13:51 01 августа

ВДВ сформируют в 2018 году три танковых батальона

В 2018 году ВДВ РФ сформируют 3 танковых батальона, два из них – в 76-й и 7-й десантно-штурмовых дивизиях и один – в одной из десантно-штурмовых бригад, передает ТАСС сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.

В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад, сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

По его словам, «что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается».


Ранее Сердюков сообщал, что в 2016 году во всех 6-ти имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях – двух дивизиях и четырех отдельных бригадах – были сформированы танковые роты (по одной в соединении).

Командующий также сообщил, что в текущем году ВДВ получат 150 новых боевых машин.



В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетехники, сказал он.

Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, уточнил Сердюков.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 12:16
    Очень вежливый подход к супостату и его автобанам - не портить дорожное полотно гусеницами по пути в логово врага(самим пригодится), а массово плавно спускать с неба гусеничную технику прямо на охамевшие в последнее время головы smile
    Тралл
  2. Seriomilander Сегодня, 12:19
    К началу 2018 года в ВДВ будет 5 батальонов полностью укомплектованных БМД-4М и БТР-МДМ:
    2 батальона - 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк.
    2 батальона - 31-й отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.
    1 батальон 237-ой десантно-штурмовой полк.
    В каждом батальоне 31 БМД-4М и предположительно 16-20 БТР-МДМ.
    Ситуация с перевооружением - количество батальонов в ВДВ не менее 39:
    3 дивизии - это 9 полков - это 27 батальонов.
    4 бригады - это 12 батальонов.
    Итого: 39 батальонов, из них к концу года 5 полностью перейду на новую технику, а это 12,8%.
    На оставшиеся 34 батальона, с темпом передачи в 3 комплекта в год, уйдет 11 лет. Очень не плохие сроки для производства 1054 БМД-4М и более 600 БТР-МДМ.
    Seriomilander
    1. badens1111 Сегодня, 12:30
      Цитата: Seriomilander
      На оставшиеся 34 батальона, с темпом передачи в 3 комплекта в год, уйдет 11 лет. Очень не плохие сроки

      Чудовищные сроки.Пока последняя машина придет в части,первые уже уйдут под списание и капремонт.
      badens1111
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:20
    Опускаемся по ветке немного ниже и видим то же самое только год другой
    ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году
    . Наверное жара влияет?
    rotmistr60
  4. Alexey RA Сегодня, 12:20
    Дежа вю, однако...
    ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году
    Сегодня, 07:12
    Alexey RA
    1. igordok Сегодня, 12:45
      Цитата: Alexey RA
      Дежа вю, однако...
      ВДВ пополнят три танковых батальона в 2017 году
      Сегодня, 07:12

      В преддверии праздника, так все хотят поздравить. drinks
      igordok
  5. moreman78 Сегодня, 13:31
    Цитата: Seriomilander
    К началу 2018 года в ВДВ будет 5 батальонов полностью укомплектованных БМД-4М и БТР-МДМ:
    2 батальона - 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк.
    2 батальона - 31-й отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.
    1 батальон 237-ой десантно-штурмовой полк.
    В каждом батальоне 31 БМД-4М и предположительно 16-20 БТР-МДМ.
    Ситуация с перевооружением - количество батальонов в ВДВ не менее 39:
    3 дивизии - это 9 полков - это 27 батальонов.
    4 бригады - это 12 батальонов.
    Итого: 39 батальонов, из них к концу года 5 полностью перейду на новую технику, а это 12,8%.
    На оставшиеся 34 батальона, с темпом передачи в 3 комплекта в год, уйдет 11 лет. Очень не плохие сроки для производства 1054 БМД-4М и более 600 БТР-МДМ.

    Иногда лучше промолчать, чем пороть всякую АХИНЕЮ! Во-первых, в ВДВ не 3 дивизии, а 4. Во-вторых, из этих четырёх дивизий только в одной (7-й) - 3 полка, а в остальных по два.
    moreman78
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