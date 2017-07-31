Украина намерена судить россиянина Агеева, а не обменивать его

ОРДЛО (так в Киеве называют территории ЛДНР) включили в свои требования об освобождении российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе

Это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, но которые совершили тяжелые преступления - "беркутовцев", которые расстреливали "Небесную сотню", организаторов терактов в Одессе и Харькове