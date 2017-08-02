12:40 02 августа

«Хезболлах» и «ан-Нусра» обменялись пленными в Ливане

Движение «Хезболлах» освободило трех пленных боевиков в обмен на трех своих бойцов, находившихся в плену у группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение главы управления общей безопасности Ливана Аббаса Ибрагима.



По совам Ибрагима, обмен позволит начать процесс вывода боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» и членов их семей из Ливана в Сирию, который ранее был отложен.


Еще пять бойцов движения "Хезболлах" будут освобождены, как только первый конвой достигнет своего места назначения в Сирии,
сказал он.

По словам генерала, «среди выводимых людей будут 120 боевиков, имеющих при себе оружие».

В минувшее воскресенье стало известно начале реализации второго этапа соглашения между «Хезболлах» и «Джебхат ан-Нусрой». На этом этапе пограничный район Эрсаль должна покинуть последнее формирование боевиков и члены их семей, всего около 9-ти тыс. человек.

Напомним, на первом этапе выполнения договоренностей, военное крыло «Хезболлах» передало «ан-Нусре» 9 тел убитых террористов в обмен на 5 тел своих погибших бойцов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. nik-karata Сегодня, 11:07
    В Чечне во время первой-второй войн даже выкупали тела российских бойцов, так что в таком обмене ничего удивительного. Война, однако! soldier
    nik-karata
  2. irazum Сегодня, 11:20
    Хотелось бы узнать, а на каких условиях "бармалеи" с "бармалеями" поменялись? А главный "бармалей" (Асад) в курсе?
    irazum
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:27
      Ну если по вашему главный "бармалей" Асад, то ваша позиция по этому вопросу ясна. А я до сих пор гадал кто же возглавляет террористический сброд со всего мира, который вторгся в Сирию и с которым воюет армия Асада. Теперь понятно и воюют по вашему сами с собой.
      rotmistr60
      1. irazum Сегодня, 11:57
        А откуда взялся этот "сброд"?
        irazum
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:59
          В частности из Ирака, Ливии - стран, которые до этого превратили в труху американцы со своими союзниками. А вам это не было известно?
          rotmistr60
          1. irazum Сегодня, 12:11
            А откуда этот"сброд" появился в Ливии, Ираке, Египте, Судане и т.д., ОТКУДА?
            irazum
Картина дня