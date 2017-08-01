13:51 01 августа

Турчинов: Уровень денежного довольствия ВСУ нужно довести до натовского

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов решил высказаться по поводу уровня денежного довольствия военнослужащих ВСУ и других силовых структур страны. По словам человека, подписавшего приказ о начале гражданской войны на Украине, «финансирование военнослужащих должно приближаться к натовским стандартам». По словам Турчинова, решение от 2015 года о минимальном уровне денежного довольствия в 7 тыс. грн. для военнослужащего, стало «во многом определяющим».

Секретаря СНБО цитирует УНИАН :
Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась. В то же время для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы. Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 тыс. гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады - полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19,5 тыс. гривен. Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти - 9115 гривен, доплата за ранг - 800 гривен. А у комбрига должностной оклад - 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно ещё «аж» 135 гривен. Кстати, даже оклад государственного служащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига, и составляет 4200 гривен.


Турчинов: Уровень денежного довольствия ВСУ нужно довести до натовского



Турчинов заявил, что оклады военнослужащих не должны быть меньше окладов госслужащих:
Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причём с учётом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений. Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличения для военнослужащих.


По словам Турчинова, он отправил предложения по доведению денежного довольствия военнослужащих до «натовского уровня» в правительство Украины.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/turchynov
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Комментарии 37

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  1. SS68SS Сегодня, 12:01
    С Россией рассчитываться значит не хотят. А тут...
    "Где деньги Зин?" Больные однако.
    Популизм и не более.
    SS68SS
    1. Подрезчик Сегодня, 12:05
      Глупый секретарь, деньги где взять то? Там эта армия "контрактно-профессиональная" зажата поборами старшими младших! "До натовского уровня..." ...умалишенные! fool
      Подрезчик
      1. Владимирец Сегодня, 12:07
        Цитата: Подрезчик
        деньги где взять то?

        Турчинов не с того начал, надо довести довольствие НАТО до уровня Украины, это проще. А сэкономленные средства отдать Турчинову. yes
        Владимирец
      2. Shurik70 Сегодня, 12:11
        Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих

        Так это же в нормальном государстве
        Победите коррупцию, конфискуйте имущество взяточников - и деньги будут, и нормальная армия будет.
        Правда, Турчинова там не будет
        Shurik70
      3. Partyzan Сегодня, 12:19
        Глупый секретарь, деньги где взять то?
        поднимет, и свою личную армию поведет на Киев hi
        Partyzan
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:12
      Какой смельчак перед камерой позировать крутизной так и пышит , а появись российские солдаты так штаны сразу полные бы от дерьма стали .
      Spartanez300
      1. Pivot Сегодня, 12:35
        Причём даже по телевизору.
        Pivot
    3. Tusv Сегодня, 12:14
      Цитата: SS68SS
      "Где деньги Зин?" Больные однако.

      В этой стране с больничних дерут налог на больничниые. Какие больные? Тама уси здоровые на голову laughing
      Tusv
    4. 30 вис Сегодня, 12:25
      Мне вообще фиолетово ,платят денежное довольствие ,укро свидомым бийцям ,или не платят . Пусть они все там передушат друг друга . Крысы в бочке ..Человек Родине служит не за деньги ,а за честь ! Долг Родины сделать так , что б военнослужащий выполняя свою работу знал , что его родные здоровы ,сыты ,обуты и нет жилищных проблем .
      30 вис
  2. Житель Мордора Сегодня, 12:01
    Человек влагалище вещает.
    Ну ну. Влажные мрииииии.
    Житель Мордора
    1. Чёрный Сегодня, 12:03
      Начните с тыщщы гривень в день, ушлёпки wassat
      Чёрный
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    Уровень денежного довольствия ВСУ нужно довести до натовского

    Вот это насмешил. Интересно, наверное собой остался очень доволен. Любит фашист красоваться в форме и с оружием. Наверное уже дважды "ветеран" и свое денежное довольствие повысил.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Привет , Гена ! hi Слова этого пастора - прелюдия к очередному "Дайте денюх !" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:17
        Привет, hi Паша! Это очередная проповедь пастора развешавшей уши пастве. А денежки даже американцы сократили. правда пообещали летальное оружие (как будто до этого не поставляли в тихомолку).
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
          Вот скакуасы и восполнят недостаток финансирования продажей матрасного летального оружия . А вообще , отправлять в страну , где идёт гражданская война оружие для "недопущения эскалации" это очень по-американски . Надеюсь дожить до того дня , когда и хозяевам и прочим прочим вурдалакам воздастся сторицей за всё .
          bouncyhunter
  4. Романенко Сегодня, 12:05
    Уровень жизни в стране доведите до нормального, тогда и все остальные уровни к нему подтянутся!
    Болтуны, налижутся американских задниц и несут охинею!
    Романенко
  5. papas-57 Сегодня, 12:08
    Пастору - начни с себя, откажись от зарплаты. Слабо?
    papas-57
  6. Толстоевский Сегодня, 12:08
    суровый и беспощадный укроонанизм
    Толстоевский
  7. Черный_Ватник Сегодня, 12:12
    Это у него TAR-21 на пузе весит?
    Черный_Ватник
    1. neri73-r Сегодня, 12:21
      Цитата: Черный_Ватник
      Это у него TAR-21 на пузе весит?

      Неее, китайский пластмассовый игрушечный автоматик! laughing Психам боевое оружие не выдают! stop
      neri73-r
  8. tank64rus Сегодня, 12:13
    Просто болтовня, но с прицелом про Порошенко, который не даёт денег военным, а позволяет воровать генералам.
    tank64rus
  9. pvv113 Сегодня, 12:13
    уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась

    Цены растут, самогон дорожает, а зарплата все та же
    pvv113
    1. Му Дозвон Сегодня, 12:20
      Хохлы давно приспособились,всё продают ополченцам:от патронов до беспилотников.
      Му Дозвон
  10. Му Дозвон Сегодня, 12:18
    Вспомнилось:"Врёшь,гад! Не сможет солдат ведро перловки съесть!" :-)
    Ну и плюс,знаменитое:"Тысяча гривен в день!" :-)
    Му Дозвон
  11. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Гы! Я в восторге. Когда это случится? Там армия 200 тыс. если не ошибаюсь. И всем втрое-в четверо поднять содержание? Да ну, влажные мрии...
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 12:27
      Цитата: Горный стрелок
      И всем втрое-в четверо поднять содержание?

      Втрое-вчетверо? Хм, до уровня США, к примеру, это где то раз в 10-12.
      Владимирец
  12. HAM Сегодня, 12:29
    Урфин Джюс и его деревянные солдаты.
    Деревянным солдатам деньги не нужны,Урфину сгодятся.
    HAM
  13. Монархист Сегодня, 12:34
    Пан Турченинов, а бюджета хватит: ведь,надо себе ущипнуть,крыс мелких накормить,зброю оплатить. Так ,что звиняйте Турченинов, но ваши слова- дешовый популизм.
    Видать Турниров не уверен в своём будущем раз пытается купить" контуженных хлопцев", а такие делов наделают
    Монархист
    1. svp67 Сегодня, 12:40
      Цитата: Монархист
      Пан Турченинов, а бюджета хватит: ведь,надо себе ущипнуть,крыс мелких накормить,зброю оплатить. Так ,что звиняйте Турченинов, но ваши слова- дешовый популизм.

      Подкрепленный американскими грандами на оборону. Все эти повышения пойдут не с украинского бюджета, а с американского. И не просто так их платить будут, а за готовность умереть при захвате Донбасса и Крыма.
      svp67
  14. Монархист Сегодня, 12:36
    Цитата: papas-57
    Пастору - начни с себя, откажись от зарплаты. Слабо?

    Побойтесь бога, как можно себя любимого обижать
    Монархист
  15. spech Сегодня, 12:38
    а как-же 1000 грывинь в день, уже забыто ?
    spech
  16. Монархист Сегодня, 12:39
    Цитата: pvv113
    уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась

    Цены растут, самогон дорожает, а зарплата все та же

    Полковникам самогон не к лицу,они импортное пойло или свою"Хортица" потребляют,а енти радости дорожают
    Монархист
  17. КГБ_ЦРУ Сегодня, 12:41
    С израильским автоматом ходит.
    КГБ_ЦРУ
    1. revnagan Сегодня, 13:27
      Ага, к "родному" потянуло...
      revnagan
  18. УАЗ 452 Сегодня, 13:00
    "Турчинов заявил, что оклады военнослужащих не должны быть меньше окладов госслужащих"
    Ой, где-то я это уже слышал. В другой стране, о другой армии, но вот теми же самыми словами.
    УАЗ 452
  19. Му Дозвон Сегодня, 13:08
    "Съест-то он съест,да кто ж ему даст!" laughing
    Му Дозвон
  20. sgr291158 Сегодня, 13:31
    Вы скорее свой военный бомжатник доведете до ручки.
    sgr291158
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