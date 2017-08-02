12:39 02 августа

В связи с пожаром на складе в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », в военном следственном управлении следственного комитета России по Восточному военному округу сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим пожаром на военном складе боеприпасов в Хабаровском крае.

В связи с пожаром на складе в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело


Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания авиационного склада ракетного вооружения, расположенного на территории войсковой части (Комсомольский район).

- пояснил руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.


Детали происшествия (причины пожара и нанесенный им ущерб) уточнены не были в целях защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Пожар на военном складе произошел 29 июля, задымление на одном из хранилищ склада, расположенном вне населенных пунктов, обнаружили около 16:10 мск. Оперативно прибывшая штатная пожарная команда воинской части и расчеты региона локализовали пожар примерно спустя час после его возникновения. Угрозы перехода возгорания на соседние хранилища, а также на поселения не было, в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. ShKAS_mashingun Сегодня, 08:56
    Теперь, по горячим следам проверку, что там за пожаром утаить решили ))) Если, серьёзно, то хорошо хоть без жертв и материального ущерба. Итак уже ИГИЛ бомбить нечем
    ShKAS_mashingun
    1. Partyzan Сегодня, 08:58
      Может чего Ыну, втихаря толкнули? feel
      Partyzan
    2. Topotun Сегодня, 09:42
      По ИГИЛу работают ОФАБами еще советского производства. А их у нас....
      Topotun
  2. pvv113 Сегодня, 09:44
    Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)

    Что-то не верится. Скорее похоже на прикрытие растрат
    pvv113
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