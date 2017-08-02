Госдеп: Вашингтон продолжит попытки нормализовать отношения с Москвой

Ни президент, ни я не рады действиям Конгресса, направленным на выработку этих санкций. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, эти действия не способствуют (успеху) наших (нацеленных на нормализацию российско-американских отношений) усилий. Но таково выработанное ими (конгрессменами) решение, и они его приняли подавляющим большинством (голосов). Президент принимает это, и все признаки свидетельствуют о том, что он подпишет данный законопроект,

А мы затем просто будем с ним (документом) работать. (Однако) мы не можем ему позволить сбить нас с пути попыток восстановления отношений (с Москвой),

По Украине мы были чрезвычайно последовательны в своих сигналах России. Минские соглашения должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать применительно к ситуации с санкциями,

Мне кажется, американский народ хочет, чтобы у двух самых сильных ядерных государств в мире отношения были лучше. Я не думаю, что американский народ хочет, чтобы у нас были плохие отношения с огромной ядерной державой. Я думаю, что они (американцы) разочарованы, и во многом это отражает тот факт, что мы не видим того улучшения отношений с Россией, которое все мы хотели бы видеть,

В самых первых разговорах с россиянами сразу после того, как мы пришли к власти, мы ясно им дали понять, что хотим с ними работать, но им и самим придется делать определенные шаги, чтобы снять часть нынешней обеспокоенности,

Как я указывал в ходе своего первого визита в Москву и на встречах с президентом Путиным в Кремле, а также по их завершении, отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться. И мне кажется, что вопрос событий последней недели заключается в том, ухудшаются они или мы сможем сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях и продолжать находить (...) обоюдные интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт.

Мы выбрали театр в Сирии, (...) чтобы проверить свою способность работать вместе. Мы разделяем взгляд, заключающийся в том, что ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) является угрозой для наших стран. И мы привержены разгрому ИГИЛ и других террористических организаций,

Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях совещаний в Маниле (по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита).

Я бы сказал, что наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было. Мне кажется, министр иностранных дел Лавров и я понимаем свои роли, понимаем свою ответственность. Я считаю, что он настолько же, насколько и я, привержен попыткам найти пути, чтобы вернуть эти отношения (в нормальное состояние), сделать (Москву и Вашингтон) ближе друг к другу.

Осложняет ли это нам жизнь? Конечно, это осложняет нам жизнь,