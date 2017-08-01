13:51 01 августа

Мотострелковая дивизия ЮВО проведет первые стрельбы из ЗРК «Тор-М2» в октябре

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, завершили курс обучения на новейших ЗРК «Тор-М2» в учебном центре войск ПВО, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.

Мотострелковая дивизия ЮВО проведет первые стрельбы из ЗРК «Тор-М2» в октябре


В завершении курса обучения личный состав примет на вооружение подразделений батарейные комплекты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2", на которых в составе подразделений в октябре текущего года проведет первые стыковочные стрельбы на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области,
говорится в релизе.


Сообщается, что «после завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой».

Тактический ЗРК «Тор-М2» производит Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в «Алмаз-Антей»).

«В полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению ЗРК, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности», – добавил в округе.

По данным агентства, комплекс способен обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные, одновременно вести огонь по четырем из них. Он может использоваться для борьбы с массированными атаками современных средств воздушного нападения. Технические характеристики зенитных ракет позволяют эффективно бороться против малоразмерных и высокоманевренных целей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Logall Сегодня, 11:04
    Вижу шасси ГМ, сразу ностальгия приходит, по армейским денькам. Правда на моем БУК стоял.
    Я был молод...
    Но и сейчас не стар...
    Logall
  2. Монархист Сегодня, 11:32
    Отрадная информация. Побольше бы таких новостей.
    К сожалению есть и обратная сторона медали: у каких-то дядей портится настроение, а это ведёт к нарушению пищеварения и словесный диареи.
    Пока какие-то дали хорошо кушают у них благодатное настроение, а как только проблемы с пищеварением Анальный начинает вопить:" там и там грабють и обижать простой люд.Вова виноват"
    Монархист
  3. san4es Сегодня, 11:51
    Тактический ЗРК «Тор-М2»
    san4es
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