17:57 31 июля

В России создан новый материал для строительства ракетных шахт и ядерных реакторов

Ученые Дальневосточного федерального университета создали новый экологичный материал повышенной прочности для строительства сооружений спецназначения, в том числе ракетных шахт, ядерных реакторов, гидротехнических объектов, передает Интерфакс-АВН сообщение вуза.



Согласно информации, при создании материала использовались «отходы промышленного производства – щебень, зола, известняк, а также гиперпластификатор и компоненты обычного бетона».


С помощью современных технологий полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров. После того, как композит затворяется водой, происходит более плотная упаковка частиц за счет интенсификации гидратации цемента. Это придает строительному материалу повышенную прочность, долговечность, тепло- и влагоустойчивость,
говорится в релизе.

Отмечается, что полученный «материал может использоваться для строительства гидротехнических сооружений, пирсов, ракетных шахт, ядерных реакторов, взлетно-посадочных полос и других специальных сооружений».

В настоящее время материал проходит проверку в инженерных войсках. Если разработка будет одобрена, ученые смогут претендовать на грант от Минобороны РФ, который планируется направить на дальнейшую доработку композита и его внедрение в производство.

Использованы фотографии: http://russianisland.ru
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Комментарии 36

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  1. Logall Сегодня, 15:54
    Могут же, чертяки!
    А для бытового использования, слабо?!?
    В промышленности точно можно использовать. Пусть немцы обзавидуются.
    Ещё бы маркетинг путёвый...
    Logall
    1. himRa Сегодня, 15:59
      Цитата: Logall
      А для бытового использования, слабо?!?

      передовые идеи и методы приходят с военки...
      но смущает ряд факторов ...например чем молоть до размеров ,,нано,, будут?терзают смутные сомнения
      С помощью современных технологий полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров
      himRa
      1. Logall Сегодня, 16:03
        Согласен. Взять наш с Вами интернет...
        Вот только не надо про ''нано''!
        Чубайса прочь от разработок!!!
        Logall
      2. novobranets Сегодня, 16:03
        Цитата: himRa
        чем молоть до размеров ,,нано,, будут?

        Наношаровой наночубомельницей. lol Нанотолий бы не влез в это дело.
        novobranets
        1. himRa Сегодня, 16:07
          Цитата: novobranets
          Наношаровой наночубомельницей.

          и при этом издавать наношум drinks
          himRa
          1. Alexey RA Сегодня, 16:34
            Цитата: himRa
            и при этом издавать наношум

            И делать всё это будут наностройбатовцы.
            Alexey RA
    2. RASKAT Сегодня, 16:06
      Ну вот опять, лучше бы создали материал что бы жилые дома стояли по 100 лет или что бы машины наши не ржавели в первые годы, а лучше что бы асфальт стоял лет 50 и не трескался и не ломался. Было бы намного полезней чем экологичные ракетные шахты.
      RASKAT
      1. badens1111 Сегодня, 16:55
        Цитата: RASKAT
        лучше бы создали материал что бы жилые дома стояли по 100 лет или что бы машины наши не ржавели в первые годы, а лучше что бы асфальт стоял лет 50 и не трескался и не ломался.

        В таком случае всю либеральную модель и сам капитализм на свалку,им не выгодно это,неужто не понятно?
        badens1111
      2. Velizariy Сегодня, 17:25
        Цитата: RASKAT
        лучше бы создали материал что бы жилые дома стояли по 100 лет или что бы машины наши не ржавели в первые годы, а лучше что бы асфальт стоял лет 50 и не трескался и не ломался

        Все это делать могут. Но вот только как же откаты и барыш с ремонтов??))
        Velizariy
    3. НасРать Сегодня, 16:28
      Цитата: Logall
      Пусть немцы обзавидуются.


      Немцы готовы в Крыму строить дороги из руин

      http://crimea.ria.ru/economy/20161210/1108345043.
      html
      НасРать
  2. himRa Сегодня, 15:54
    На основу всей строительной сферы замахнулись,волки...или проще пилить?кто что слышал?
    himRa
  3. хмурый лис Сегодня, 16:09
    Молодцы Ребята !!!!очень приятно читать такие новости !надеюсь ваше изобретение примут ,и начнут приотворять в жизнь! good good
    хмурый лис
  4. x.andvlad Сегодня, 16:09
    Согласно информации, при создании материала использовались «отходы промышленного производства – щебень, зола, известняк, а также гиперпластификатор и компоненты обычного бетона».
    Еще бытовой мусор научились бы перерабатывать с пользой для себя и для природы, совсем было бы хорошо.
    x.andvlad
    1. новичок Сегодня, 16:25
      давно я ждал, когда же начнут строймусор использовать. молодцы наши учёные. да кстати, насчёт асфальта. в инете пополась как то на глаза, наши создали самовостанавливающийся асфальт, сам адаптируется на температуру.
      новичок
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:11
    В России создан новый материал для строительства ракетных шахт и ядерных реакторов

    Вот, це дило. Опять мы "впереди планеты всей!"
    И пусть "капитан вселенной" включает печатный станок и засылает "своих наймитов", все равно буржуинам каюк.
    Mavrikiy
  6. tamnun Сегодня, 16:23
    С помощью современных технологий полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров

    ну всех то делов , начать измельчать компоненты до наноразмеров
    Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 до 100 нм[

    цемент
    Цементный порошок в основном состоит из зерен размером от 5—10 до 30—40 мкм.

    т.е размолоть требуется по сравнению с цементом раз в 100 как минимум.
    Ну если мы ещё добавим , что в бетон помимо цемента добавляется песок и щебень , то вот эту наносупербетонную смесь надо дробить до наночастиц всю.
    Я пропустил или разработчики этого супердевайса сознательно не написали стоимость этого неимеющиегоаналоговвмире порошка ?
    По чемнано бетон ? Кто то знает ?
    Что бы из него ракетные шахты строить ?
    laughing
    tamnun
    1. новичок Сегодня, 16:28
      ну раз проходит испытания, значит всё пучком: и цена и технология. а вы хотели прочитать руководство по проиводству?
      новичок
      1. tamnun Сегодня, 16:29
        Цитата: новичок
        ну раз проходит испытания, значит всё пучком: и цена и технология.

        Мне бы Ваш оптимизм
        Цитата: новичок
        а вы хотели прочитать руководство по проиводству?

        Нет , только цену за тонну.
        Больше не надо.
        tamnun
        1. новичок Сегодня, 16:32
          оптимизм оптимизмом, но уж если вышли на испытания, значит осталось дело за малым, доказать параметры. цену вы узнаете после госзакупки, может быть.
          новичок
          1. tamnun Сегодня, 16:35
            Цитата: новичок
            оптимизм оптимизмом, но уж если вышли на испытания, значит осталось дело за малым, доказать параметры

            А я как то думал , что на всё должно существовать техникоэкономическое обоснование. request
            Цитата: новичок
            цену вы узнаете после госзакупки, может быть.

            Вот это точно , распил нанобетона ещё никто не отменял.
            tamnun
            1. новичок Сегодня, 16:39
              я вас не понимаю. технология, продукт проходит испытания. причём продукт военного характера. многие компоненты засекречены, как и цена. вам вынь, да положь. ах уж эти мантры про распил_ вечно к ним прибегают, когда сказать нечего.
              новичок
              1. tamnun Сегодня, 16:47
                Цитата: новичок
                вас не понимаю. технология, продукт проходит испытания. причём продукт военного характера. многие компоненты засекречены,

                да ладно , Вам
                Отмечается, что полученный «материал может использоваться для строительства гидротехнических сооружений, пирсов, ракетных шахт, ядерных реакторов, взлетно-посадочных полос и других специальных сооружений».

                Цитата: новичок
                как и цена. вам вынь, да положь. ах уж эти мантры про распил_ вечно к ним прибегают, когда сказать нечего.

                Есть чего.
                Показатель стоимости ещё никто не отменял , как и техникоэкономическое обоснование проекта.
                Вы понимаете вообще о чем речь ?
                Так кто тот про цену что то слышал ?
                tamnun
                1. новичок Сегодня, 16:51
                  удивляюсь некоторым людям. хватит техническими терминами сыпать. вот я то понимаю, у вас с этим проблема. ни обоснований, ни чего то ещё вы не увидите, пока не пройдут испытания. тем паче, проект военного характера, возможно прорывной мирового масштаба. узнаете всё, в своё время.
                  новичок
                  1. tamnun Сегодня, 17:00
                    Цитата: новичок
                    удивляюсь некоторым людям. хватит техническими терминами сыпать. вот я то понимаю, у вас с этим проблема. ни обоснований, ни чего то ещё вы не увидите, пока не пройдут испытания. тем паче, проект военного характера, возможно прорывной мирового масштаба. узнаете всё, в своё время.

                    удачи.
                    laughing
                    tamnun
                    1. новичок Сегодня, 17:05
                      гранд мерси.
                      новичок
    2. ultra Сегодня, 16:40
      Сколько в Израиле скиздили на покупке подводных лодок? laughing
      ultra
      1. tamnun Сегодня, 16:43
        Цитата: ultra
        Сколько в Израиле скиздили на покупке подводных лодок? laughing

        Не успели - в тюрьму пойдут.
        tamnun
    3. Мимопроходящий Сегодня, 17:13
      Цитата: tamnun
      ну всех то делов , начать измельчать компоненты до наноразмеров

      Пресс релиз писал типичный журналамер, поэтому там про измельчение нанопорошков из отходов.
      Если перевести с журналамерского на обычный, то вся соль изобретения (уверен на 99%) - в гиперпластификаторе. Тема известна уже не один десяток лет. но видимо новый вариант пластификатора существенно лучше старого. А тема отходов идет пиар-довеском, этаким агро-маркером для широкой публики,типа тема очередного пластификатора никому не интересна, а вот если предложить из мусора делать непобедимые ракетные шахты, это будет резонансно.
      Мимопроходящий
      1. tamnun Сегодня, 17:15
        Цитата: Мимопроходящий
        Цитата: tamnun
        ну всех то делов , начать измельчать компоненты до наноразмеров

        Пресс релиз писал типичный журналамер, поэтому там про измельчение нанопорошков из отходов.
        Если перевести с журналамерского на обычный, то вся соль изобретения (уверен на 99%) - в гиперпластификаторе. Тема известна уже не один десяток лет. но видимо новый вариант пластификатора существенно лучше старого. А тема отходов идет пиар-довеском, этаким агро-маркером для широкой публики,типа тема очередного пластификатора никому не интересна, а вот если предложить из мусора делать непобедимые ракетные шахты, это будет резонансно.

        Вполне вероятно. hi
        tamnun
        1. himRa Сегодня, 17:28
          Если кому интересно есть работы Казанских ученых:
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          himRa
    4. ADmA_RUS Сегодня, 17:35
      Сразу видно "специалиста". Измельчить не проблема, проблема не дать наночастицами собирается в аглорамираци.
      ADmA_RUS
      1. tamnun Сегодня, 17:39
        Цитата: ADmA_RUS
        Сразу видно "специалиста". Измельчить не проблема, проблема не дать наночастицами собирается в аглорамираци.

        До наночастиц ? Вы уверены ?
        У меня друг занимается переработкой микросхем и разного другого лома для вытаскивания драг.металлов и мелит всю эту хрень. sad
        Размелите до наночастиц- хочу посмотреть.компоненты бетона - сотни тысячь тонн.
        И что бы дешовый был. laughing
        tamnun
        1. ADmA_RUS Сегодня, 17:54
          Вопросы к автору статьи. Я лишь сказал, что измельчение не главная трудность при работе с наноматериалом.
          И как правило нанодобавки в композиции по количеству не привышают 1%, а чаще 0,1% и менее.
          Ещё раз, не знаете тему, чего лезете?
          ADmA_RUS
  7. Proton Сегодня, 16:36
    Кой кого в етот нанобетон бы и закатать не грех laughing главное сделать,а кандитдатуры найдуться.
    Proton
  8. Михаил м Сегодня, 16:42
    Судя по прилагаемому перечню возможного применения, материал получился не из дешёвых, для спецсооружений годится, а дома и дороги по старинке строить будем. Да и по поводу внедрения технологии в промышленных масштабах терзают смутные сомнения. Обычно ждём, когда заграница изладит оборудование и нам продаст.
    Михаил м
  9. mahoney Сегодня, 17:05
    Новый материал "распиливарий"?
    mahoney
  10. Комментарий был удален.
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