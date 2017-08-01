ВДВ сформируют в 2018 году три танковых батальона
В 2018 году ВДВ РФ сформируют 3 танковых батальона, два из них – в 76-й и 7-й десантно-штурмовых дивизиях и один – в одной из десантно-штурмовых бригад, передает ТАСС сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.
В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад, сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
По его словам, «что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается».
Ранее Сердюков сообщал, что в 2016 году во всех 6-ти имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях – двух дивизиях и четырех отдельных бригадах – были сформированы танковые роты (по одной в соединении).
Командующий также сообщил, что в текущем году ВДВ получат 150 новых боевых машин.
В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетехники, сказал он.
Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, уточнил Сердюков.
В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад, сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
По его словам, «что касается переформирования остальных танковых рот в батальоны, то пока этот вопрос прорабатывается».
Ранее Сердюков сообщал, что в 2016 году во всех 6-ти имеющихся в ВДВ десантно-штурмовых соединениях – двух дивизиях и четырех отдельных бригадах – были сформированы танковые роты (по одной в соединении).
Командующий также сообщил, что в текущем году ВДВ получат 150 новых боевых машин.
В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МДМ. В целом в 2017 году будет получено около 150 единиц бронетехники, сказал он.
Один батальон 31-й десантно-штурмовой бригады уже перевооружен на эту технику, второй батальонный комплект будем вручать 1 августа в этой же бригаде. Техника уже находится в бригаде и готовится к торжественной передаче личному составу. Третий батальонный комплект будет вручен в ноябре батальону 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, уточнил Сердюков.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
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