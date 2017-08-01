13:51 01 августа

Ударные и разведывательные контуры ВДВ объединят под одно командование

Управление ударными и разведывательными контурами ВДВ России объединят в единую систему, передает ТАСС сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Ударные и разведывательные контуры ВДВ объединят под одно командование


Этот опыт (операции в Сирии), конечно, поучителен. Мы сейчас этот опыт активно используем. Это создание различных разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров в составе наших подразделений. Речь идет об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под началом одного командира и эффективном использовании этих средств,
сказал командующий ВДВ.


Это сейчас довольно активно применяется в Сирии,
- добавил Сердюков, отметив, что российским оборонно-промышленным комплексом «создан научно-технический задел, который позволяет сегодня в режиме реального времени обнаруживать цели, с высокой вероятностью определять координаты этих целей и в режиме онлайн поражать их как различными авиационными средствами, так и артиллерией».

Он сообщил также, что «созданию и эффективному применению этих контуров в российской армии с учетом сирийского боевого опыта придают ключевое значение министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов».

Этому нужно учиться, это действительно значительный шаг вперед. Поэтому последние сборы руководящего состава Вооруженных сил, которые были недавно проведены, были посвящены этому. И министр обороны, и начальник Генштаба на сборах придавали этому самое ключевое значение,
отметил генерал.

По его словам, «были проведены и теоретические занятия, и практические занятия на базе соединений Южного военного округа, и сегодня это активно внедряется в войсках».

Использованы фотографии: http://livekuban.ru
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Комментарии 8

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  1. anjey Сегодня, 12:32
    воистину -не имя или фамилия красит человека..
    anjey
  2. Лопатов Сегодня, 12:43
    Ударные и разведывательные подразделения ВДВ объединят под одно командование

    Управление ударными и разведывательными контурами ВДВ России объединят в единую систему

    Название статьи АБСОЛЮТНО не соответствует написанному в ней и вводит в заблуждение.
    "Контур" это по сути "подсеть/подпрограмма" системы управления
    Лопатов
    1. anjey Сегодня, 12:54
      ширше надо смотреть...
      anjey
    2. anjey Сегодня, 12:56
      смотрите ширше а лучше ширшее и все будет ок!
      anjey
    3. okko077 Сегодня, 13:05
      Лопатов, а вы утверждали , что таких систем не может быть, а их уже хотят создавать с помощь какого-то "задела".
      okko077
  3. okko077 Сегодня, 13:27
    Вот интересно, это новшество уже делают с 2000 года в виде информационного канала системы ЕСУ ТЗ "Созвездие-М". Это президентское поручение. Создали какое-то дерьмо , это дерьмо принял на вооружение лично Герасимов, сейчас НГШ, Развернули серийное производство, отчитались и спрятали весь этот неработающий хлам....А теперь опыт Сирии показал, что без таких систем нельзя воевать в современной войне, даже против партизан. Прозрели через 17 лет после начала создания таких систем, после 5 лет критики на всех уровнях об отставании в армии и констатации факта неработоспособности информационных каналов таких систем ,как ЕСУ ТЗ "Созвездие-М" и АСУ "Андромеда"..А кто ответит за невыполнение программы президента, за зарытые в песок млрд средств, за свой тупизм ? Создали "Ратник" и "Стрелец" с перекосом в сторону учёта и контроля, при полном отсутствии информационной составляющей даже на основе интеграции с БПЛА, только визуальные средства и какие-то жалкие поделки...Тоже можно выкинуть....
    okko077
    1. okko077 Сегодня, 13:51
      Потребовалось 17 лет и война в Сирии, чтобы до неумных людей, выживших из ума тугодумов в генеральном штабе только дошло, что такие системы нужны, ещё 17 лет они будут формулировать задание и 17 лет будет создавать наша промышленность такие системы, и ещё не факт что, что-то толковое создадут!!! А это можно сделать за полгода, даже составом учебных рот- но кто им даст такие полномочия? Ещё очень интересно узнать , чем занимается Главное Управление развития информационных и телекоммуникационных технологий при МО ?
      okko077
  4. Холуай Сегодня, 13:45
    ВДВ в России это уже давно не ВДВ...Проще их передать в подчинение Сухопутным войскам, да и дешевле выйдет, чем содержать понты...
    Холуай
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