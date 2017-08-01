В Алабино представлена редкая версия БМП-2
В рамках проведения «Танкового биатлона – 2017» на демонстрационной площадке в Алабино каждый посетитель может увидеть довольно редкую версию БМП-2, сообщает Вестник Мордовии .
«Если взглянуть на машину спереди, то перед нами вроде бы обычная броня пехоты второго поколения. Все то же самое, что и на тысячах других машин этой модели. Однако если посмотреть на БМП с бортов, то можно заметить, что в кормовой части у машины с каждой стороны всего лишь по бойнице для стрельбы из автомата (вместо двух, как у обычной БМП)», – пишет автор публикации.
По его данным, эта машина является командирской версией, но не совсем простой – «машина оборудована новейшим связным оборудованием и имеет возможность подключаться к автоматизированной системе управления войсками тактического звена». Такая аппаратура есть лишь на бронетехнике последнего поколения, в частности, на танке «Армата».
На этой БМП, также как на «Армате» установлена антенна глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
«Испытания комплекта автоматизированной системы управления войсками проводились на базе ранее существовавшей таманской бригады. Возможно, эта модернизированная БМП-2К досталась в "наследство" вновь сформированному соединению», – заключает автор.
«Если взглянуть на машину спереди, то перед нами вроде бы обычная броня пехоты второго поколения. Все то же самое, что и на тысячах других машин этой модели. Однако если посмотреть на БМП с бортов, то можно заметить, что в кормовой части у машины с каждой стороны всего лишь по бойнице для стрельбы из автомата (вместо двух, как у обычной БМП)», – пишет автор публикации.
По его данным, эта машина является командирской версией, но не совсем простой – «машина оборудована новейшим связным оборудованием и имеет возможность подключаться к автоматизированной системе управления войсками тактического звена». Такая аппаратура есть лишь на бронетехнике последнего поколения, в частности, на танке «Армата».
На этой БМП, также как на «Армате» установлена антенна глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
«Испытания комплекта автоматизированной системы управления войсками проводились на базе ранее существовавшей таманской бригады. Возможно, эта модернизированная БМП-2К досталась в "наследство" вновь сформированному соединению», – заключает автор.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru
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