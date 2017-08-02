ФПИ создает для ВДВ вооружение и новую экипировку

Созданием ряда новых технологий, которые могут быть использованы в интересах ВДВ, занимается ФПИ. В частности, в одной из лабораторий фонда созданы уникальные фильтрующие материалы, которые способны обеспечить эффективную защиту от проникновения вредных веществ, а также мембранные материалы, обладающие повышенной водоупорностью и паропроницаемостью,

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) создает для ВДВ новую экипировку, элементы вооружения и робототехнические комплексы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Фонда.говорится в релизе, опубликованном в День Воздушно-десантных войск.В Фонде уточнили, что высокомобильные подразделения ВДВ способны выполнять свои задачи в тылу противника, действуя зачастую без поддержки основных сил. Задачи, которые решают десантники, «обуславливают необходимость в обеспечении подразделений высокоэффективными экипировкой, средствами защиты, вооружением, в том числе с учетом возможности действий в различных климатических условиях», отметили в пресс-службе.«В ФПИ также реализуются проекты, направленные на развитие технологий, которые могут быть внедрены в производство современных боеприпасов. Например, в конце 2016 года успешно завершились испытания перспективных образцов пуль, изготовленных с применением технологии послойного лазерного сплавления. Результаты стрелковых экспериментов подтвердили возможность создания боеприпасов и элементов вооружения с применением аддитивных технологий», – говорится в сообщении.Специалисты Фонда также ведет исследования по созданию робототехнических платформ, «способных оказывать поддержку военнослужащим, а в ряде случаев – заменять их на поле боя, оставляя человеку принятие решений вместо непосредственного участия в боевых столкновениях».«Одной из известных робототехнических разработок, созданных Заводом имени В.А. Дегтярева совместно с ФПИ, является робототехнический комплекс "Нерехта", который постоянно совершенствуется, и в перспективе будет иметь в своем составе компоненты, которые позволят ему взаимодействовать с другими роботизированными комплексами как наземными, так и воздушными или водными», – заключили в пресс-службе.