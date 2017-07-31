На Украине провели испытания оптико-электронного модуля для вертолетов
Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages , с 10 по 14 июля на аэродроме «Вознесенск» и на полигоне «Широкий Лан» были проведены летные испытания опытного образца оптико-электронного модуля ПМ-ЛКТ. Подвесной оптико-электронный модуль создан ГП НПК «Фотоприбор», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», по техническому заданию и при финансировании АО «Рамзай».
Модуль предназначен для обеспечения поиска, обнаружения, распознавания целей, выбора и запуска управляемой ракеты и формирования лазерного поля управления для наведения оператором ракеты на цель. Прибор устанавливается на вертолетах.
ПМ-ЛКТ проходил испытания в составе комплекса 524Р на борту вертолета Ми-8МСБ-В. В испытаниях принимали участие представители ГП НПК «Фотоприбор», ГП ДККБ «Луч», Зао «Рамзай», АО «Мотор Сич», ГНПЦ ВС Украины.
В процессе испытаний проводились тренировочные полеты вертолета Ми-8МСБ-В с выполнением поиска цели, имитации пуска ракеты, замерам характеристик комплекса. После отработки был выполнен пуск ракеты и поражение мишени.
Как сообщает пресс-служба ГП НПК «Фотоприбор», эти удачные испытания позволят обеспечить предприятие новыми заказами на изготовление и поставку изделий ПМ-ЛКТ на будущее.
Модуль предназначен для обеспечения поиска, обнаружения, распознавания целей, выбора и запуска управляемой ракеты и формирования лазерного поля управления для наведения оператором ракеты на цель. Прибор устанавливается на вертолетах.
ПМ-ЛКТ проходил испытания в составе комплекса 524Р на борту вертолета Ми-8МСБ-В. В испытаниях принимали участие представители ГП НПК «Фотоприбор», ГП ДККБ «Луч», Зао «Рамзай», АО «Мотор Сич», ГНПЦ ВС Украины.
В процессе испытаний проводились тренировочные полеты вертолета Ми-8МСБ-В с выполнением поиска цели, имитации пуска ракеты, замерам характеристик комплекса. После отработки был выполнен пуск ракеты и поражение мишени.
Как сообщает пресс-служба ГП НПК «Фотоприбор», эти удачные испытания позволят обеспечить предприятие новыми заказами на изготовление и поставку изделий ПМ-ЛКТ на будущее.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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