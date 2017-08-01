13:51 01 августа

МО Филиппин: Сопротивление близ Марави продолжают не более 40 игиловцев

Филиппинские СМИ сообщают об успехе войск и полицейских формирований на острове Минданао. Речь идёт об операции в городе Марави, который в течение нескольких месяцев находился под оккупацией террористов так называемого «Исламского государства» (* запрещено в РФ). Сегодня филиппинская пресса пишет о том, что фактически весь Марави взят под контроль правительственными силами Филиппин.
Зона оккупации ИГИЛ (*) сузилась до двух деревень, располагающихся в пригороде Марави.

Сообщается, что успех филиппинской армией был закреплён после того, как бойцам удалось взять под свой контроль мост, ранее соединявшей территории, захваченные террористами. Теперь ключевые позиции игиловцев остались только по одну сторону моста, что позволяет тщательно спланировать и довести до успешного завершения очередной этап контртеррористической операции на Минданао. По заявлениям официальной Манилы, сопротивление оказывают не более 40 террористов, удерживающих в качестве заложников до сотни местных мусульман - главным образом в большой мечети близ города.

По данным ООН, жертвами боевых действий в районе Марави за последние несколько месяцев стали не менее 460 человек. При этом не сообщается, идёт ли речь исключительно о гражданском населении или учтены и потери среди филиппинских силовых структур.


МО Филиппин: Сопротивление близ Марави продолжают не более 40 игиловцев


В главном военном ведомстве Филиппин сообщают о том, что на данный момент идёт сбор данных, касающихся возможного подтверждения информации о ликвидации главаря филиппинского отделения ИГИЛ (*) Иснилона Хапилона.

Использованы фотографии: http://www.yenisafak.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 11:18
    Дутерте конечно мужик в самом правильном понимании этого слова. ЕГо бы в замы к Путину)
    Черный_Ватник
    1. Владимирец Сегодня, 11:21
      Цитата: Черный_Ватник
      Дутерте

      А у него чего за медаль на груди? С олимпиады в Рио? what
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
        Привет , Саня ! hi drinks
        Цитата: Владимирец
        А у него чего за медаль на груди? С олимпиады в Рио?

        Угу . Олимпийский чемпион по забиванию шурупов молотком и завинчиванию гвоздей отвёрткой . lol
        bouncyhunter
        1. Владимирец Сегодня, 11:27
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Саня !

          Привет, Паша, а ты с кем сейчас поздоровался? request
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
            Женя , дружище , звыняй - я параллельно по мылу общаюсь , вот и накосячил ... feel С тобой я здоровался , конечно . drinks
            bouncyhunter
        2. Балу Сегодня, 11:31
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Саня ! hi drinks
          Цитата: Владимирец
          А у него чего за медаль на груди? С олимпиады в Рио?

          Угу . Олимпийский чемпион по забиванию шурупов молотком и завинчиванию гвоздей отвёрткой . lol

          Он чемпион мира по отстрелу наркоманов. yes
          Балу
      2. Чёрный Сегодня, 11:29
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Черный_Ватник
        Дутерте

        А у него чего за медаль на груди? С олимпиады в Рио? what

        С ЧМ по плаванию laughing
        Чёрный
    2. Житель Мордора Сегодня, 11:21
      Это ж надо ради звёздочки лишней такую ересь нести... good
      Житель Мордора
      1. Черный_Ватник Сегодня, 11:36
        Да уж, звездочек хочу, аж сон потерял.
        Черный_Ватник
        1. Житель Мордора Сегодня, 11:50
          Да оно и видно.
          Житель Мордора
          1. Черный_Ватник Сегодня, 12:02
            Могли бы и не палить контору, как же я теперь без звездочек. Сердца у вас нет.
            Черный_Ватник
    3. Чёрный Сегодня, 11:21
      ...я чесно говоря думал, чтот там уже всё затихло.
      Чёрный
      1. Балу Сегодня, 11:23
        С террористами не должно быть преговоров, смерть врагам.
        Балу
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:50
          смерть врагам.
          ... и пособникам. В этом вы правы. Дутерте с этим справляется так же как и с наркоторговцами.
          rotmistr60
      2. reservist Сегодня, 12:05
        не в чистом поле же воюют ...


        у филиппинской армии тоже потери ...
        reservist
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