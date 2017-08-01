В центре Луганска произошел взрыв, поврежден памятник защитникам ЛНР

Взрыв, который разбудил многих горожан и был слышен в ряде районов Луганска, прогремел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов". В результате частично пострадал памятник защитникам Республики "Они отстояли Родину". Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции

Взрывное устройство было заложено между фигурой ополченца и картой (Республики). В результате подрыва памятник получил сильные разрушения