12:40 02 августа

Госдеп: Вашингтон продолжит попытки нормализовать отношения с Москвой

Администрация США сохраняет настрой на нормализацию отношений с Россией, невзирая на решения Конгресса, передает ТАСС заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Тиллерсон подтвердил, что президент США «без восторга» отнесся к решению Конгресса ужесточить санкции в отношении РФ.


Ни президент, ни я не рады действиям Конгресса, направленным на выработку этих санкций. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, эти действия не способствуют (успеху) наших (нацеленных на нормализацию российско-американских отношений) усилий. Но таково выработанное ими (конгрессменами) решение, и они его приняли подавляющим большинством (голосов). Президент принимает это, и все признаки свидетельствуют о том, что он подпишет данный законопроект,
сказал госсекретарь.

А мы затем просто будем с ним (документом) работать. (Однако) мы не можем ему позволить сбить нас с пути попыток восстановления отношений (с Москвой),
подчеркнул он.

Тиллерсон уже привычно увязал перспективы смягчения санкций и их отмены с реализацией минских соглашений.

По Украине мы были чрезвычайно последовательны в своих сигналах России. Минские соглашения должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать применительно к ситуации с санкциями,
сказал он.

Мне кажется, американский народ хочет, чтобы у двух самых сильных ядерных государств в мире отношения были лучше. Я не думаю, что американский народ хочет, чтобы у нас были плохие отношения с огромной ядерной державой. Я думаю, что они (американцы) разочарованы, и во многом это отражает тот факт, что мы не видим того улучшения отношений с Россией, которое все мы хотели бы видеть,
сказал Тиллерсон.

В самых первых разговорах с россиянами сразу после того, как мы пришли к власти, мы ясно им дали понять, что хотим с ними работать, но им и самим придется делать определенные шаги, чтобы снять часть нынешней обеспокоенности,
добавил он.

По его мнению, в настоящее время российско-американские отношения находятся под угрозой деградации:

Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться. И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить (...) обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт.


При этом он отметил, что «одна сфера общих интересов – это терроризм».

Мы выбрали театр в Сирии, (...) чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций,
заявил госсекретарь.

По его словам, дальнейшие возможные шаги в российско-американских отношениях он рассчитывает обсудить на новой личной встрече с Лавровым в столице Филиппин в ближайшие выходные:

Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях совещаний в Маниле (по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита).


Тиллерсон напомнил, что он и его российский коллега уже беседовали по телефону в последние несколько дней после того, как Москва предписала Вашингтону сократить масштабы американского дипломатического присутствия в РФ:

Я бы сказал, что наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было. Мне кажется, министр иностранных дел Лавров и я понимаем свои роли, понимаем свою ответственность. Я считаю, что он настолько же, насколько и я, привержен попыткам найти пути, чтобы вернуть эти отношения (в нормальное состояние), сделать (Москву и Вашингтон) ближе друг к другу.


Он признал, что решение о сокращении дипмиссии в России неизбежно отразятся по работе Госдепа.

Осложняет ли это нам жизнь? Конечно, это осложняет нам жизнь,
сказал госсекретарь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:30
    Москва также пойдёт навстречу попыткам вашингтона нормализовать отношения, и запретит ко ввозу что-нибудь американское
    Толстоевский
    1. marlin1203 Сегодня, 09:35
      Извращенная логика... внешнеполитическое садо-мазо...
      marlin1203
      1. maxim947 Сегодня, 09:54
        Наглядно наблюдаем все плюсы-минусы различных форм государственного правления. Вроде президент есть, а сделать ничего не может.
        maxim947
        1. Татьяна Сегодня, 09:59
          Госдеп США в лице своего представителя, как всегда, свои "какашки" для "пиплс" заворачивает в красивые конфетные бумажки!
          Мол: "Жрите, пожалуйста! Зто ничего, что они воняют! Они вполне съедобные!"
          И ведь дураки находятся - эту дурь Вашингтона хавают!
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
    2. Балу Сегодня, 09:45
      Цитата: Толстоевский
      Москва также пойдёт навстречу попыткам вашингтона нормализовать отношения, и запретит ко ввозу что-нибудь американское

      ... как подтверждение нашего стремления к дружбе с США.
      Короче, сдавайтесь американы. am
      Балу
  2. x.andvlad Сегодня, 09:32
    Мне кажется, американский народ хочет, чтобы у двух самых сильных ядерных государств в мире отношения были лучше. Я не думаю, что американский народ хочет, чтобы у нас были плохие отношения с огромной ядерной державой.
    А взбесившийся "Конгресс США" - это глас народа по определению.
    Или не тот выбор сделал, как его, "народ"? Может тов. Тиллерсон не в курсе?
    x.andvlad
    1. Алексей7777777 Сегодня, 09:45
      А взбесившийся "Конгресс США" - это глас народа по определению.
      Это не глас народа-это как у нас-Дума тоже НЕ ГЛАС НАРОДА!!!народ В ОБЩЕЙ СВОЕЙ МАССЕ никогда НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА НИХ!!!
      Алексей7777777
      1. x.andvlad Сегодня, 09:55
        Цитата: Алексей7777777
        В ОБЩЕЙ СВОЕЙ МАССЕ никогда НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА НИХ!!!

        Да Вы чё!? Когресс США - это же эталонный образец демократии!!!
        Обе палаты этого законодательного органа избираются путём прямых выборов.
        Почти весь "цивилизованный мир" писается от того, как это делается.
        x.andvlad
        1. Подрезчик Сегодня, 10:45
          Просто Тиллерсон мужик думающий, они с Трампом бизнесмены, и прекрасно понимают-торговать выгодней любой конфронтации! Поэтому и мотался в Москву он несколько раз до встречи Путина и Трампа на G 20. Но в обоих палатах #6 американской демократии люди соответствующего диагноза, и приходится ему работать с чем есть!
          Подрезчик
  3. CooL_SnipeR Сегодня, 09:32
    Ага, при помощи санкций заставим нормализовать отношения. Логика
    CooL_SnipeR
    1. Auditor Сегодня, 10:12
      Возможно с их точки зрения, нормальные отношения, к которым они стремятся, это когда Россия будет делать то, что говорит Америка. В этом случае и говорить-то не о чем, и возможно поэтому и высылаются дипломаты из обеих стран.
      Auditor
  4. Topotun Сегодня, 09:35
    В это еще кто-нибудь верит? Все их желание нормализовать отношения - добиться выполнения их приказов.....
    Topotun
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    Ни президент, ни я не рады действиям Конгресса, направленным на выработку этих санкций. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, эти действия не способствуют (успеху) наших (нацеленных на нормализацию российско-американских отношений) усилий.

    ... в открытую заявляет о безвластии трампа... и тут же," я тебя бью, но ты улыбайся"...
    a.s.zzz888
  6. Житель Мордора Сегодня, 09:40
    Давно надо было дип отношения разорвать. Еще в бытность ниггера.
    Житель Мордора
    1. Topotun Сегодня, 09:44
      Ага, если бы наша экономика была ориентирована на ВНУТРЕННИЙ рынок... А так не выйдет. Да и бабла нашего в их бумаги вложено за 100 млрд...
      Topotun
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 09:55
    ...Администрация США сохраняет настрой на нормализацию отношений с Россией...
    Ага, значит разрабатываю очередную порцию санкций!
    Ретвизан 8
  8. рус-5819 Сегодня, 10:11
    мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и

    Конечно ухудшаются целых 700 безработных ЦРУшников появятся на родной Оклахомщине.
    И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций,

    И поэтому с демократической твердой уверенностью мы бомбим и обстреливаем школы (будущие возможные террористы ИГИЛ), убиваем женщин (А вдруг родят нового Бен-Ладена), ровняем с землёй кладбища и похоронные процессии ( ишь они какие: больше трёх не собираться!)
    чтобы вернуть эти отношения (в нормальное состояние), сделать (Москву и Вашингтон) ближе друг к другу...

    должно произойти что-то вроде Арденн или Пёрл-Харбора, ибо Америка начинает думать позитивно только когда получит по наглому фейсу!
    рус-5819
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:30
      При этом он отметил, что «одна сфера общих интересов – это терроризм».
      Даже так... Ну, с ними понятно,а ,вот, Сфера интересов России - вообще-то, БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ. yes
      Paranoid50
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    Очередные ля, ля, тополя о желании нормальных отношений, о возможном сотрудничестве сдобренные требованиями что-то там выполнить. Слышали это неоднократно и от лиц с различными фамилиями. При внутреннем политическом раздрае в Сша ни о какой нормализации говорить даже не стоит. Да ее и не может быть пока существуют Сша.
    rotmistr60
  10. куба Сегодня, 10:41
    Цитата: Толстоевский
    Москва также пойдёт навстречу попыткам вашингтона нормализовать отношения, и запретит ко ввозу что-нибудь американское

    Лучше запретить ВЫВОЗ чего-нибудь Российского ! (титан например)
    куба
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 10:43
    Вашингтон продолжит попытки нормализовать отношения с Москвой

    Ржач.... Новые санкции введут? Это они так понимают попытки нормализации.
    КОТ БАЮН
  12. pvv113 Сегодня, 10:43
    Администрация США сохраняет настрой на нормализацию отношений с Россией

    Новые санкции введут? wink
    pvv113
  13. куба Сегодня, 10:45
    Цитата: x.andvlad


    Обе палаты этого законодательного органа избираются путём прямых выборов.


    Обе палаты... № 6 и № 6А ....выборы в дурке - да исчо ПРЯМЫЕ как пипипи - вот она, истинная демократия !!!
    куба
  14. mikh-korsakov Сегодня, 10:59
    Внимательно прочитал цитаты из Тиллерсона. Какой-то шизофреник-гермафродит, прости меня Господи. Как можно быть одновременно разочарованным, приверженным попыткам, посылающим сигналы, хотеть с Россией работать, но при этом жаждущим определенных шагов (он что специалист по строевой подготовке, мол, "строевая подготовка дисциплинирует личный состав", но он ошибся адресом, делать шаги приучена как раз Европа), при этом уклончивым и лживым. В общем диагноз тяжелый. Какая-то дикая смесь из самодура-начальника по строевой подготовке и обиженной девицы, которой отказал жених.
    mikh-korsakov
  15. Заноза Сегодня, 12:12
    Антироссийская политика США скорее приведет к разрыву дипломатических отношений между США и РФ,чем к нормализации отношений.
    Заноза
  16. Борис Томаров_2 Сегодня, 12:15
    Я хочу, но я боюсь, вдруг мама заругает.
    Борис Томаров_2
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