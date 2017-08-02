12:40 02 августа

Крупный теракт и удар по американскому вертолёту в Афганистане

Очередной теракт произошёл в многострадальном Афганистане. На сей раз террорист-смертник взорвал себя в шиитской мечети города Герат. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 30 человек, более полусотни получили ранения различной степени тяжести.

По информации афганских правоохранителей, террористов могло быть двое. Они подъехали к мечети на автомобиле, в котором находилось взрывное устройство мощностью свыше 30 кг в тротиловом эквиваленте.

Афганский президент Ашраф Гани осудил террористический акт и добавил, что террористам не удастся погрузить страну в хаос междоусобных войн.


Крупный теракт и удар по американскому вертолёту в Афганистане


Напомним, что несколько недель назад в США было объявлено о готовности увеличить численность американского военного контингента в Афганистане. На данный момент американские войска задействованы в операции в провинции Нангархар. Накануне в уезде Ачин был атакован американский военный вертолёт, который в итоге был вынужден совершить жёсткую посадку. Двое членов экипажа получили травмы (это официальная сводка). В американских СМИ заявлено, что вертолёт совершал посадку «в связи с технической неисправностью».

Представители «Талибан» (запрещено в РФ) через свои информационные ресурсы заявляют, что вертолёт был атакован ими с земли в Ачине. При этом добавляется, что все американские военные, находившиеся на борту вертолёта, погибли.

Использованы фотографии: Mediahouse.com.ua
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 10:21
    Вертолет? Мы не против. Пусть убираются из Афгана, разносчики заразы.
    Mavrikiy
    1. Удав КАА Сегодня, 11:07
      Цитата: Mavrikiy
      Пусть убираются из Афгана, разносчики заразы.

      Чем дольше они будут ковыряться в этом гуано , тем для нас лучше...Рассказывать "почему?" нужно, или, сам взрослый, -- догадаешься... bully
      Удав КАА
      1. Mavrikiy Сегодня, 12:02
        Догадался - бред. Пока американцы в Афгане, наркота через СрАз будет идти к нам потоком.
        Mavrikiy
  2. vch Сегодня, 10:22
    Ни чему американцев не научил наш горький опыт боевых действий в Афгане. Им все время кажется, что вот, победа уже близка, ан нет...... Пуштунов еще никто не побеждал - ни англичане, ни мы, и американцы в конце концов сдуются. Тем более, что они так ополчили против себя местное население, что те теперь шурави вспоминают почти как братьев. Не все конечно, но большинство мирного населения.....
    vch
    1. Pulya Сегодня, 10:34
      Пуштунов еще никто не побеждал

      Ну давайте из Пуштунов зделаем крутых вояк laughing
      СССР в Авганистан вел ограничений контингент! Захватывать Авган не кто не планировал. Была бы такая задачя, сровняли с землёй, этих первобытных "вояк".
      У меня, два брата Авган прошли, знаю что пишу.
      Pulya
      1. Володин Сегодня, 10:40
        Цитата: Pulya
        У меня, два брата Авган прошли, знаю что пишу.

        А складывается впечатление, что не знаете...

        Не будем забывать, что за этими, как вы изволили выразиться, "первобытными вояками" всегда стояла третья сила - в нашем случае (ввод войск СССР) это была американская "демократическая" помощь как оружием, так и инструкторами. Не нужно заниматься шапкозакидательством
        Володин
      2. Балу Сегодня, 10:57
        Было ли введение войск в Афганистан с целью упредить аналогичные действия фашингтонских макак (установка крылатых ракет в северном афгане для простреливания всей страны до Ледовитого океана и от брест до курил) или смена режима,заигравшегося с фашингтоном, и построения социализма- до сих пор неясно. а то что слили Наджтбуллу-это позор.
        Балу
        1. pvv113 Сегодня, 11:33
          Это результат холуйской политики Горбатого
          pvv113
      3. Burbon Сегодня, 11:23
        Цитата: Pulya
        У меня, два брата Авган прошли, знаю что пишу.

        ну если прошли аВганистан , то конечно как круто - ну а что скажешь если аФганистан??твои братья были офицерами планирования боевых действий?
        Burbon
      4. spirit Сегодня, 11:27
        Во Во ! Скажите кого там нельзя втереть вот этому душегубу он в свое время города со всем населением в труху стирал) захотели бы всех аборигенов под корень бы вырезали
        spirit
    2. Балу Сегодня, 10:38
      Цитата: vch
      Ни чему американцев не научил наш горький опыт боевых действий в Афгане. Им все время кажется, что вот, победа уже близка, ан нет...... Пуштунов еще никто не побеждал - ни англичане, ни мы, и американцы в конце концов сдуются. Тем более, что они так ополчили против себя местное население, что те теперь шурави вспоминают почти как братьев. Не все конечно, но большинство мирного населения.....

      У фашингтонских макак есть две причины не уходить из Афганистана: Месторождение газа на границе с Туркменией, 1\3 которого на территории Афганистана и передел сфер влияния наркотрафика героина. Наркотрафик вырос или уменьшился после вторжения американов в Афганистан? Вырос в разы....
      Балу
      1. vch Сегодня, 10:48
        Ну тут можно долго спорить, но после нашего выхода все основные группировки остались и как только мы прекратили финансовую и военную подпитку Наджибуллы - то тут же был взят Кабул, а что сделали с руководителем Афганистана - Вы сами прекрасно знаете...... Мое мнение (поверьте, тоже не с потолка взятое), что бы полностью контролировать афган - нужно просто уничтожить все население..... Конечно мы никогда на это пойти не могли...... А то что даже дети нам в спину стреляли - так Вы наверное это и без меня знаете.
        vch
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:13
          Цитата: vch
          после нашего выхода все основные группировки остались и как только мы прекратили финансовую и военную подпитку Наджибуллы - то тут же был взят Кабул, а что сделали с руководителем Афганистана - Вы сами прекрасно знаете...

          После ухода США из Афганистана нынешнее руководство этой страны так же не будет в милости ни у Талибана, ни у местного филиала ИГИЛ - ещё жив отморозок Хекматьяр, люто ненавидящий РФ, стоящий на позициях ИГИЛ-ДАЕШ. И в этом случае контакты с талибами просто неизбежны. Как РФ делала в отношении "пандшерского льва", сражавшегося с СА в Афганистане.
          stalkerwalker
    3. Удав КАА Сегодня, 11:17
      Цитата: vch
      теперь шурави вспоминают почти как братьев.

      Потому что шурави школы строили и бедным помогали. А янки маковые плантации пасут и авиацией регулярно по кишлакам "промахиваются", да и ведут себя с аборигенами, как испанцы с туземцами во время "открытия" Америки...
      Удав КАА
      1. vch Сегодня, 11:28
        Так и я же об этом! Причем сами афганцы прямо Вашими словами и говорят, почти дословно!
        vch
  3. japs Сегодня, 10:36
    "Партнеры" хотят получить в итоге идентичный результат как и мы в свое время.
    Жалко, что у них нет своего "горбатого" миротворца.
    japs
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 10:40
    Ну и что? .... американцы там пасутся герычем. Пока доходы от поставок героина будут превышать расходы на содержание контингента, они от туда не уйдут. И положить им на все сбитые вертолеты, взорванные мечети и потери как гражданские так и военные.
    КОТ БАЮН
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    террористам не удастся погрузить страну в хаос междоусобных войн

    Мощно сказал. Не скажу про террористов, а вот американцам удалось погрузить Афганистан в хаос.
    rotmistr60
  6. Анатольевич Сегодня, 11:09
    Талибан молодцы, жаль помощи оружием ждать не от кого. Так держать давить этих выползней полосатых.
    Враг нашего врага, наш друг. Почему Талибан в РФ под запретом, а террористическа организация НАТО нет. Не порядок.
    Анатольевич
  7. Анатольевич Сегодня, 11:11
    Цитата: japs
    "Партнеры" хотят получить в итоге идентичный результат как и мы в свое время.
    Жалко, что у них нет своего "горбатого" миротворца.

    Горбатый же и есть ихний, причем с потрохами. А у них нашего нет.
    Анатольевич
Картина дня