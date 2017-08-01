13:51 01 августа

В центре Луганска произошел взрыв, поврежден памятник защитникам ЛНР

В результате мощного взрыва, произошедшего в центре Луганска в ночь на 1 августа, был поврежден памятник защитникам Республики, передает ЛугансИнфоЦентр

Взрыв, который разбудил многих горожан и был слышен в ряде районов Луганска, прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". В результате частично пострадал памятник защитникам Республики "Они отстояли Родину". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции
- говорится в сообщении

В центре Луганска произошел взрыв, поврежден памятник защитникам ЛНР



Ранее памятник уже пытались подорвать. Так, в ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные заложили взрывное устройство под монумент защитникам ЛНР "Они отстояли Родину". В результате инцидента незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.

Как позднее уточнил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко, памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" в результате взрыва, который произошел в ночь на 1 августа, получил серьезные повреждения.

Взрывное устройство было заложено между фигурой ополченца и картой (Республики). В результате подрыва памятник получил сильные разрушения
- заявил подполковник.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Житель Мордора Сегодня, 11:54
    Пока не будет воли к физическому уничтожению верхов свинарника 404 - люди будут гибнуть и при "перемирии" на передке и в своих домах.
    Житель Мордора
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:55
      ЛДНР настоящий проходной двор для СБУ , что хотят то и делают .
      Spartanez300
      1. Владимирец Сегодня, 11:57
        Цитата: Spartanez300
        ЛДНР настоящий проходной двор для СБУ , что хотят то и делают .

        Границы, как таковой, нет, сочувствующие Украине тоже имеются, безденежные тоже.
        Владимирец
        1. Zibelew Сегодня, 12:02
          Вот можете себе представить ДРГ Абвера или вермахта, бегающую по Москве и взрывающую памятники?
          Zibelew
          1. Владимирец Сегодня, 12:03
            Цитата: Zibelew
            Вот можете себе представить ДРГ Абвера или вермахта, бегающую по Москве и взрывающую памятники?

            Ну так это и не ВОВ, а гражданская.
            Владимирец
          2. УАЗ 452 Сегодня, 13:06
            У них тогда хватало и более интересных целей.
            УАЗ 452
        2. УАЗ 452 Сегодня, 13:14
          Похоже, все уже забыли, почему в 2014 году в РФ вошёл Крым, но не вошёл Донбасс. Проведённые тогда социологические исследования показывали долю пророссийского населения Крыма на уровне 80%, а в Донбассе - 50-60%, доля же придерживавшихся антироссийских позиций - около 20% (остальные - хатаскрайники). Не все они свалили из ЛДНР (да и с чего бы они должны это делать?). Так что удивительного, если и вна Украине рушат памятники героям АТО, и в ЛДНР - ополченцам? Гражданская война, она никогда и нигде ещё не велась по рыцарски.
          УАЗ 452
  2. Комментарий был удален.
    1. Подрезчик Сегодня, 11:57
      А эти укровояки умеют только с памятниками воевать, на передовой вонь наверное стоит от поноса! am
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 12:15
        Александр, привет hi
        на передовой вонь наверное стоит от поноса!
        не от поноса, проспиртованному организму он не грозит, от низвергнутого от выпитого лишнего - да laughing
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 12:27
          Володя, мое почтение! hi А еще от страха, и эта вонь называется "запахом мужества"! laughing
          Подрезчик
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    Если уже была попытка подрыва, то хоть бы видеокамеру установили с выходом на отдел милиции. Ищите ребята среди местных, чувствуется, что различной нацшвали у вас окопалось достаточно.
    rotmistr60
  4. Geisenberg Сегодня, 11:59
    Раз такой символ серьезный почему охрану не выставили ? На крайняк скрытое наблюдение или хотя бы камеры ...
    Geisenberg
  5. Черный_Ватник Сегодня, 12:04
    У них там война или проходной двор?
    Черный_Ватник
  6. Толстоевский Сегодня, 12:09
    еще раз повод задуматься, нужны ли пленные сатанисты
    Толстоевский
  7. anjey Сегодня, 12:43
    во всей красе проявился бандеровский талант на подлые "из за угла" делишки..
    anjey
  8. УАЗ 452 Сегодня, 13:04
    Защитить все объекты потенциальных диверсий в принципе невозможно. Если играть от глухой обороны, то такие пощёчины будут иметь место регулярно. Должна быть жёсткая и как минимум равноценная ответка (совершенно не обязательно взрывать именно памятники). Недавняя полоса убийств известных командиров ДНР/ЛНР прекратилась лишь после того, как скоропостижно представились парочка полканов СБУ.
    УАЗ 452
Картина дня