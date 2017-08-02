16:50 02 августа

В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе

В американском конгрессе продолжается соревнование на звание чемпиона США по маразматической русофобии. В турнире решил поучаствовать конгрессмен Дон Бэкон, представляющий республиканское большинство. По словам Бэкона, американские военные базы в Европе «находятся под энергетической угрозой со стороны России».

Американский законотворец заявил, что Россия, поставляющая топливо в страны Евросоюза, может оставить без энергии и американские военные базы. Бэкона цитирует Russia Today:
Сегодня одной из наиболее серьёзных угроз для наших европейских союзников, а также для военных баз США в Европе, является монопольное положение России на рынке нефти и природного газа. Путин постоянно угрожает использовать эти ресурсы как средство политического и экономического контроля в отношении стран, чья энергетика серьёзно зависит, в первую очередь, от российского топлива.


В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе



Быть может, Бэкон говорит о каком-то другом Путине, ведь сложно припомнить, когда президент России угрожал использовать энергоресурсы как средство экономического и политического давления. Даже после откровенных выпадов в адрес РФ со стороны Киева, после отказа украинских властей погашать долг перед РФ за поставки газа, Россия продолжает выполнять все обязательства по поставкам газа и нефти в западном направлении, в том числе и на Украину.

Бэкон:
Ни при каких обстоятельствах не следует строить и содержать важные военные объекты за рубежом в районах, где единственным источником энергоносителей служат поставки из России. Мы просто не можем допустить, чтобы Россия имела возможность оставить наши передовые военные базы без энергоснабжения.


Интересно, а «словацкий» и «польский» газ для Украины при планировании американского военного строительства будет расцениваться как альтернативный вариант энергоснабжения гипотетических американских военных баз?

Использованы фотографии: Park-films.ru
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Комментарии 26

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  1. Serg65 Сегодня, 14:07
    В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе

    По ходу в конгрессе США прознали про винтель в кабинете Путина? Кто из окружения спалился!
    Serg65
    1. Чёрный Сегодня, 14:15
      В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе
      ...около трубы был замечен пьяный десантник (по случаю празника) с таким же пьяным медведем на поводке и балалайкой в руках....
      По ходу в конгрессе США прознали про винтель в кабинете Путина? Кто из окружения спалился!
      Лавров...как от Путина выходит - постоянно у него заправленная зажигалка wassat
      Чёрный
      1. Владимир16 Сегодня, 14:25
        одной из наиболее серьёзных угроз... ...является монопольное положение России на рынке нефти и природного газа.

        Интересно, что это вранье в статье не опровергается. Автора заметки это не интересует или он согласен с этим утверждением?
        Какая разница хороший Путин или плохой, угрожает или не угрожает, если принять тот факт, что Россия далеко не монополист в поставка топлива в ЕС,
        Делается ложное утверждение и на него наваливают следующую брехню.
        Владимир16
      2. Serg65 Сегодня, 14:26
        Цитата: Чёрный
        Лавров...как от Путина выходит - постоянно у него заправленная зажигалка

        Ох Сергей Викторович, Сергей Викторович!!!!! request Ну по осмотрительнее как то надо!
        Хотя...вышел Лавров с зажигалкой и конгресса паника good
        Serg65
        1. Partyzan Сегодня, 14:41
          Ни при каких обстоятельствах не следует строить и содержать важные военные объекты за рубежом в районах, где единственным источником энергоносителей служат поставки из России.
          и не надо строить, Путин об этом и говорит, а вы не верели laughing
          Partyzan
      3. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:53
        Выфсеврети. Медведь не глупый и десантника понимает с полуслова (у этих ребят не забалуешь) зачем же ему поводок?
        Может, Вы имели ввиду не "на поводке", а "на подводе с самогоном"?
        Андрей из Челябинска
  2. Mavrikiy Сегодня, 14:07
    В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе

    Вывод: Дружите с Путиным, иначе трындец. wink
    Mavrikiy
  3. soroKING Сегодня, 14:08
    маразм крепчает fool
    soroKING
    1. Pete Mitchell Сегодня, 14:15
      Они уже без этого не могут fool "снежный ком" глупости, хотя как поет Трофим чуствуется умелая рука кукловода
      Pete Mitchell
      1. iConst Сегодня, 14:21
        Цитата: Pete Mitchell
        Они уже без этого не могут

        Аппсалютна так! Пeндocам скучно стало без СССР. Вот и маются дурью. Может и в переносном смысле. laughing
        iConst
        1. Pete Mitchell Сегодня, 15:04
          Они не дурью маются кукловоды играют свою игру, а эти ребята умеют игратьтв долгую. Терпение нам в помощь drinks
          Pete Mitchell
        2. Topotun Сегодня, 15:17
          Да не дурь это. Обратите внимание - подобные всказывания становятся все сильнее. И техника с личным составом перебрасывается к рубежам России. То в Прибалтику, то в Грузию, в Польшу и т.д.... Как бы не устроили демократизаторы хороший костер в Европе....
          Topotun
  4. Teberii Сегодня, 14:09
    Да ,да еще раз да,собираемся и валим пока русские воду не отключили и свет .Нибздеть ,кислород экономить.
    Teberii
  5. mikh-korsakov Сегодня, 14:26
    Сказочники?
    mikh-korsakov
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:27
    Предлагаю в знак дружбы с американцами отключить их посольства и консульства от энергоресурсов России в прямом смысле этого слова.Пусть свои ввозят.И вообще жизни оставшимся 455 шпионам можно осложнить так .Что им не то что не до революций будет.А горячий кофе покажется раем. Нашим не привыкать, ответка их не пошатнёт в работе. А вот эти 455 получат неизгладимые впечатления.
    Наблюдатель2014
  7. 1536 Сегодня, 14:35
    А европейцы не хотят задать американцам тот же вопрос, но относительно них самих? Если американцы прекратят поставки нефти и газа в Европу, что будет? Переориентируют их в тот же Китай, а европейцы окажутся не нужным рынком. Что они тогда будут делать, эти европеоиды, с отмороженными ковбоями?
    1536
  8. Geisenberg Сегодня, 14:51
    А чего в оно не выпрыгнул с криками "русские идут" ? Как раз ведь тот случай.
    Geisenberg
  9. Love is Сегодня, 14:54
    С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
    Love is
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:36
      Несмотря на детальный анализ текущей ситуации, я так и не смог составить представления об обсуждаемой проблеме в силу внезапно возникшего когнитивного диссонанса
      Андрей из Челябинска
  10. Proton Сегодня, 14:59
    При такой нашей беззубой денежно-сырьевой политике внешней ,могут и не перекрыть,даже в случае более серьезных вещей по отношению к нам am
    Так что зря мистер из штатов панику поднимает.
    Proton
  11. Topotun Сегодня, 15:14
    А в конгрессе никто еще не говорил - что Путин может Солнце погасить над США? И Луну утащить с неба? (Прям по Гоголю...)
    Topotun
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:19
    В конгрессе США заявили, что Путин может перекрыть поставки топлива для военных баз в Европе. Таки и кислород всем потенциальным.ВВП это может.У него вентиль в кабинете.
    ВЕРЕСК
    1. Azim77 Сегодня, 16:21
      Ни при каких обстоятельствах не следует строить и содержать важные военные объекты за рубежом в районах, где единственным источником энергоносителей служат поставки из России. Мы просто не можем допустить, чтобы Россия имела возможность оставить наши передовые военные базы без энергоснабжения.


      Вот бы в ответ: "Ни при каких обстоятельствах не следует держать важные финансовые ресурсы за рубежом в районах, где единственными держателями финансов являются западные банки. Мы просто не можем допустить, чтобы США имела возможность заморозить наши финансовые сбережения". Но в ответ тишина..
      Azim77
  13. LPD17 Сегодня, 15:32
    продолжает продолжает
    как же барину оброк не платить...?!
    (не поставлять газ и нефть нацистам) с территории западнее Белгорода...
    а у нас просто цены на каждой бензозаправке растут еженедельно (стоимость УЖЕ дороже чем в США бензина то...) и стоимость жкх увеличивается
    перед НИМИ- ОН- пушистый и выполняющий все ИХ условия
    а на российский народ ЕМУ нас рать
    LPD17
  14. таптыжка Сегодня, 16:13
    Русских считают за идиотов,а оно и понятно...их имеют а они о правилах "секса"
    таптыжка
    1. Комментарий был удален.
  15. хмурый лис Сегодня, 16:36
    что они курят там? или колят себе.а может они клей нюхают?что ни день то новый бред от янки и их приспешников . negative
    хмурый лис
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