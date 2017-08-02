В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе

Сегодня одной из наиболее серьёзных угроз для наших европейских союзников, а также для военных баз США в Европе, является монопольное положение России на рынке нефти и природного газа. Путин постоянно угрожает использовать эти ресурсы как средство политического и экономического контроля в отношении стран, чья энергетика серьёзно зависит, в первую очередь, от российского топлива.

Ни при каких обстоятельствах не следует строить и содержать важные военные объекты за рубежом в районах, где единственным источником энергоносителей служат поставки из России. Мы просто не можем допустить, чтобы Россия имела возможность оставить наши передовые военные базы без энергоснабжения.

В американском конгрессе продолжается соревнование на звание чемпиона США по маразматической русофобии. В турнире решил поучаствовать конгрессмен Дон Бэкон, представляющий республиканское большинство. По словам Бэкона, американские военные базы в Европе «находятся под энергетической угрозой со стороны России».Американский законотворец заявил, что Россия, поставляющая топливо в страны Евросоюза, может оставить без энергии и американские военные базы. Бэкона цитирует Russia Today:Быть может, Бэкон говорит о каком-то другом Путине, ведь сложно припомнить, когда президент России угрожал использовать энергоресурсы как средство экономического и политического давления. Даже после откровенных выпадов в адрес РФ со стороны Киева, после отказа украинских властей погашать долг перед РФ за поставки газа, Россия продолжает выполнять все обязательства по поставкам газа и нефти в западном направлении, в том числе и на Украину.Бэкон:Интересно, а «словацкий» и «польский» газ для Украины при планировании американского военного строительства будет расцениваться как альтернативный вариант энергоснабжения гипотетических американских военных баз?