В Волгограде стартовал конкурс «Военное ралли»

За право называться лучшими водителями в этом конкурсе поборются 12 экипажей в составе двух команд от России и Египта. Российскую команду представляют Южный, Центральный военные округа и Северный флот, ставшие лучшими в Вооружённых силах РФ по итогам отборочных этапов,

На юге России стартовал международный конкурс «Военное ралли» в рамках Армейских игр-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Маршрут проведения всех этапов «Военного ралли» проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность около 1,7 тыс. километров.Согласно информации, «для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации».Соревнования продлятся 8 дней. Сегодня был дан старт индивидуальной гонки, которая проходит по маршруту Волгоград - Астрахань общей протяженностью 470 км.Вторым этапом будет гонка преследования с совершением 310-километрового марша по маршруту Астрахань - Элиста.Завершающим этапом станет командная гонка (Элиста – Волгоград), протяженность трассы – 320 км.Каждая трасса включает в себя специальный участок, протяженностью более 200 км. Они проложены по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и др.Во вторник состоится награждение победителей первого этапа.