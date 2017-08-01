СМИ: Йеменские вооружённые отряды прорвали границу Саудовской Аравии
Из Йемена приходят сообщения о том, что представители Народных комитетов (вооружённые отряды, состоящие из хуситов и их союзников) за последние несколько дней нанесли существенный урон саудовской армии, действующей на йеменской территории. Мало того, представителям упомянутых йеменских и пройменских вооружённых отрядов удалось осуществить операции против саудовских солдат на территории самой Саудовской Аравии. При этом заявлено о действиях на саудовской территории "йеменской армии".
Информационный ресурс AMN сообщает, что вооружённые группы с территории Йемена проникли в Саудовскую Аравию и осуществили нападения на воинские части в округах Джизан, Азир и Наджран.
Так, в районе населённого пункта Азир (Саудовская Аравия) снайперами были убиты трое саудовских военнослужащих. Несколько десятков были убиты и ранены в результате обстрела в районе Аль-Рабоах. Потери понесла саудовская армия и в районе Наджрана. Йеменская сторона заявляет об уничтожении пяти единиц военной техники саудовских войск. При этом заявлено, что якобы удар по наземной военной технике нанесли самолёты ВВС СА, "посчитавшие", что это техника йеменских вооружённых формирований.
Известно о том, что хуситские отряды сумели прорваться через границу Саудовской Аравии несколько дней назад. В результате в юго-западных провинциях СА и вспыхнули ожесточённые бои. Отмечается, что несмотря на многократный перевес в живой силе и технике со стороны войск Саудовской Аравии, активность представителей упомянутых «Народных комитетов» Йемена не снижается. Не помогают Эр-Рияду даже закупки американского оружия на многие миллиарды долларов.
Информационный ресурс AMN сообщает, что вооружённые группы с территории Йемена проникли в Саудовскую Аравию и осуществили нападения на воинские части в округах Джизан, Азир и Наджран.
Так, в районе населённого пункта Азир (Саудовская Аравия) снайперами были убиты трое саудовских военнослужащих. Несколько десятков были убиты и ранены в результате обстрела в районе Аль-Рабоах. Потери понесла саудовская армия и в районе Наджрана. Йеменская сторона заявляет об уничтожении пяти единиц военной техники саудовских войск. При этом заявлено, что якобы удар по наземной военной технике нанесли самолёты ВВС СА, "посчитавшие", что это техника йеменских вооружённых формирований.
Известно о том, что хуситские отряды сумели прорваться через границу Саудовской Аравии несколько дней назад. В результате в юго-западных провинциях СА и вспыхнули ожесточённые бои. Отмечается, что несмотря на многократный перевес в живой силе и технике со стороны войск Саудовской Аравии, активность представителей упомянутых «Народных комитетов» Йемена не снижается. Не помогают Эр-Рияду даже закупки американского оружия на многие миллиарды долларов.
Использованы фотографии: www.almasdarnews.com
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