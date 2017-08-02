В связи с пожаром на складе в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », в военном следственном управлении следственного комитета России по Восточному военному округу сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим пожаром на военном складе боеприпасов в Хабаровском крае.
- пояснил руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.
Детали происшествия (причины пожара и нанесенный им ущерб) уточнены не были в целях защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства. В настоящее время ведется предварительное следствие.
Пожар на военном складе произошел 29 июля, задымление на одном из хранилищ склада, расположенном вне населенных пунктов, обнаружили около 16:10 мск. Оперативно прибывшая штатная пожарная команда воинской части и расчеты региона локализовали пожар примерно спустя час после его возникновения. Угрозы перехода возгорания на соседние хранилища, а также на поселения не было, в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не проводилась.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания авиационного склада ракетного вооружения, расположенного на территории войсковой части (Комсомольский район).
- пояснил руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.
Детали происшествия (причины пожара и нанесенный им ущерб) уточнены не были в целях защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства. В настоящее время ведется предварительное следствие.
Пожар на военном складе произошел 29 июля, задымление на одном из хранилищ склада, расположенном вне населенных пунктов, обнаружили около 16:10 мск. Оперативно прибывшая штатная пожарная команда воинской части и расчеты региона локализовали пожар примерно спустя час после его возникновения. Угрозы перехода возгорания на соседние хранилища, а также на поселения не было, в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не проводилась.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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