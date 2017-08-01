В Пентагоне объяснили обеспокоенность покупкой Турцией С-400

В целом, что касается любого партнера и союзника, с которыми мы работаем – а мы, конечно, работаем с Турцией – всегда волнует, что они покупают. Мы хотим, чтобы они покупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз. Если этого не делать, то беспокойство в том, что это (бесконтрольные закупки) не будет вносить вклад в нашу совместимость (систем вооружения),

Пентагон обеспокоен совместимостью систем вооружения НАТО и комплексов ПВО С-400, которые Турция может закупить в России, передает РИА Новости заявление представителя военного ведомства Джеффа Дэвиса.сказал Дэвис журналистам.Напомним, недавно президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что скоро увидит комплексы в своей стране. Президент также заявил о намерении сторон вести их совместное производство.Ранее в ответ на озабоченности Пентагона Эрдоган заявлял, что «каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности» и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги.