15:28 31 июля

На Украине провели испытания оптико-электронного модуля для вертолетов

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages , с 10 по 14 июля на аэродроме «Вознесенск» и на полигоне «Широкий Лан» были проведены летные испытания опытного образца оптико-электронного модуля ПМ-ЛКТ. Подвесной оптико-электронный модуль создан ГП НПК «Фотоприбор», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», по техническому заданию и при финансировании АО «Рамзай».

На Украине провели испытания оптико-электронного модуля для вертолетов


Модуль предназначен для обеспечения поиска, обнаружения, распознавания целей, выбора и запуска управляемой ракеты и формирования лазерного поля управления для наведения оператором ракеты на цель. Прибор устанавливается на вертолетах.


ПМ-ЛКТ проходил испытания в составе комплекса 524Р на борту вертолета Ми-8МСБ-В. В испытаниях принимали участие представители ГП НПК «Фотоприбор», ГП ДККБ «Луч», Зао «Рамзай», АО «Мотор Сич», ГНПЦ ВС Украины.

В процессе испытаний проводились тренировочные полеты вертолета Ми-8МСБ-В с выполнением поиска цели, имитации пуска ракеты, замерам характеристик комплекса. После отработки был выполнен пуск ракеты и поражение мишени.

Как сообщает пресс-служба ГП НПК «Фотоприбор», эти удачные испытания позволят обеспечить предприятие новыми заказами на изготовление и поставку изделий ПМ-ЛКТ на будущее.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 14

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  1. Govorun Сегодня, 14:35
    Опять глазок от домофона???
    Govorun
    1. Владимир16 Сегодня, 14:39
      А чуть ранее на Украине провели испытания ликвидации авиаконцерна Антонова. Испытания прошли успешно. Основываясь на успешном опыте, в течении ближайшего времени будут ликвидированы остальные предприятия Украины, а к концу года обещают ликвидировать и само недоразумение под названием украина.
      Владимир16
      1. Толстоевский Сегодня, 14:43
        у Александра Роджерса есть замечательный термин "нерабыдло"
        Толстоевский
      2. Aimpoint Сегодня, 14:44
        Единственное недоразумение здесь вы, молодой человек)
        Aimpoint
    2. himRa Сегодня, 14:40
      Как сообщает пресс-служба ГП НПК «Фотоприбор», эти удачные испытания позволят обеспечить предприятие новыми заказами на изготовление и поставку изделий ПМ-ЛКТ на будущее

      от себя добавлю...по результатам испытаний было принято решение о производстве крупной серии по заказу ВВС и установки на ....ДВА вертолета н—ской части! tongue
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 15:00
        А почему не оптико электронный французский комплекс?Грошей нема?Хотя если серьезно-вот сравнить бы ТТХ этого творения(скорее всего из советского задела)с нашими подобными девайсами.
        Цитата: himRa
        Как сообщает пресс-служба ГП НПК «Фотоприбор», эти удачные испытания позволят обеспечить предприятие новыми заказами на изготовление и поставку изделий ПМ-ЛКТ на будущее

        от себя добавлю...по результатам испытаний было принято решение о производстве крупной серии по заказу ВВС и установки на ....ДВА вертолета н—ской части! tongue
        210окв
        1. himRa Сегодня, 15:19
          Цитата: 210окв
          Хотя если серьезно-вот сравнить бы ТТХ этого творения(скорее всего из советского задела)с нашими подобными девайсами.

          допустим вариант что они не уступают нашим....
          вопрос в том что опытные образцы останутся в еденичных вариантах и не получат дальнейшего развития
          американцы и европейцы не будут инвестировать в украинскую высокотехнологичную сферу а сами они не смогут—нет у них рынка сбыта!так потихоньку и умрет весь советский задел!умная молодежь уезжает из страны...
          himRa
    3. Mavrikiy Сегодня, 15:02
      Цитата: Govorun
      Опять глазок от домофона???

      Так и я говорю: "Не верю!" Где скотч и жвачка? Нет, это сделал инопланетный разум.
      Впрочем други-поляки могли точилку подкинуть, а наш то "узвращенный ум из нее все равно танк сделает".
      Mavrikiy
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 14:38
    До развала СССР на Украине было много предприятий советского ВПК, в том числе в сфере оптики и электроники. Так что возможно ещё могут воспроизвести на свет божий вполне достойные изделия.
    Чёрный Полковник
    1. Владимирец Сегодня, 14:39
      Цитата: Чёрный Полковник
      Так что возможно ещё могут воспроизвести на свет божий вполне достойные изделия.

      Мне больше интересно какую ракету они запускали.
      Владимирец
  3. УАЗ 452 Сегодня, 14:39
    В зону АТО поставляться будут? Если будут, то там и прикупим пару штук для ознакомления - вдруг что путное?
    УАЗ 452
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:45
    Для вертолета? А вертолеты имеются? wassat
    Горный стрелок
  5. Jovanni Сегодня, 14:47
    А чего на "рашистский" Ми-8 ставить? Это-ж какую погрешность дает! Даешь свидомый литак...
    Jovanni
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:49
    Ну и что? В чем новость то? Опять какой то "примус" военного назначения создали.......
    Alexey-74
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