Крупный теракт и удар по американскому вертолёту в Афганистане

Очередной теракт произошёл в многострадальном Афганистане. На сей раз террорист-смертник взорвал себя в шиитской мечети города Герат. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 30 человек, более полусотни получили ранения различной степени тяжести.По информации афганских правоохранителей, террористов могло быть двое. Они подъехали к мечети на автомобиле, в котором находилось взрывное устройство мощностью свыше 30 кг в тротиловом эквиваленте.Афганский президент Ашраф Гани осудил террористический акт и добавил, что террористам не удастся погрузить страну в хаос междоусобных войн.Напомним, что несколько недель назад в США было объявлено о готовности увеличить численность американского военного контингента в Афганистане. На данный момент американские войска задействованы в операции в провинции Нангархар. Накануне в уезде Ачин был атакован американский военный вертолёт, который в итоге был вынужден совершить жёсткую посадку. Двое членов экипажа получили травмы (это официальная сводка). В американских СМИ заявлено, что вертолёт совершал посадку «в связи с технической неисправностью».Представители «Талибан» (запрещено в РФ) через свои информационные ресурсы заявляют, что вертолёт был атакован ими с земли в Ачине. При этом добавляется, что все американские военные, находившиеся на борту вертолёта, погибли.