических процедур.
      Не всё так просто. В подобных делах надо сохранять холодную голову и трезвый ум, смотреть на несколько ходов вперёд, а не рвать тельняшку.

      надеюсь исход будет такой же ? wink или правильный Вы наш лучше было чтоб его передали?укрийской стороне
      никто не рвет тельняшку просто своих обычно не сдают пусть даже и ,,сукин,, сын но он НАШ ....сын а уж как запросы интерпола выполняются я в курсе...
      himRa
  7. Нормаль ок Сегодня, 15:20
    Цитата: Толстоевский
    давно пора приостанавливать все ранее заключенные с окраиной соглашения

    При чём тут Украина? Он числиться в базе Интерпола. Значит, по вашему, нужно перестать сотрудничать с Интерполом?
    Нормаль ок
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