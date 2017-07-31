17:58 31 июля

Завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, сегодня завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который проводится на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщил главный судья конкурса, начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Николаевич Марусин.

По итогам проведения первого этапа лидирует команда Новосибирского высшего военного командного училища, представляющая Россию, на втором месте команда из Узбекистана, третье место за республикой Беларусь, четвертое место за Китаем, пятое место за Казахстаном, шестое и седьмое соответственно за командами из Армении и Зимбабве.

Завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»



Конкурс состоит из пяти этапов – «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

В конкурсе принимают участие сильнейшие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, Российской Федерации, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Участие иностранных команд в международном конкурсе войсковых разведчиков демонстрирует стремление к развитию и укреплению военного сотрудничества. Старт состязаний войсковых разведчиков одной из самых закрытых структур говорит о расширении уровня доверия и дружественных связей между нашими армиями. Команды в напряженной борьбе демонстрируют свое высочайшее профессиональное мастерство, сплоченность и несгибаемую волю к победе.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 7

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  1. новичок Сегодня, 17:12
    удивил Узбекистан. разочаровала Армения. посмотрим как дальше будет.
    новичок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
      Меня Зимбабве удивило..Они то как приклеились ? laughing Ну все равно молодцы ,им самое сложное маскироваться..
      ОТДЕЛ
      1. новичок Сегодня, 17:30
        у меня энциклопедия спецназа стран мира, так вот там там написано, узбекские спецслужбы наравне с туркменскими наименее изучены, тк весьма закрыты. привлекались для обучения янки, по некоторым данным узбеки и туркмены копируют модель спецов запада, янки. армяне же полностью сохранили структурно и по подготовке систему ГРУ. поэтому удивлён. держет марку спецназ РФ. посмотрим, что принесут следующие два дня.
        новичок
    2. Pirogov Сегодня, 17:29
      Цитата: новичок
      удивил Узбекистан. разочаровала Армения. посмотрим как дальше будет.

      Да и китайцы как то не блеснули ,что лично для меня удивительно.
      Pirogov
      1. новичок Сегодня, 17:32
        да, первый день соревнований довольно таки любопытен.
        новичок
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:31
    Старт состязаний войсковых разведчиков одной из самых закрытых структур говорит о расширении уровня доверия и дружественных связей между нашими армиями.
    А у меня вопрос: Кто был из НАТОвких наблюдателей и "где он был с 8-00 до 11-00"?
    Mavrikiy
    1. новичок Сегодня, 17:33
      он похмелялся с чекистом. лучше бы вчера помер.
      новичок
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