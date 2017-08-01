Ударные и разведывательные контуры ВДВ объединят под одно командование
Управление ударными и разведывательными контурами ВДВ России объединят в единую систему, передает ТАСС сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.
Он сообщил также, что «созданию и эффективному применению этих контуров в российской армии с учетом сирийского боевого опыта придают ключевое значение министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов».
По его словам, «были проведены и теоретические занятия, и практические занятия на базе соединений Южного военного округа, и сегодня это активно внедряется в войсках».
Этот опыт (операции в Сирии), конечно, поучителен. Мы сейчас этот опыт активно используем. Это создание различных разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров в составе наших подразделений. Речь идет об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под началом одного командира и эффективном использовании этих средств,сказал командующий ВДВ.
Это сейчас довольно активно применяется в Сирии,- добавил Сердюков, отметив, что российским оборонно-промышленным комплексом «создан научно-технический задел, который позволяет сегодня в режиме реального времени обнаруживать цели, с высокой вероятностью определять координаты этих целей и в режиме онлайн поражать их как различными авиационными средствами, так и артиллерией».
Он сообщил также, что «созданию и эффективному применению этих контуров в российской армии с учетом сирийского боевого опыта придают ключевое значение министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов».
Этому нужно учиться, это действительно значительный шаг вперед. Поэтому последние сборы руководящего состава Вооруженных сил, которые были недавно проведены, были посвящены этому. И министр обороны, и начальник Генштаба на сборах придавали этому самое ключевое значение,отметил генерал.
По его словам, «были проведены и теоретические занятия, и практические занятия на базе соединений Южного военного округа, и сегодня это активно внедряется в войсках».
Использованы фотографии: http://livekuban.ru
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