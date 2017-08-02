«Хезболлах» и «ан-Нусра» обменялись пленными в Ливане

Еще пять бойцов движения "Хезболлах" будут освобождены, как только первый конвой достигнет своего места назначения в Сирии,

Движение «Хезболлах» освободило трех пленных боевиков в обмен на трех своих бойцов, находившихся в плену у группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение главы управления общей безопасности Ливана Аббаса Ибрагима.По совам Ибрагима, обмен позволит начать процесс вывода боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» и членов их семей из Ливана в Сирию, который ранее был отложен.сказал он.По словам генерала, «среди выводимых людей будут 120 боевиков, имеющих при себе оружие».В минувшее воскресенье стало известно начале реализации второго этапа соглашения между «Хезболлах» и «Джебхат ан-Нусрой». На этом этапе пограничный район Эрсаль должна покинуть последнее формирование боевиков и члены их семей, всего около 9-ти тыс. человек.Напомним, на первом этапе выполнения договоренностей, военное крыло «Хезболлах» передало «ан-Нусре» 9 тел убитых террористов в обмен на 5 тел своих погибших бойцов.