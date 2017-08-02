12:40 02 августа

Ситуация в Сирии

Сирийская армия нанесла ракетный удар по боевикам в провинции Дамаск, в результате авиаударов западной коалиции погибли 60 мирных жителей Дейр эз-Зора и 11 гражданских лиц в Ракке, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В городе Арбин местные жители вышли на акцию против группировки «Тахрир аш-Шам», требуя от боевиков покинуть ряды террористического альянса и прекратить провоцировать военные действия на территории провинции Дамаск. А в районе Джобар продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Сирийская армия выпустила 24 ракеты «земля-земля» в районы дислокации боевиков в Джобаре и Айн-Тарме.


Сражение между сирийской армией и боевиками ССА развернулось на холме Аль-Мухтар в провинции Латакия. ССА обстреляли позиции правительственной армии. Неожиданная атака боевиков привела к потерям в рядах САА. Боевики вооруженной оппозиции использовали в бою самую мощную артиллерию, которая есть в их распоряжении – пушки М-46 калибром 133 миллиметра.

На северо-востоке провинции Алеппо идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Позиции SDF в районе деревень Манаг, Айн Дакна и Аль-Алкамия подверглись ударам турецкой артиллерии. За прошедшие сутки российские военные доставили в Алеппо более семи тонн гуманитарной помощи.

Авиация западной коалиции нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по жилым кварталам населенных пунктов к востоку от города Дейр эз-Зор, в результате погибли 60 мирных жителей. Также сообщается, что лидеры ИГ (группировка запрещена в РФ) столкнулись с нехваткой средств. «Кризис» вызван тем, что боевики покидают террористическую организацию, забирая с собой оружие, боеприпасы и деньги. В связи с этим главари бандформирования объявили, что на подконтрольной им части провинции будут введены дополнительные «налоги» для местных жителей. Каждый, кто откажется платить, будет расстрелян после суда ИГ.

В административном центре провинции Ракка террористами ИГ убиты семь бойцов Демократических сил Сирии (SDF). В результате авиаударов ВВС западной коалиции в городе погибли 11 мирных жителей. Сирийская армия при поддержке союзников продолжает атаковать позиции ИГ на юго-востоке Ракки. Идут бои за контроль над районами Ганем Али, Аль-Жабила, Ар-Рабия и Хирбат Абу Матар.

На юге провинции Хама разворачивается вооруженное противостояние между сирийской армией и группировкой «Тахрир аш-Шам», в эпицентре военных действий находится деревня Айдун.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. mitrich Сегодня, 08:41
    Когда же, наконец, зачистят районы в пригородах Дамаска? О каких успехах САА может идти речь, если бармалеи в нескольких кварталах от центра столицы? recourse
    mitrich
  2. tommy717 Сегодня, 09:04
    А вот что сообщает источник "N4K.ru": "Командование ВС САР, поняв бесперспективность лобовых атак на Акербат, открыла новый крупный фронт против "Исламского государства" в восточной провинции Хама. Под руководством российских советников начата операция к юго-востоку от города Итрия. Для этого на данном направлении сосредоточены батальон спецназначения "Силы гепарда", 11-я танковая дивизия, 3-я бронетанковая дивизия ("Щит Каламуна"), палестинская бригада "Ливаа аль-Кудс", а также добровольческие формирования NDF и Аль-Баас. После проведенной массированной артподготовки сирийские подразделения перешли в наступление и за короткое время сумели овладеть несколькими важными опорными пунктами противника, а также высотами в районе каньона Хасия". Теперь возможно появятся позитивные изменения на карте.
    tommy717
  3. Best Сегодня, 09:48
    К сожалению эти события произошли 31.07.2017 г. На сегодняшний день ситуация совершенно иная. Подаваемая информация "бородата". К модерам и админам сайта: нельзя ли наладить размещение только свежей, актуальной информации, а подобную размещать в каких-либо обзорах, аналитике? Это предложение.
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