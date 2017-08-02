Ситуация в Сирии
Сирийская армия нанесла ракетный удар по боевикам в провинции Дамаск, в результате авиаударов западной коалиции погибли 60 мирных жителей Дейр эз-Зора и 11 гражданских лиц в Ракке, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В городе Арбин местные жители вышли на акцию против группировки «Тахрир аш-Шам», требуя от боевиков покинуть ряды террористического альянса и прекратить провоцировать военные действия на территории провинции Дамаск. А в районе Джобар продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Сирийская армия выпустила 24 ракеты «земля-земля» в районы дислокации боевиков в Джобаре и Айн-Тарме.
Сражение между сирийской армией и боевиками ССА развернулось на холме Аль-Мухтар в провинции Латакия. ССА обстреляли позиции правительственной армии. Неожиданная атака боевиков привела к потерям в рядах САА. Боевики вооруженной оппозиции использовали в бою самую мощную артиллерию, которая есть в их распоряжении – пушки М-46 калибром 133 миллиметра.
На северо-востоке провинции Алеппо идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Позиции SDF в районе деревень Манаг, Айн Дакна и Аль-Алкамия подверглись ударам турецкой артиллерии. За прошедшие сутки российские военные доставили в Алеппо более семи тонн гуманитарной помощи.
Авиация западной коалиции нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по жилым кварталам населенных пунктов к востоку от города Дейр эз-Зор, в результате погибли 60 мирных жителей. Также сообщается, что лидеры ИГ (группировка запрещена в РФ) столкнулись с нехваткой средств. «Кризис» вызван тем, что боевики покидают террористическую организацию, забирая с собой оружие, боеприпасы и деньги. В связи с этим главари бандформирования объявили, что на подконтрольной им части провинции будут введены дополнительные «налоги» для местных жителей. Каждый, кто откажется платить, будет расстрелян после суда ИГ.
В административном центре провинции Ракка террористами ИГ убиты семь бойцов Демократических сил Сирии (SDF). В результате авиаударов ВВС западной коалиции в городе погибли 11 мирных жителей. Сирийская армия при поддержке союзников продолжает атаковать позиции ИГ на юго-востоке Ракки. Идут бои за контроль над районами Ганем Али, Аль-Жабила, Ар-Рабия и Хирбат Абу Матар.
На юге провинции Хама разворачивается вооруженное противостояние между сирийской армией и группировкой «Тахрир аш-Шам», в эпицентре военных действий находится деревня Айдун.
В городе Арбин местные жители вышли на акцию против группировки «Тахрир аш-Шам», требуя от боевиков покинуть ряды террористического альянса и прекратить провоцировать военные действия на территории провинции Дамаск. А в районе Джобар продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Сирийская армия выпустила 24 ракеты «земля-земля» в районы дислокации боевиков в Джобаре и Айн-Тарме.
Сражение между сирийской армией и боевиками ССА развернулось на холме Аль-Мухтар в провинции Латакия. ССА обстреляли позиции правительственной армии. Неожиданная атака боевиков привела к потерям в рядах САА. Боевики вооруженной оппозиции использовали в бою самую мощную артиллерию, которая есть в их распоряжении – пушки М-46 калибром 133 миллиметра.
На северо-востоке провинции Алеппо идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Позиции SDF в районе деревень Манаг, Айн Дакна и Аль-Алкамия подверглись ударам турецкой артиллерии. За прошедшие сутки российские военные доставили в Алеппо более семи тонн гуманитарной помощи.
Авиация западной коалиции нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по жилым кварталам населенных пунктов к востоку от города Дейр эз-Зор, в результате погибли 60 мирных жителей. Также сообщается, что лидеры ИГ (группировка запрещена в РФ) столкнулись с нехваткой средств. «Кризис» вызван тем, что боевики покидают террористическую организацию, забирая с собой оружие, боеприпасы и деньги. В связи с этим главари бандформирования объявили, что на подконтрольной им части провинции будут введены дополнительные «налоги» для местных жителей. Каждый, кто откажется платить, будет расстрелян после суда ИГ.
В административном центре провинции Ракка террористами ИГ убиты семь бойцов Демократических сил Сирии (SDF). В результате авиаударов ВВС западной коалиции в городе погибли 11 мирных жителей. Сирийская армия при поддержке союзников продолжает атаковать позиции ИГ на юго-востоке Ракки. Идут бои за контроль над районами Ганем Али, Аль-Жабила, Ар-Рабия и Хирбат Абу Матар.
На юге провинции Хама разворачивается вооруженное противостояние между сирийской армией и группировкой «Тахрир аш-Шам», в эпицентре военных действий находится деревня Айдун.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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