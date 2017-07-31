В России создан новый материал для строительства ракетных шахт и ядерных реакторов

С помощью современных технологий полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров. После того, как композит затворяется водой, происходит более плотная упаковка частиц за счет интенсификации гидратации цемента. Это придает строительному материалу повышенную прочность, долговечность, тепло- и влагоустойчивость,

Ученые Дальневосточного федерального университета создали новый экологичный материал повышенной прочности для строительства сооружений спецназначения, в том числе ракетных шахт, ядерных реакторов, гидротехнических объектов, передает Интерфакс-АВН сообщение вуза.Согласно информации, при создании материала использовались «отходы промышленного производства – щебень, зола, известняк, а также гиперпластификатор и компоненты обычного бетона».говорится в релизе.Отмечается, что полученный «материал может использоваться для строительства гидротехнических сооружений, пирсов, ракетных шахт, ядерных реакторов, взлетно-посадочных полос и других специальных сооружений».В настоящее время материал проходит проверку в инженерных войсках. Если разработка будет одобрена, ученые смогут претендовать на грант от Минобороны РФ, который планируется направить на дальнейшую доработку композита и его внедрение в производство.