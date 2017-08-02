16:50 02 августа

ФПИ создает для ВДВ вооружение и новую экипировку

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) создает для ВДВ новую экипировку, элементы вооружения и робототехнические комплексы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Фонда.

ФПИ создает для ВДВ вооружение и новую экипировку


Созданием ряда новых технологий, которые могут быть использованы в интересах ВДВ, занимается ФПИ. В частности, в одной из лабораторий фонда созданы уникальные фильтрующие материалы, которые способны обеспечить эффективную защиту от проникновения вредных веществ, а также мембранные материалы, обладающие повышенной водоупорностью и паропроницаемостью,
говорится в релизе, опубликованном в День Воздушно-десантных войск.


В Фонде уточнили, что высокомобильные подразделения ВДВ способны выполнять свои задачи в тылу противника, действуя зачастую без поддержки основных сил. Задачи, которые решают десантники, «обуславливают необходимость в обеспечении подразделений высокоэффективными экипировкой, средствами защиты, вооружением, в том числе с учетом возможности действий в различных климатических условиях», отметили в пресс-службе.

«В ФПИ также реализуются проекты, направленные на развитие технологий, которые могут быть внедрены в производство современных боеприпасов. Например, в конце 2016 года успешно завершились испытания перспективных образцов пуль, изготовленных с применением технологии послойного лазерного сплавления. Результаты стрелковых экспериментов подтвердили возможность создания боеприпасов и элементов вооружения с применением аддитивных технологий», – говорится в сообщении.

Специалисты Фонда также ведет исследования по созданию робототехнических платформ, «способных оказывать поддержку военнослужащим, а в ряде случаев – заменять их на поле боя, оставляя человеку принятие решений вместо непосредственного участия в боевых столкновениях».

«Одной из известных робототехнических разработок, созданных Заводом имени В.А. Дегтярева совместно с ФПИ, является робототехнический комплекс "Нерехта", который постоянно совершенствуется, и в перспективе будет иметь в своем составе компоненты, которые позволят ему взаимодействовать с другими роботизированными комплексами как наземными, так и воздушными или водными», – заключили в пресс-службе.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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Комментарии 6

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:24
    С ПРАЗДНИКОМ ДЕСАНТНИКИ! ЗА ВДВ!
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 13:33
      с праздником! правильно ли я понял, для ВДВ создают новый ратник.
      новичок
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:17
        Цитата: новичок
        с праздником! правильно ли я понял, для ВДВ создают новый ратник.

        Видимо...вроде слышал,что и Арбалет на подходе...
        НЕКСУС
        1. новичок Сегодня, 15:33
          по моему (если моя память не утомилась от жары), экспериментальная партия арбалета2 уже вовсю используют в частях ВДВ приблизительно с год.
          новичок
  2. Холуай Сегодня, 13:30
    Лучше бы им поменяли Стрелковое оружие!
    И те кто к Парашюту не "привязан", надо вывести их из состава ВДВ...

    Холуай
    1. dvina71 Сегодня, 14:16
      Цитата: Холуай
      Лучше бы им поменяли Стрелковое оружие!

      НА лазерный излучатель? Или микроволновый дезинтегратор?
      dvina71
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