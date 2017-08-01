В Киеве назвали дискриминационным закон РФ о гражданстве для украинцев
Российский закон, упрощающий получение гражданства и вида на жительства для украинцев, ущемляет права граждан Украины, передает РИА Новости заявление МИД республики.
В Киеве полагают, что документ «является продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают в России», в том числе и на Крымском полуострове, который Украина продолжает считать своей территорией.
Принятие закона свидетельствует «о полном неуважении международного права», заявили в МИД.
Ранее Владимир Путин подписал закон, в который, в частности, упрощает процесс получения гражданства для украинцев. Документ вступает в силу с 1-го сентября.
Нормативный акт предусматривает, что жители Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая – направляется в Киев.
Указанное заявление заменит справку, которую ранее необходимо было получить в украинских ведомствах, и которую Киев в последнее время перестал выдавать совсем.
Такая же процедура предусмотрена для украинцев, желающих получить вид на жительство.
В Киеве полагают, что документ «является продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают в России», в том числе и на Крымском полуострове, который Украина продолжает считать своей территорией.
Принятие закона свидетельствует «о полном неуважении международного права», заявили в МИД.
Ранее Владимир Путин подписал закон, в который, в частности, упрощает процесс получения гражданства для украинцев. Документ вступает в силу с 1-го сентября.
Нормативный акт предусматривает, что жители Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая – направляется в Киев.
Указанное заявление заменит справку, которую ранее необходимо было получить в украинских ведомствах, и которую Киев в последнее время перестал выдавать совсем.
Такая же процедура предусмотрена для украинцев, желающих получить вид на жительство.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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