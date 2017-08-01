13:51 01 августа

США разместят 12 истребителей F-16 в Южной Корее

США временно развернут в Республике Корея 12 истребителей F-16 в ответ на проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США.

"Самолеты и около 200 военнослужащих из 176-й истребительной эскадрильи, базирующейся в штате Висконсин, будут размещены на авиабазе Кунсан в 180 км от Сеула на протяжении четырех месяцев начиная с августа", - отмечается в сообщении, распространенном по каналам агентства Yonhap, передает ТАСС .

США разместят 12 истребителей F-16 в Южной Корее



Как заявили в командовании, размещение истребителей демонстрирует продолжающееся обязательство США выполнять обязанности по обеспечению безопасности в западной части Тихого океана и поддержание мира в регионе.

Ранее агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом, под теоретический ядерный удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк, что, по мнению наблюдателей, может полностью изменить ситуацию в области безопасности в Северо-Восточной Азии. В этой связи два стратегических бомбардировщика США на минувших выходных пролетели над Южной Кореей. Не исключено, что американские военные направят в регион дополнительные "стратегические активы" в целях запугивания КНДР, полагает ряд экспертов.

Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

Использованы фотографии: © EPA/JEON HEON-KYUN
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Житель Мордора Сегодня, 12:20
    Всё толстого Ына запугать пытаются? Бесперспективно это.
    Житель Мордора
    1. хрыч Сегодня, 12:23
      Цитата: Житель Мордора
      Всё толстого Ына запугать пытаются?

      хрыч
      1. Zibelew Сегодня, 12:26
        Ын будет почаще смотреть в небо.
        Zibelew
      2. Комментарий был удален.
        1. хрыч Сегодня, 12:28
          Цитата: Житель Мордора
          Вы так его представляете?

          Нет, тех кто пытается его запугать wassat
          хрыч
          1. Житель Мордора Сегодня, 12:29
            Южане? Тоже не соглашусь. Они марионетки.
            Житель Мордора
          2. Partyzan Сегодня, 12:44
            Нет, тех кто пытается его запугать
            или еще не родились laughing
            Partyzan
      3. Тралл Сегодня, 12:31
        Это вы еще бурятских реконструкторов не видели smile


        Тралл
    2. Partyzan Сегодня, 12:23
      Всё толстого Ына запугать пытаются? Бесперспективно это.
      но очень хочется laughing
      Partyzan
  2. Тралл Сегодня, 12:21
    Северные корейцы аналог С-300 не хотят случайно испытать? smile
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 12:39
      Ну взлетят, в случае чего, эфы. А приземляться куда будут? Ю.К в радиоактивной пыли...
      Logall
  3. Владимирец Сегодня, 12:23
    "12 истребителей F-16 в ответ на проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты. "

    Подсказываю Ыну тактику: после следующего пуска янки перебазируют следующие 12 самолетов, потом ещё и ещё и так, пока все американские ВВС не окажутся в Южной Корее. После этого аэродром накрывается ядерным ударом и США остаются без ВВС. bully Главное, чтобы у Ына ракет для приманки хватило. what
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
      Матрасы почитали твои слова и впали в ступор : как поступить ? Не отправить летаки - все подумают что струхнули . Отправить - а вдруг Ын твоим советом воспользуется . Беда ... crying
      bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    А Ким Чен Ын на это еще пару пусков. Так кто нагнетает обстановку в этом регионе?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
      Гена , ответ очевиден : русские и китайцы . wink
      bouncyhunter
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