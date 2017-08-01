Мотострелковая дивизия ЮВО проведет первые стрельбы из ЗРК «Тор-М2» в октябре

В завершении курса обучения личный состав примет на вооружение подразделений батарейные комплекты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2", на которых в составе подразделений в октябре текущего года проведет первые стыковочные стрельбы на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области,

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, завершили курс обучения на новейших ЗРК «Тор-М2» в учебном центре войск ПВО, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «после завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения прибудут в пункты постоянной дислокации уже с новой боевой техникой».Тактический ЗРК «Тор-М2» производит Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в «Алмаз-Антей»).«В полевых условиях личный состав выполнит сдачу нормативов по развертыванию и приведению в готовность к применению ЗРК, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности», – добавил в округе.По данным агентства, комплекс способен обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные, одновременно вести огонь по четырем из них. Он может использоваться для борьбы с массированными атаками современных средств воздушного нападения. Технические характеристики зенитных ракет позволяют эффективно бороться против малоразмерных и высокоманевренных целей.