17:57 31 июля

В Подмосковье задержаны двое сторонников ИГ

В Московской области задержаны двое сторонников группировки ИГ (запрещена в РФ), ожидавших инструкций от главарей из Сирии по подготовке террористической атаки, передает РИА Новости сообщение УФСБ по Владимирской области.



Согласно информации, подозреваемые являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, и проживали во Владимирской области.


По данным пресс-службы, мужчины «поддерживали контакты с членами ИГ, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики, и ожидали конкретных указаний по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления СВУ (самодельных взрывных устройств) и по подбору объектов для совершения террористического акта».

Сообщается, что в ходе допросов «задержанные подтвердили факты контактов с террористами». По словам подозреваемых, после совершения терактов они должны были выехать в Афганистан для вступления в группировку ИГ.

Один из них дал признательные показания в призывах к терроризму.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:25
    подозреваемые являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона
    Нашим властям что в кайф, бороться с этими выходцами? Вместо введения визового режима и запрета на работу у нас их толп голодранцев.Мерзко на это всё смотреть.Что нужно чтобы произошло.Чтобы выше перечисленное наши власти исполнили?
    Наблюдатель2014
    1. maxim947 Сегодня, 16:31
      Спасибо спецам.
      maxim947
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:36
        maxim947
        Спасибо спецам.
        Спецам то спасибо .Только вот понять невозможно.Накой эту публику к нам запускают.Чтобы потом целую систему содержать и придумывать как с ними тут бороться?! Где логика?Кому вы в России хорошо делаете?Для чего нам тут ,всё это вы (я про "наши" власти) делаете?
        Наблюдатель2014
        1. капрал Сегодня, 16:43
          Цитата: Наблюдатель2014
          Накой эту публику к нам запускают

          Самый простой пример. Клининговая фирма по уборке подьездов жилих домов. С ЖКХ берут 600 руб в месяц за пятиэтажный подъезд. Таджикам-мойщикам платят 300 р.
          Это самый низовой вид деятельности, и то выгодно. request
          капрал
    2. с-т Petrov Сегодня, 16:49
      у стран у которых визовый режим с азией - там нет террактов?

      визы панацея? серьезная преграда? без визы взорваться не вариант?

      Нашим властям что в кайф, бороться с этими выходцами? Вместо введения визового режима и запрета на работу у нас их толп голодранцев.Мерзко на это всё смотреть.Что нужно чтобы произошло.Чтобы выше перечисленное наши власти исполнили?


      у детей тоже все просто. и визы решают проблемы

      и запрета на работу у нас их толп голодранцев


      запретили азиатам ездить со своими правами - очереди увеличились в разы на маршрутки, потому что половина гаража осталась на стоянке

      и дума сразу начала думать как решать проблему и отменять свое решение, потому что я, например, никогда бы не пошел работать на те условия и за те деньги как и любой здравомыслящий русский

      а если за другие деньги - то будьте готовы к удорожанию проезда. Мне так кажется. ЖА и в любой сфере заменить гастарбайтеров на нас - будьте готовы к увеличению итоговой суммы за товар/услугу

      с-т Petrov
      1. ava09 Сегодня, 17:24
        Цитата: с-т Petrov
        у детей тоже все просто. и визы решают проблемы

        Визы не решают проблемы, визы помогают упорядочивать решение проблемы. А ваша позиция не совсем понятна, вы что, за проходной двор в России? Так мы это уже проходили в 90-е годы, когда у Алкаша, в правительстве, и ещё много где, работали "консультантами" кадровые работники Западных спецслужб. Они нам, кстати, конституцию редактировали. А дворник - террорист и шпион - одного поля ягода. Это от воли или безволия властей. Не хочется их откровенно оккупационной окраски, у нас и так практически вся экономика контролируется финансовой мафией из-за бугра, финансовый сектор особенно. Врагам России в России не место!
        ava09
    3. Logall Сегодня, 16:54
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что нужно чтобы произошло.Чтобы выше перечисленное наши власти исполнили?

      Нужно, чтобы граждане РФ начали работать! Я работаю по (почти) всей стране. Спрашиваю у Генподрятчиков:''почему Вы нанимаете Джамшутов?''
      Ответ был прост: ''Русские не едут''!
      Зато по домам плачутся: работы нет, да зарплаты маленькие..
      Logall
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:59
        Ответ был прост: ''Русские не едут''!


        слишком большая зарплата у руководителей и слишком маленькая у рабочих.
        А совесть/справедливость и бизнес вещи взаимоисключающие себя

        с-т Petrov
        1. Logall Сегодня, 17:24
          Дома зарплата 20000, в сочи40000, в Москве 50000, в Оймяконе 80000.
          Это рабочим!!!
          Logall
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:05
        Logall
        Спрашиваю у Генподрятчиков:''почему Вы нанимаете Джамшутов?''
        Ответ был прост: ''Русские не едут''!
        Вот поэтому всех подрядчиков нужно лишить возможности набирать не россиян.И зарплату поднять пришлось бы и условия нормальные сделать.А не как у скотов и с кидаловом на зарплату Эти отмазки про ''Русские не едут''! Читать тошнит.
        Наблюдатель2014
      3. ava09 Сегодня, 17:36
        Цитата: Logall
        Цитата: Наблюдатель2014
        Что нужно чтобы произошло.Чтобы выше перечисленное наши власти исполнили?

        Нужно, чтобы граждане РФ начали работать! Я работаю по (почти) всей стране. Спрашиваю у Генподрятчиков:''почему Вы нанимаете Джамшутов?''
        Ответ был прост: ''Русские не едут''!
        Зато по домам плачутся: работы нет, да зарплаты маленькие..

        Хотелось обругать, да ладно... Кто только не упрекал русских в лени и разгильдяйстве...? И вы туда же. Джамшут зарабатывая в России копейки, у себя на родине считается состоятельным и спокойно содержит свою семью за счёт разницы в ценах. Я не понаслышке знаю как кидают на Северах работодатели на деньги, да и зарплата там далека от той, что фигурирует в слухах. Да, немногие там "поднимают бабки", но это сотрудники Газпрома, Новотэка и им подобным, но их по отношению к числу там горбатящихся без выходных по 10 и более часов в день за 25 - 30 т. руб, очень немного. Так что, не надо тут защищать барыг - работодателей и приводить "среднюю температуру по больнице", или вы из их числа? А может просто ...?
        ava09
        1. Logall Сегодня, 17:55
          Цитата: ava09
          Джамшут зарабатывая в России копейки

          Москва ст.м. Автозаводская. ''Парк Легенд'' Джамшут зарабатывает 45000. Повторяю у меня дома з.п.20000.
          Logall
  2. Anglorussian Сегодня, 17:11
    Все рассуждают с важным видом о скорой крышке для Европы-мусли де развалят. А ситуевину в России не видят в упор. А ведь в Россию понаехало много откровенно ненавидящих русских азиатов. Они едут не работать а жить,и при первой возможности устраиваются и вытесняют местных. А вы все ждете когда еллоустоун рванет good
    Anglorussian
  3. Монархист Сегодня, 17:31
    Спасибо спецам, что мух не ловят,а работают. Вот только я думаю о другом: бабуин по каким-то ,не о них сейчас,причинам вскаламутил весь мир , а теперь отвалил.
    Монархист
  4. урапатриот Сегодня, 17:35
    В.В.Путин: "В Сирии наши Вооруженные Силы сражаются, прежде всего, за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан"
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/politika/2494776

    Я думаю это супергениальный ХПП по борьбе с террористами в действии. Безвиз не отменяют чтобы заманить всех этих выродков в Россию и здесь их обезвредить. А тех кто не повелся на безвиз и не приехал в Россию, мы в Сирии калибрами уничтожим. Так что все происходит в соответствии с мудрыми предначертаниями нашего руководства. А если кому-то это покажется странным, или не правильным, то во-первых: "мы не все знаем", а во-вторых: "вали из России либеральная сволочь, коммуняка упоротый, навальненыш" - нужное подчеркнуть.
    урапатриот
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:42
      урапатриот
      Я думаю это супергениальный ХПП по борьбе с террористами в действии. Безвиз не отменяют чтобы заманить всех этих выродков в Россию и здесь их обезвредить
      laughing good wassat Гениально !
      Наблюдатель2014
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