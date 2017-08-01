Ударные и разведывательные контуры ВДВ объединят под одно командование

Этот опыт (операции в Сирии), конечно, поучителен. Мы сейчас этот опыт активно используем. Это создание различных разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров в составе наших подразделений. Речь идет об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под началом одного командира и эффективном использовании этих средств,

Это сейчас довольно активно применяется в Сирии,

Этому нужно учиться, это действительно значительный шаг вперед. Поэтому последние сборы руководящего состава Вооруженных сил, которые были недавно проведены, были посвящены этому. И министр обороны, и начальник Генштаба на сборах придавали этому самое ключевое значение,