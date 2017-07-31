15:29 31 июля

В Волгограде стартовал конкурс «Военное ралли»

На юге России стартовал международный конкурс «Военное ралли» в рамках Армейских игр-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.

В Волгограде стартовал конкурс «Военное ралли»


За право называться лучшими водителями в этом конкурсе поборются 12 экипажей в составе двух команд от России и Египта. Российскую команду представляют Южный, Центральный военные округа и Северный флот, ставшие лучшими в Вооружённых силах РФ по итогам отборочных этапов,
говорится в релизе.


Маршрут проведения всех этапов «Военного ралли» проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность около 1,7 тыс. километров.

Согласно информации, «для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации».

Соревнования продлятся 8 дней. Сегодня был дан старт индивидуальной гонки, которая проходит по маршруту Волгоград - Астрахань общей протяженностью 470 км.

Вторым этапом будет гонка преследования с совершением 310-километрового марша по маршруту Астрахань - Элиста.

Завершающим этапом станет командная гонка (Элиста – Волгоград), протяженность трассы – 320 км.

Каждая трасса включает в себя специальный участок, протяженностью более 200 км. Они проложены по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и др.

Во вторник состоится награждение победителей первого этапа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 15:00
    А чё в Волгоградской обл.?...у нас в городе очень мало асфальта, ралли вполне можно было бы провести прям на улицах sad
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 15:06
      Это можно сказать и о многих других городах в России..На каждый ралли не напасешься.. или пинков от Кремля..
      Цитата: Чёрный
      А чё в Волгоградской обл.?...у нас в городе очень мало асфальта, ралли вполне можно было бы провести прям на улицах sad
      210окв
  2. Балу Сегодня, 15:02
    А ночные гонки по пересеченной местности со штатным грузом...?
    А ночное преодоление водных преград...?
    А перекинуть колеса в полевых условиях на время? what
    Балу
    1. Чёрный Сегодня, 15:05
      Цитата: Балу
      А ночные гонки по пересеченной местности со штатным грузом...?

      у нас каждый день laughing
      а ночное преодоление водных преград...?
      ну, всякое случается smile
      А перекинуть колеса в полевых условиях на время?
      Перекинуть не знаю, а снять у жульманов получается лихо laughing ...механики формулы один нервно курят laughing
      Чёрный
      1. Балу Сегодня, 15:15
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Балу
        А ночные гонки по пересеченной местности со штатным грузом...?

        у нас каждый день laughing
        а ночное преодоление водных преград...?
        ну, всякое случается smile
        А перекинуть колеса в полевых условиях на время?
        Перекинуть не знаю, а снять у жульманов получается лихо laughing ...механики формулы один нервно курят laughing


        Братуха, я горжусь тобой fellow drinks
        Балу
  3. Mavrikiy Сегодня, 15:06
    А смысл? Париж-Даккар в миниатюре (точнее в пробирке). Нет, надо делать на Луне. Там от +100 до -100 С, там бы мы оттянулись.
    Mavrikiy
    1. Чёрный Сегодня, 15:10
      Цитата: Mavrikiy
      ет, надо делать на Луне

      С тех пор, как великий украинский учёный-историк Бебик, объявил, что первыми на луне побывали великие у.к.р.ы - туда никого не пускают laughing
      Чёрный
      1. Mavrikiy Сегодня, 15:18
        Верю. Амстрог типичная свидомитская фамилия.
        Mavrikiy
        1. Чёрный Сегодня, 15:28
          Цитата: Mavrikiy
          Верю. Амстрог типичная свидомитская фамилия.

          Причём тут армстронг....если верить бебику, у.к.р.ы. побывали на луне за долго до открытия Колумбом америки.....да что я говорю, задолго до расцвета Рима wassat
          Чёрный
    2. Балу Сегодня, 15:17
      Цитата: Mavrikiy
      А смысл? Париж-Даккар в миниатюре (точнее в пробирке). Нет, надо делать на Луне. Там от +100 до -100 С, там бы мы оттянулись.



      Ракета не готова. Но в принципе...
      Балу
  4. soroKING Сегодня, 15:16
    вы почему опаздали!?
    я был на ралли...
    ..................................
    а вы, тоже с ралли?
    нет! я курил... laughing
    soroKING
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