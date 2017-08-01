13:51 01 августа

СМИ: Йеменские вооружённые отряды прорвали границу Саудовской Аравии

Из Йемена приходят сообщения о том, что представители Народных комитетов (вооружённые отряды, состоящие из хуситов и их союзников) за последние несколько дней нанесли существенный урон саудовской армии, действующей на йеменской территории. Мало того, представителям упомянутых йеменских и пройменских вооружённых отрядов удалось осуществить операции против саудовских солдат на территории самой Саудовской Аравии. При этом заявлено о действиях на саудовской территории "йеменской армии".

СМИ: Йеменские вооружённые отряды прорвали границу Саудовской Аравии


Информационный ресурс AMN сообщает, что вооружённые группы с территории Йемена проникли в Саудовскую Аравию и осуществили нападения на воинские части в округах Джизан, Азир и Наджран.


Так, в районе населённого пункта Азир (Саудовская Аравия) снайперами были убиты трое саудовских военнослужащих. Несколько десятков были убиты и ранены в результате обстрела в районе Аль-Рабоах. Потери понесла саудовская армия и в районе Наджрана. Йеменская сторона заявляет об уничтожении пяти единиц военной техники саудовских войск. При этом заявлено, что якобы удар по наземной военной технике нанесли самолёты ВВС СА, "посчитавшие", что это техника йеменских вооружённых формирований.

Известно о том, что хуситские отряды сумели прорваться через границу Саудовской Аравии несколько дней назад. В результате в юго-западных провинциях СА и вспыхнули ожесточённые бои. Отмечается, что несмотря на многократный перевес в живой силе и технике со стороны войск Саудовской Аравии, активность представителей упомянутых «Народных комитетов» Йемена не снижается. Не помогают Эр-Рияду даже закупки американского оружия на многие миллиарды долларов.

Использованы фотографии: www.almasdarnews.com
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Комментарии 33

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  1. Владимирец Сегодня, 11:49
    После слова "прорвали" представилась Курская дуга или Сталинград, а тут, оказывается, несколько ДРГ проникли через границу СА. what
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
      Жень , главное - громкий заголовок . wink
      bouncyhunter
    2. Shurik70 Сегодня, 11:57
      Цитата: Владимирец
      После слова "прорвали" представилась Курская дуга или Сталинград, а тут, оказывается, несколько ДРГ проникли через границу СА. what

      У них это называется "массированный прорыв".
      На который Сауды ответят "тотальным ударом" и разбомбят два гаража. Правда, промахнутся, и попадут в мечеть во время молитвы.
      Но вообще-то рад за Йемен. Борются за свою Родину на территории врага.
      А что маловато - вода камень точит. Русские партизаны у Наполеона пять-шесть бойцов в день уничтожали, а в итоге во Францию мало кто вернулся.
      Shurik70
      1. Монархист Сегодня, 12:53
        Shurik, как свидетельствует генерал Коленкур: французский армии в первую очередь досаждали казаки Ростова,а потом отряды: Сеславина, Фигнерра , а местные партизанские отряды угрожали мародерам
        Монархист
    3. Geisenberg Сегодня, 11:57
      Цитата: Владимирец
      После слова "прорвали" представилась Курская дуга или Сталинград, а тут, оказывается, несколько ДРГ проникли через границу СА. what


      Тут видимо ДРГ численностью с мотострелковый батальон ... Да и масштабы не те. Курская дуга по протяженности примерно как граница между Йеменом и КСА.
      Geisenberg
      1. Владимирец Сегодня, 12:01
        Цитата: Geisenberg
        Тут видимо ДРГ численностью с мотострелковый батальон

        Думается, меньше.
        "снайперами" - вполне могла быть снайперская пара.
        "в результате обстрела в районе Аль-Рабоах" миномет с расчетом или несколько гранатометчиков.
        "якобы удар по наземной военной технике нанесли самолёты ВВС СА" тут вообще без участия хуситов могло обойтись.
        Владимирец
        1. Geisenberg Сегодня, 12:55
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Geisenberg
          Тут видимо ДРГ численностью с мотострелковый батальон

          Думается, меньше.
          "снайперами" - вполне могла быть снайперская пара.
          "в результате обстрела в районе Аль-Рабоах" миномет с расчетом или несколько гранатометчиков.
          "якобы удар по наземной военной технике нанесли самолёты ВВС СА" тут вообще без участия хуситов могло обойтись.


          Вполне может быть и так. Но :
          1. Первый раз слышу о шайтан-снайперсокй паре в пустыне за сотню километров от своей территории на территории врага.
          2. Расчёт - это пять человек + миномёт + запас мин. Такое просто так вот не появится в пустыне и не начнёт обстреливать укреплённые позиции. Должно быть как минимум транспорт и охранение. А это уже не пять человек, далеко не пять.
          3. Может с их участием а может и без, но результат на лицо. Скорее всего что-то третье - самострел ) но по вине хуситов )).

          Думается мне, что КСА в скором времени превратится в саудовский Вьетнам, где каждый бугорок будет стрелять по содомитам. В общем всё равно мотострелковая рота там будет постреливать или батальон. Результат будет для КСА очень не приятный.
          Geisenberg
          1. Владимирец Сегодня, 13:05
            Цитата: Geisenberg
            Первый раз слышу о шайтан-снайперсокй паре в пустыне за сотню километров от своей территории на территории врага.

            Я не нашел упоминаемый в статье "населенный пункт Азир", но административный округ Азир (Асир) граничит с Йеменом, это совсем не сотня километров.
            Владимирец
    4. g1v2 Сегодня, 11:58
      Там приграничные районы КСА - это когда-то отжатые у того же Йемена территории. Население там саудовскую власть совсем не поддерживает и вполне лояльно относится к хуситам и салеховцам . Тч хотя это и территория саудитов, но по факту как дома там именно хуситы, благодаря поддержке местного населения. Отсюда - хуситы всегда имеют развединфу - кто , где и когда движется.
      g1v2
      1. Geisenberg Сегодня, 12:57
        Цитата: g1v2
        Там приграничные районы КСА - это когда-то отжатые у того же Йемена территории. Население там саудовскую власть совсем не поддерживает и вполне лояльно относится к хуситам и салеховцам . Тч хотя это и территория саудитов, но по факту как дома там именно хуситы, благодаря поддержке местного населения. Отсюда - хуситы всегда имеют развединфу - кто , где и когда движется.


        Совершенно справедливо. Население в основном шииты, земли бывшие Йеменские. Уже давно говорили, что КСА лишится этих земель если не закончит бузу в Йемене спонсировать. К тому всё и идёт.
        Geisenberg
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:50
    СМИ: Йеменские вооружённые отряды прорвали границу Саудовской Аравии

    А как же Абрамсы, и прочие "летающие танки"? А, понимаю-понимаю. Там еще нужен боец, а где его взять?
    Mavrikiy
    1. Geisenberg Сегодня, 12:58
      Абрамсы стали бобрамсами, летающие танки - присели. Боец стал не боец а совсем баба. )
      Geisenberg
  3. Житель Мордора Сегодня, 11:51
    Молодцы. Похоже командный состав получал образование в СССР.
    Житель Мордора
    1. НасРать Сегодня, 11:53
      Цитата: Житель Мордора
      Молодцы. Похоже командный состав получал образование в СССР.


      И как же Вы это определили? Читаете между строк?
      НасРать
      1. Житель Мордора Сегодня, 11:55
        Слово "похоже" означает предположение.
        Учиться, учиться и учиться! Так завещал великий Ленин.
        Житель Мордора
        1. НасРать Сегодня, 12:01
          Цитата: Житель Мордора
          Слово "похоже" означает предположение.


          Предположение...?? а на чем оно основано? Где в статье хоть намёк на это? Или бабка на скамеечке сказала? Буйная фантазия взыграла!

          Цитата: Житель Мордора
          Идите учиться по новому.


          Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти!
          НасРать
          1. Житель Мордора Сегодня, 12:03
            Хамить то не надо. Жлобство не к лицу Человеку. Правда если Вы себя к столь высокому виду не относите то...
            Житель Мордора
            1. НасРать Сегодня, 12:05
              Цитата: Житель Мордора
              Хамить то не надо. Жлобство не к лицу Человеку. Правда если Вы себя к столь высокому виду не относите то...

              Интересно девки пляшут.... Это кто тут начал хамить.....А исправились.....а след то остался...
              НасРать
              1. Житель Мордора Сегодня, 12:18
                В чем хамство?
                В этом что ли?
                Идите учиться по новому.
                Просто не понравилось построение своей же мысли. Где Вы там хамство то увидели?
                Житель Мордора
                1. НасРать Сегодня, 12:42
                  я уже забыл об этой беседе....
                  НасРать
    2. Монархист Сегодня, 13:12
      Ещё не факт, что учились в СССР: могли учиться и в странах социалистической ориентации .
      Их командиров могли готовить и янки: они многих учили и в зависимости от выгоды могли и хуситских командиров готовить
      Монархист
  4. Geisenberg Сегодня, 11:53
    Не даром же Йеменцев называют воинами Аллаха. Вот они и громят содомитов. Вообще молодцы они.
    Geisenberg
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    Босоногие ребята с калашами колотят вооруженных до зубов новейшим оружием и экипированных с иголочки саудовцев. Вот, что значит сила духа.
    rotmistr60
    1. nikolaev Сегодня, 13:38
      я - за босоногих и отважных!
      nikolaev
  6. RUS96 Сегодня, 11:56
    Нужен котёл laughing
    RUS96
    1. Geisenberg Сегодня, 12:59
      Цитата: RUS96
      Нужен котёл laughing


      Размером до Иордании )
      Geisenberg
  7. savage1976 Сегодня, 12:04
    Ну что, поддержим демократические силы освобождения Саудовской Аравии от фашснгтонского диктата.!!!
    savage1976
  8. Толстоевский Сегодня, 12:10
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  9. ButchCassidy Сегодня, 12:30
    Навешают йеменцы саудитам звездюлей и правильно сделают. Когда в Йемене рождается мальчик, то ему дарят автомат Калашникова, а в КСА походу дарят мешок раздолбайства...
    ButchCassidy
  10. УАЗ 452 Сегодня, 13:17
    А ведь если сравнить военные бюджеты, оснащённость современным вооружением, то разница даже не в разы, а на порядки! Да, не всё решают деньги и крутые дорогие игрушки с навороченной электроникой (хоть и они явно помогают).
    УАЗ 452
  11. Монархист Сегодня, 13:23
    Я бы репортерам порекомендовал не гоняться за ярким выражениями,а то из мухи выдувают слона и так повсеместно. А тут надо сделать ещё поправки на пропаганду ( хуситам выгодно приукрашивать)+ восточная традиция - больше шуму
    Монархист
  12. Печенег Сегодня, 13:31
    Не помогают Эр-Рияду даже закупки американского оружия на многие миллиарды долларов. Воюют не техника и деньги, а люди. Вот здесь у СА и большие проблемы, проблемы наемной армии.
    Печенег
  13. nikolaev Сегодня, 13:36
    молодцы! Самое правильное :вести войну на территории противника
    nikolaev
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