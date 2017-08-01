МО Филиппин: Сопротивление близ Марави продолжают не более 40 игиловцев

Филиппинские СМИ сообщают об успехе войск и полицейских формирований на острове Минданао. Речь идёт об операции в городе Марави, который в течение нескольких месяцев находился под оккупацией террористов так называемого «Исламского государства» (* запрещено в РФ). Сегодня филиппинская пресса пишет о том, что фактически весь Марави взят под контроль правительственными силами Филиппин.Зона оккупации ИГИЛ (*) сузилась до двух деревень, располагающихся в пригороде Марави.Сообщается, что успех филиппинской армией был закреплён после того, как бойцам удалось взять под свой контроль мост, ранее соединявшей территории, захваченные террористами. Теперь ключевые позиции игиловцев остались только по одну сторону моста, что позволяет тщательно спланировать и довести до успешного завершения очередной этап контртеррористической операции на Минданао. По заявлениям официальной Манилы, сопротивление оказывают не более 40 террористов, удерживающих в качестве заложников до сотни местных мусульман - главным образом в большой мечети близ города.По данным ООН, жертвами боевых действий в районе Марави за последние несколько месяцев стали не менее 460 человек. При этом не сообщается, идёт ли речь исключительно о гражданском населении или учтены и потери среди филиппинских силовых структур.В главном военном ведомстве Филиппин сообщают о том, что на данный момент идёт сбор данных, касающихся возможного подтверждения информации о ликвидации главаря филиппинского отделения ИГИЛ (*) Иснилона Хапилона.