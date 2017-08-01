10:17 01 августа

В Киеве назвали дискриминационным закон РФ о гражданстве для украинцев

Российский закон, упрощающий получение гражданства и вида на жительства для украинцев, ущемляет права граждан Украины, передает РИА Новости заявление МИД республики.



В Киеве полагают, что документ «является продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают в России», в том числе и на Крымском полуострове, который Украина продолжает считать своей территорией.


Принятие закона свидетельствует «о полном неуважении международного права», заявили в МИД.

Ранее Владимир Путин подписал закон, в который, в частности, упрощает процесс получения гражданства для украинцев. Документ вступает в силу с 1-го сентября.

Нормативный акт предусматривает, что жители Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая – направляется в Киев.

Указанное заявление заменит справку, которую ранее необходимо было получить в украинских ведомствах, и которую Киев в последнее время перестал выдавать совсем.

Такая же процедура предусмотрена для украинцев, желающих получить вид на жительство.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Чёрный Сегодня, 09:54
    Никого мнение укрохунты не интересует
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 09:57
      Цитата: Чёрный
      Никого мнение укрохунты не интересует

      Видимо Киев уже завалили заявлениями об отказе от украинского гражданства еще до 1 сентября wassat
      хрыч
      1. Страшный_Л. Сегодня, 10:00
        Принятие закона свидетельствует «о полном неуважении международного права», заявили в МИД (Украины).

        о как, о международном праве вспомнили?
        Страшный_Л.
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:03
        Клим Чугункин продолжает бредить . Видать , новая партия чего-то ядрёного поступила ... wassat
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 10:09
          Не, Паша, это они по примеру своего кумира Маккейна бошки себе решили трепанировать, чтобы быть похожими! Фанатизм вещь затягивающая!
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
            Ну тогда надо было с азов начинать : по примеру Маккейна получить ракету в дупу и во вьетнамской отхожей яме пару годков попариться . soldier
            bouncyhunter
        2. Монос Сегодня, 10:13
          Паша, привет hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Видать , новая партия чего-то ядрёного поступила ...

          Им арбузы из Херсона приволокли. Обожрались, наверное...
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
            Здрав буде , Витя ! hi drinks Это что же получается : ждали , пока USAID им "правильной" начинкой нафарширует арбузы ? wassat
            bouncyhunter
      3. Чёрный Сегодня, 10:04
        Ну да.МИД Украины дал понять, что вольную может дать только хозяин, когда нерабы отработают на него положенный срок wassat
        Чёрный
  2. HAM Сегодня, 09:57
    Жадность и зависть сгубит Чугункина..
    HAM
    1. Балу Сегодня, 09:59
      Цитата: HAM
      Жадность и зависть сгубит Чугункина..

      Скорее некомпетентность и менталитет "шестерки" в составе ОПГ.
      Балу
      1. HAM Сегодня, 10:04
        Согласен с Вами, "компетентных" в правительстве украины не видно,одни "шестёрки"..
        HAM
  3. Лесник Сегодня, 09:58
    Чето, я с утра туго соображаю... А собственно где-"правовая дискриминация и ущемление прав граждан Украины"(с)???
    Лесник
    1. Антон Болдаков Сегодня, 10:02
      Ущемляются права украинских ведомств - раньше они выдавали нужную бумагу, а теперь их просто ставят перед фактом.
      Антон Болдаков
    2. Tusv Сегодня, 10:10
      Цитата: Лесник
      А собственно где-"правовая дискриминация и ущемление прав граждан Украины"(с)

      Кровавый Путин выкривляет прямые извилины гарных хлопцивь
      Tusv
  4. Masya Masya Сегодня, 10:07
    Чёт я мозг сломала, не срастется у меня... как закон
    упрощающий получение гражданства и вида на жительства для украинцев,

    является продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины
    recourse
    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 10:13
      Цитата: Masya Masya
      Чёт я мозг сломала, не срастется у меня... как закон
      упрощающий получение гражданства и вида на жительства для украинцев,

      является продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины
      recourse


      Возьмите скакалку в правую руку, потом переложите в левую . Если не поможет, попробуйте поскакать. таким образом вам возможно удастся смоделировать рабочую ситуацию и мышление Климкина. не, я не шучу...
      Балу
  5. злой партизан Сегодня, 10:12
    Как может быть ДИСКРИМИНАЦИННЫМ закон, который РАСШИРЯЕТ возможности для получения гражданства РФ??
    злой партизан
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