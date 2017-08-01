13:50 01 августа

В Пентагоне объяснили обеспокоенность покупкой Турцией С-400

Пентагон обеспокоен совместимостью систем вооружения НАТО и комплексов ПВО С-400, которые Турция может закупить в России, передает РИА Новости заявление представителя военного ведомства Джеффа Дэвиса.

В Пентагоне объяснили обеспокоенность покупкой Турцией С-400


В целом, что касается любого партнера и союзника, с которыми мы работаем – а мы, конечно, работаем с Турцией – всегда волнует, что они покупают. Мы хотим, чтобы они покупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз. Если этого не делать, то беспокойство в том, что это (бесконтрольные закупки) не будет вносить вклад в нашу совместимость (систем вооружения),
сказал Дэвис журналистам.


Напомним, недавно президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что скоро увидит комплексы в своей стране. Президент также заявил о намерении сторон вести их совместное производство.

Ранее в ответ на озабоченности Пентагона Эрдоган заявлял, что «каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности» и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 13:28
    По моему турки уже дали понять пентагону, куда им идти со своими обеспокоенностями
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 13:32
      Озабоченности Пентагона объяснимы. Во-первых, не у них покупают, а во-вторых - опаска для местной НАТО. laughing
      сибиралт
      1. vch Сегодня, 13:43
        А какой совместимости он тут лепечет? У турков огромный зуб на амеров и за Гюлена и за попытку переворота..... Эрдоган прекрасно понимает, что купив у американцев системы ПВО, в какой то момент, в час Х они просто могу вырубиться...... Вот хитрый паша и решил одним выстрелом убить двух зайцев - и американцем подложить огромную свинью и себя обезопасить. А то, что в очень скором времени начнуться большие терки за проливы -я даже не сомневаюсь.... Как только первый танкер с СПГ для Украины попытается пройти Босфор - вот тут и начнется самое интересное!
        vch
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:30
    В Пентагоне объяснили обеспокоенность покупкой Турцией С-400
    Да ладно !.Если бы только в Пентагоне обеспокоились.Мы сами в шоке от такой дружбы.
    Наблюдатель2014
  3. ShKAS_mashingun Сегодня, 13:31
    Как пентагону хочется впарить своё оружие
    ShKAS_mashingun
  4. Flinky Сегодня, 13:32
    Естественно, муляжи с настоящим ЗРК не совмещаются.
    Flinky
  5. ivselim Сегодня, 13:32
    "В целом, что касается любого партнера и союзника, с которыми мы работаем – а мы, конечно, работаем с Турцией – всегда волнует, что они покупают. Мы хотим, чтобы они покупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз. Если этого не делать, то беспокойство в том, что это (бесконтрольные закупки) не будет вносить вклад в нашу совместимость (систем вооружения),"
    Или переводчик "облажался" или Кличко 2.0, либо я туплю. О их озабоченности я понял, не понял только КАК он её выразил.
    ivselim
  6. Prjanik Сегодня, 13:47
    Ещё бы они не обеспокоились, натовские Пэтриоты сбивать амерские пепелацы не будут, а С-400 -за милую душу.
    Prjanik
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