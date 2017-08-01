В центре Луганска произошел взрыв, поврежден памятник защитникам ЛНР
В результате мощного взрыва, произошедшего в центре Луганска в ночь на 1 августа, был поврежден памятник защитникам Республики, передает ЛугансИнфоЦентр
Ранее памятник уже пытались подорвать. Так, в ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные заложили взрывное устройство под монумент защитникам ЛНР "Они отстояли Родину". В результате инцидента незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.
Как позднее уточнил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко, памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" в результате взрыва, который произошел в ночь на 1 августа, получил серьезные повреждения.
Взрыв, который разбудил многих горожан и был слышен в ряде районов Луганска, прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". В результате частично пострадал памятник защитникам Республики "Они отстояли Родину". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции- говорится в сообщении
Ранее памятник уже пытались подорвать. Так, в ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные заложили взрывное устройство под монумент защитникам ЛНР "Они отстояли Родину". В результате инцидента незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.
Как позднее уточнил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко, памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" в результате взрыва, который произошел в ночь на 1 августа, получил серьезные повреждения.
Взрывное устройство было заложено между фигурой ополченца и картой (Республики). В результате подрыва памятник получил сильные разрушения- заявил подполковник.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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