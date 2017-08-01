Турчинов: Уровень денежного довольствия ВСУ нужно довести до натовского

Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась. В то же время для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы. Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 тыс. гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады - полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19,5 тыс. гривен. Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти - 9115 гривен, доплата за ранг - 800 гривен. А у комбрига должностной оклад - 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно ещё «аж» 135 гривен. Кстати, даже оклад государственного служащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига, и составляет 4200 гривен.

Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причём с учётом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений. Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличения для военнослужащих.