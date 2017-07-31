В Подмосковье задержаны двое сторонников ИГ
В Московской области задержаны двое сторонников группировки ИГ (запрещена в РФ), ожидавших инструкций от главарей из Сирии по подготовке террористической атаки, передает РИА Новости сообщение УФСБ по Владимирской области.
Согласно информации, подозреваемые являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, и проживали во Владимирской области.
По данным пресс-службы, мужчины «поддерживали контакты с членами ИГ, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики, и ожидали конкретных указаний по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления СВУ (самодельных взрывных устройств) и по подбору объектов для совершения террористического акта».
Сообщается, что в ходе допросов «задержанные подтвердили факты контактов с террористами». По словам подозреваемых, после совершения терактов они должны были выехать в Афганистан для вступления в группировку ИГ.
Один из них дал признательные показания в призывах к терроризму.
Согласно информации, подозреваемые являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, и проживали во Владимирской области.
По данным пресс-службы, мужчины «поддерживали контакты с членами ИГ, которые находятся на территории Сирийской Арабской Республики, и ожидали конкретных указаний по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления СВУ (самодельных взрывных устройств) и по подбору объектов для совершения террористического акта».
Сообщается, что в ходе допросов «задержанные подтвердили факты контактов с террористами». По словам подозреваемых, после совершения терактов они должны были выехать в Афганистан для вступления в группировку ИГ.
Один из них дал признательные показания в призывах к терроризму.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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