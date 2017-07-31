Украина намерена судить россиянина Агеева, а не обменивать его
Киев против включения в список для обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными задержанного украинской стороной в Луганской области гражданина России Виктора Агеева, настаивая, что он является военным преступником, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Вместе с тем, по ее словам, представители ОРДЛО согласились исключить из списка лиц, которых они требуют освободить, "два десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе".
И.Геращенко отметила, что подобный шантаж недопустим. По ее словам, украинская сторона ради освобождения украинских заложников готова к компромиссу по освобождению и передаче другой стороне тех, кто подпадает под действие минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство.
24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные, по данным Киева, обезвредили диверсионно-разведывательную группу. Четырех человек задержали, среди них и россиянина В.Агеева. Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. 22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.
ОРДЛО (так в Киеве называют территории ЛДНР) включили в свои требования об освобождении российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе- написала на своей странице в Фейсбуке Геращенко, передает "Интерфакс-АВН" .
Вместе с тем, по ее словам, представители ОРДЛО согласились исключить из списка лиц, которых они требуют освободить, "два десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе".
Это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, но которые совершили тяжелые преступления - "беркутовцев", которые расстреливали "Небесную сотню", организаторов терактов в Одессе и Харькове- написала она.
И.Геращенко отметила, что подобный шантаж недопустим. По ее словам, украинская сторона ради освобождения украинских заложников готова к компромиссу по освобождению и передаче другой стороне тех, кто подпадает под действие минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство.
24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные, по данным Киева, обезвредили диверсионно-разведывательную группу. Четырех человек задержали, среди них и россиянина В.Агеева. Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. 22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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