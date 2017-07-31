17:57 31 июля

Украина намерена судить россиянина Агеева, а не обменивать его

Киев против включения в список для обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными задержанного украинской стороной в Луганской области гражданина России Виктора Агеева, настаивая, что он является военным преступником, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

ОРДЛО (так в Киеве называют территории ЛДНР) включили в свои требования об освобождении российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе
- написала на своей странице в Фейсбуке Геращенко, передает "Интерфакс-АВН" .

Украина намерена судить россиянина Агеева, а не обменивать его



Вместе с тем, по ее словам, представители ОРДЛО согласились исключить из списка лиц, которых они требуют освободить, "два десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе".

Это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, но которые совершили тяжелые преступления - "беркутовцев", которые расстреливали "Небесную сотню", организаторов терактов в Одессе и Харькове
- написала она.

И.Геращенко отметила, что подобный шантаж недопустим. По ее словам, украинская сторона ради освобождения украинских заложников готова к компромиссу по освобождению и передаче другой стороне тех, кто подпадает под действие минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные, по данным Киева, обезвредили диверсионно-разведывательную группу. Четырех человек задержали, среди них и россиянина В.Агеева. Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. 22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:56
    С них станется!.. Потом все эти заявления украинских политиков и писанина в инете будет передана в суд!
    Владыка Ситх
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:02
      400 арийцев драпающих через границу от ополчения не надо было отпускать. Уложить лицом в грязь всех и почки поотбивать на всякий случай за войну против своих. Вот бы был материал для обмена

      тошнит от благородства. прямо фу. отпустить 400 рыл убогих укровоинов и потом мыкаться с проблемами вызволения 5-10 человек.

      Не помню уже было оружие у этих вояк или они границу с котелками только перебегали. Вообще знатная была ситуация

      с-т Petrov
    2. Копчёный Сегодня, 17:02
      Потом это когда? Когда то давно Европа переделала галичан и они не вернулись к исходному состоянию, с чего Вы решили, что всё вернётся на круги своя?
      Копчёный
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:05
        Европе уже надоела Украина, они из-за нее получают санкции против России в ущерб своим европейским компаниям. Одни убытки экономически и политические.
        Владыка Ситх
        1. tamnun Сегодня, 17:14
          Цитата: Владыка Ситх
          Европе уже надоела Украина, они из-за нее получают санкции против России в ущерб своим европейским компаниям.

          Вы слышали от Франции или Германии заявление о снятии санкций ?
          Другие там всейравно не рулят.
          Цитата: Владыка Ситх
          Одни убытки экономически и политические.

          Извините меня конечно , но признать вас , с точки зрения Европы -- убытки ещё большие.
          tamnun
          1. Владыка Ситх Сегодня, 17:22
            А нас и не признают и плевать мы хотели на их не признание. Насчет санкций, пообщайтесь с немецкими и французскими предпринимателями. Они как поставляли свою продукцию так и поставляют. Как заключали сделки так и заключают.
            Владыка Ситх
            1. tamnun Сегодня, 17:25
              Цитата: Владыка Ситх
              А нас и не признают и плевать мы хотели на их не признание

              Не уверен , что все в ЛДНР так вот прям и хотели на это плевать.
              Я да же как то уверен , что Вы в меньшинстве.
              Цитата: Владыка Ситх
              Насчет санкций, пообщайтесь с немецкими и французскими предпринимателями. Они как поставляли свою продукцию так и поставляют.

              Смотря что под санкциями.
              Вам же эмбарго не объявили.
              Цитата: Владыка Ситх
              Как заключали сделки так и заключают.

              Пример можно , скажем по банковской сфере , высокотехнологичном оборудовании , ну то что реально в санкционном списке.
              tamnun
              1. Владыка Ситх Сегодня, 17:29
                Да ерунда это все с банковским сектором. Нельзя компаниям из оборонки брать кредиты в США и Европе? И что? Они могут их взять в Азии, да даже в Израиле.
                Япония наложила санкции и отказалась поставлять гигантские краны для строительства Керченского моста. Так Россия в США купила. С США товарооборот за последние три года увеличился на 140% за счет того, что Европа под напором США ввела санкции и теперь США сами же продают это же оборудование.

                США через санкции выдавила Европу с рынка России, а сами занимают эту нишу.
                Владыка Ситх
                1. tamnun Сегодня, 17:32
                  Цитата: Владыка Ситх
                  Да ерунда это все с банковским сектором. Нельзя компаниям из оборонки брать кредиты в США и Европе? И что? Они могут их взять в Азии, да даже в Израиле.

                  Серьёзно ?
                  Думаю Вы очень сильно ошибаетесь.
                  Цитата: Владыка Ситх
                  Япония наложила санкции и отказалась поставлять гигантские краны для строительства Керченского моста. Так Россия в США купила.

                  Можно ссылку ?
                  Цитата: Владыка Ситх
                  что Европа под напором США ввела санкции и теперь США сами же продают это же оборудование.

                  Я уверен , Вы как и Захарченко все свои слова , подтвердите фактами hi
                  tamnun
                  1. Владыка Ситх Сегодня, 17:38
                    Вот что я точно не буду делать, так это в инете ссылки искать и приводить в качестве фактов. После чего вы заявите, что ссылки не те и сайты не те. А если те, то не подтверждено, что это событие произошло. А если подтверждено, то продали в три дорого. И так до бесконечности. Мост строится? Строится! Краны чьего производства? А как же санкции?

                    Тоже самое про банковские счета олигархов. И это после банковского кризиса в США в 2008? И после всяких блокировок счетов? Вы думаю спорить не будете, что счета олигархов в офшорах, а не в американских банках. Кстати американские олигархи тоже не держат деньги в собственных банках.

                    Эти все пляски вокруг санкций в США и Европе давно признали не эффективными или мало эффективными, думаю вы с этим спорить тоже не будете.
                    Владыка Ситх
                    1. tamnun Сегодня, 17:46
                      Цитата: Владыка Ситх
                      Вот что я точно не буду делать, так это в инете ссылки искать и приводить в качестве фактов

                      Я не сомневался
                      Цитата: Владыка Ситх
                      После чего вы заявите, что ссылки не те и сайты не те. А если те, то не подтверждено, что это событие произошло

                      А Вы попробуйте , против фотографий вообще трудно спорить.
                      Цитата: Владыка Ситх
                      . А если подтверждено, то продали в три дорого. И так до бесконечности. Мост строится? Строится! Краны чьего производства? А как же санкции?

                      Ну так фотографии пожалуйста в судию .
                      Как и то что они как минимум новые и были куплены после санкций

                      Цитата: Владыка Ситх
                      Тоже самое про банковские счета олигархов. И это после банковского кризиса в США в 2008? И после всяких блокировок счетов?

                      О чем речь ?
                      Цитата: Владыка Ситх
                      Вы думаю спорить не будете, что счета олигархов в офшорах, а не в американских банках

                      Есть и есть , ни все банковские операции можно проводить с офшоров.
                      Не всякому офшору дадут кредит.
                      Да и причем тут все олигархи и их офшоры -- мы говорим про конкретных людей и компаниях которые под санкциями.
                      У вас есть факты что они получают на западе кредиты ?
                      Цитата: Владыка Ситх
                      Эти все пляски вокруг санкций в США и Европе давно признали не эффективными или мало эффективными, думаю вы с этим спорить тоже не будете.

                      Буду , достаточно посмотреть на падение уровня жизни в России и желание политического руководства что бы эти санкции отменили.
                      tamnun
          2. Partyzan Сегодня, 17:49
            Извините меня конечно , но признать вас , с точки зрения Европы -- убытки ещё большие.
            извините а признать Албанию, а бомбить Белград? - это же так толерантно и по гейропейски recourse
            Partyzan
    3. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:03
      Цитата: Владыка Ситх
      С них станется!.. Потом все эти заявления украинских политиков и писанина в инете будет передана в суд!

      Конечно. Вот как только отомстим за Моторолу, Гиви, Дремова, Беднова, Ищенко, Мозгового и Жилина, возьмем Мариуполь, да упраздним томожню между ЛНР и ДНР, и сразу-же подадим документы в суд.
      Молодой_Коммунист
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:04
        Конечно. Вот как только отомстим за Моторолу, Гиви, Дремова, Беднова, Ищенко, Мозгового и Жилина, возьмем Мариуполь, да упраздним томожню между ЛНР и ДНР, и сразу-же подадим документы в суд.


        ну ты то тут главный мститель как не крути. подавала документов в суд. непримиримый форумный воен. Гроза Кремля и Путина. Уничтожитель Медведева. Братель Мариуполя

        с-т Petrov
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:26
          Цитата: с-т Petrov
          и на их не признание. Насчет санкций, пообщайтесь с немецкими и французскими предпринимателями. Они как поставляли свою продукцию так и поставляют. Как заключали сделки так и заключают.

          ВЫ считаете, что не надо мстить за убитых комбатов, убирать таможню между двума половинками Малороссии и брать Мариуполь?
          Молодой_Коммунист
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:26
            считаю что вам лично пора этим заняться. Или добро от Медведева ждете?
            с-т Petrov
    4. Logall Сегодня, 17:04
      А Васька слушает и ест!
      Если бы не было громогласных заявлений, то может, что-нибудь начало получаться. А так сперва растреплят планы, а потом удивляются– почему не выходит.
      Но нам это на руку, конечно...
      Logall
    5. igor67 Сегодня, 17:05
      Цитата: Владыка Ситх
      С них станется!.. Потом все эти заявления украинских политиков и писанина в инете будет передана в суд!

      Сергей, а как же заявление матери Агеева, что он является воееннослужащим и она не имеет понятия, что он делал в Украине.
      igor67
    6. tamnun Сегодня, 17:10
      Цитата: Владыка Ситх
      С них станется!.. Потом все эти заявления украинских политиков и писанина в инете будет передана в суд!

      в какой суд ?
      Если выполнят Минск 2 -- в ы останетесь Украиной ( в украинский суд подавать будете ) , если не выполнят , вы в лучшем случае будете как Абхазия - никем не признанные и суд точно так же.
      Ну а присоединить к России - ну это из области фантастики -- Россия не сторона конфликта -- как говорит Путин., да и суд России юристдикции над краиной не имеет.
      Так , что , уважаемый Владыка , смотрите на вещи реально , что бы не выглядеть как Захарченко.
      С уважением hi
      tamnun
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:19
        Так , что , уважаемый Владыка , смотрите на вещи реально , что бы не выглядеть как Захарченко.
        С уважением hi


        Россия сама делает реальность - а другие работают потом с этой реальностью. Соглашаются или одевают очки - уже не важно.

        Прецедент в Косово создан - остальное есть последствия этого глупого шага и слом реальности) Просто вы об этом особо не вспоминаете - ведь вам по телевизору показывают Крым и Донбасс)

        Не все же западному миру Россиюшку перед фактами ставить. С грузией не уяснили реальность? Значит добавят)

        За Белград еще ответите (с)
        с-т Petrov
        1. tamnun Сегодня, 17:22
          Цитата: с-т Petrov
          Россия сама делает реальность - а другие работают потом с этой реальностью. Соглашаются или одевают очки - уже не важно

          я Вам да же больше скажу - Вы то же написали абсолютно реальный пост ? И что с этого ? Да ничего.
          Реальность она разная бывает , в Зимбабве то же живут в реальности , зимбабвийской, а в Люксембурге - в реальности , люксембуржской.
          В ДНР в ДНРовской , а в Киеве - в киевской.
          В одном месте бомбы падают , в другом - нет. И всё это реальность.
          tamnun
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:23
            В одном месте бомбы падают , в другом - нет. И всё это реальность.


            И только от России сейчас зависит - будут ли падать бомбы на Банковую или Крещатик =] А не от США и Европы.

            Начали не мы - мы воспользовались правом геополитического прецедента. Это очень удобно)

            с-т Petrov
            1. tamnun Сегодня, 17:30
              Цитата: с-т Petrov
              И только от России сейчас зависит - будут ли падать бомбы на Банковую или Крещатик =] А не от США и Европы

              Только от Америки зависит , будут падать бомбы на Пхеньян или нет.
              Мысль поняли ?НЕТ ?
              Если бы всё вот так от России зависело , ниодна бы страна бывшего Соц.лагеря , а тем более СССР не ушла бы в НАТО.
              Тогда бы до сих пор в России на каждом бы углу кричали -- БОЛЬШЕ САНКЦИЙ!!!
              Если Вы думаете , что Россия более свободна в своих поступках чем Америка или Нвропа - вы глубоко ошиьаетесь.
              tamnun
              1. с-т Petrov Сегодня, 17:32
                Если Вы думаете , что Россия более свободна в своих поступках чем Америка или Нвропа - вы глубоко ошиьаетесь.


                вы просто ошибаетесь сравнивая Россию образца 1999 года, когда мы не могли ничего сделать со сломом наших интересов и Россию образца 2017 года.

                Пока ваши коллеги так ошибались как вы - войска РФ остановились в 16 км от Тбилиси, ну и добавкой спустя 6 лет Крым отошел к России в следствие прекрасной специальной операции по захвату полуострова

                В следующих сериях все будет еще интереснее. Россия сосредотачивалась)

                Только от Америки зависит , будут падать бомбы на Пхеньян или нет.


                ха-ха. судя по всему потолок омерики в данный момент это операция по взятию Моссула и пуск 5 десятков томагавков по пустой авиабазе.

                А вы уже замахнулись на страну обладающую ЯО и средствами его доставки. Я не говорю про мотивацию той армии и про радушный прийом омериканских военнослужащих на земле Ына)

                с-т Petrov
                1. tamnun Сегодня, 17:36
                  Цитата: с-т Petrov
                  вы просто ошибаетесь сравнивая Россию образца 1999 года, когда мы не могли ничего сделать со сломом наших интересов и Россию образца 2017 года.

                  Действительно ошибаюсь.
                  Россия 1999г , развивающаяся , без санкций ,с постоянно растущим уровнем жизни населения.
                  С дружественной Украиной , Грузией и другими странами.
                  Я ничего не пропустил ?
                  Цитата: с-т Petrov
                  Пока ваши коллеги так ошибались как вы - Крым отошел к России в следствие прекрасной специальной операции по захвату полуострова

                  А я думал по волеизъявлению народа belay
                  Ну Крым ваш.
                  Замечательно , а как со всем остальным ?
                  Цитата: с-т Petrov
                  В следующих сериях все будет еще интереснее. Россия сосредотачивалась)

                  Хорошо , вон Игры престолов - 7-ой сезон.
                  А сколько поубивали по дороге тех , которые должны были вроде жить и жить. request
                  tamnun
                  1. с-т Petrov Сегодня, 17:39
                    Действительно ошибаюсь.
                    Россия 1999г , развивающаяся , без санкций ,с постоянно растущим уровнем жизни населения.
                    С дружественной Украиной , Грузией и другими странами.
                    Я ничего не пропустил ?


                    вы просто живете в альтернативной реальности) Мы были под санкциями США до 2012 года с 74. А растущий уровень это конечно круто - если учесть что в 98 было полное дно и просто опускаться было грубо говоря некуда)

                    А про "дружественные страны" я со времен двух операций на Кавказе помню. Как нам помогали что хохлы что грузины, что турция, что сша

                    Дружественные страны) ага) Вы либо прикалываетесь либо реально...

                    Замечательно , а как со всем остальным ?


                    И Донбасс тоже будет. Мы украинцам про Крым намекали с 1996 года - они лиш улыбались и рассказывали как после окончания сроков аренды - наш флот уплывет в Новороссийск

                    Ну такие же мечтайтели)

                    А сколько поубивали по дороге тех , которые должны были вроде жить и жить.


                    сколько русских убили в 90-е вы даже представить себе не можете. (хотя наверное в этот момент вы решили переехать, что я действительно) Тогда нас убивали пока мы сдавали интересы государственные - ну если будут убивать пока мы их восстанавливаем - ну видимо у русских судьба такая
                    с-т Petrov
                    1. с-т Petrov Сегодня, 17:47
                      Вообще шакалам повезло с патроном США - когда патрону станет не до них - я прямо буду наслаждаться киселевым и новостями)

                      Посмотрю на украину и грузию и польшу и латвию и на их действия. Прямо хочу хочу)

                      Да и что я лукавлю - на вас без вашего главного союзника и на ваш гонор очень хочу посмотреть после этого)

                      А так то интересно - кем будет Латвия без США или кем будет Грузия или кто там еще из этих... И какого будет их поведение в отношении РФ)

                      В этой ситуации приятно осознавать что Россия останется Россией) а шакалы будут скулить и переобуваться на лету) и петь оды любви к РФ )
                      с-т Petrov
  2. Хубун Сегодня, 17:03
    Ага, кадровый военный, вчерашний срочник
    Хубун
  3. mahoney Сегодня, 17:04
    Когда хватают наших стараются по тихому обменять на своих, но если журналисты запалили...то все. Суд и т.д.
    mahoney
  4. Velizariy Сегодня, 17:05
    Историю с одним израильским капралом, захваченным Хезбаллой, все помнят? Что стало с Бейрутом и, собственно, с Хезбаллой?
    Velizariy
    1. tamnun Сегодня, 17:12
      Цитата: Velizariy
      Историю с одним израильским капралом, захваченным Хезбаллой, все помнят?

      Хесболла не захватывала Шалита.
      tamnun
      1. Velizariy Сегодня, 17:14
        Ну кто там захватил, не помню, ну вы поняли) ответка была очень не легкой для них.
        Velizariy
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